IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले गेंदबाजी, अक्षर पटेल बाहर, देखें प्लेइंग XI

IND vs SA Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर-8 का मुकाबला खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उपकप्तान अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है. टीम मैनेजमेंट ने वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है.

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ही 2024 टी20 विश्व कप का फाइनल खेला गया था. बारबाडोस में खेले गए उस मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था. शनिवार को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच बारिश की वजह से धुल गया. ऐसे में फैंस ये जानने को बेताब हैं कि अहमदाबाद में मौसम का मिजाज कैसा है और कहीं इस मैच में भी बारिश विलेन तो नहीं बनेगी? फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद में मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब साफ है कि भारत-साउथ अफ्रीका मैच में सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात हो सकती है.