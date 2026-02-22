Advertisement
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले गेंदबाजी, अक्षर पटेल बाहर, देखें प्लेइंग XI

IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले गेंदबाजी, अक्षर पटेल बाहर, देखें प्लेइंग XI

T20 World Cup 2026, IND vs SA Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर-8 का मुकाबला खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उपकप्तान अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है. टीम मैनेजमेंट ने वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है. 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 22, 2026, 06:49 PM IST
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 लाइव अपडेट्स (PHOTO- AI)
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 लाइव अपडेट्स (PHOTO- AI)
LIVE Blog

IND vs SA Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर-8 का मुकाबला खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उपकप्तान अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है. टीम मैनेजमेंट ने वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है. 

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ही 2024 टी20 विश्व कप का फाइनल खेला गया था. बारबाडोस में खेले गए उस मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था. शनिवार को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच बारिश की वजह से धुल गया. ऐसे में फैंस ये जानने को बेताब हैं कि अहमदाबाद में मौसम का मिजाज कैसा है और कहीं इस मैच में भी बारिश विलेन तो नहीं बनेगी? फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद में मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब साफ है कि भारत-साउथ अफ्रीका मैच में सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात हो सकती है.

22 February 2026
18:43 PM

India vs South Africa Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

18:35 PM

India vs South Africa Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

भारत के खिलाफ सुपर-8 मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में उपकप्तान अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है. टीम मैनेजमेंट ने वाशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है.

 

18:22 PM

T20 World Cup 2026 Todays Match Live Update: इंग्लैंड ने श्रीलंका को रौंदा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से शानदार जीत दर्ज की है. पल्लेकेले में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रनों से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 149 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंकन टीम 95 रनों पर ढेर हो गई. श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में ये इंग्लैंड की लगातार 12वीं जीत है.

18:05 PM

India vs South Africa Live Score: साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग XI

एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

17:58 PM

India vs South Africa Live Score: भारत की संभावित प्लेइंग XI

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

17:55 PM

India vs South Africa Live Score: टी20 वर्ल्ड कप में 5-2 से आगे भारत

टी20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अभी तक 7 मुकाबले खेले गए हैं. टीम इंडिया प्रोटियाज पर हावी दिखी है. 5 मुकाबले भारत के नाम रहे हैं और 2 मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है.

17:50 PM

India vs South Africa Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका का स्कॉव्ड

भारत का स्कॉव्ड: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका का स्कॉव्ड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, मार्को यानसेन

17:45 PM

India vs South Africa Live Score: अहमदाबाद में कैसा है मौसम?

शनिवार को पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच बारिश की वजह से धुल गया. ऐसे में फैंस ये जानने को बेताब हैं कि अहमदाबाद में मौसम का मिजाज कैसा है और कहीं इस मैच में भी बारिश विलेन तो नहीं बनेगी? फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद में मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब साफ है कि भारत-साउथ अफ्रीका मैच में सिर्फ चौकों-छक्कों की बरसात हो सकती है.

Ind vs SA

