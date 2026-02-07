IND vs USA Highlights: सूर्या की चमक के सामने फीका पड़ा अमेरिका, टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ की वर्ल्ड कप की शुरुआत

Advertisement
IND vs USA Highlights: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव जीत के नायक रहे, जिन्होंने मुश्किल स्थिति में 49 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 161 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अमेरिकी टीम 132 रन ही बना सकी

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:45 PM IST
IND vs USA Highlights: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव जीत के नायक रहे, जिन्होंने मुश्किल स्थिति में 49 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 161 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अमेरिकी टीम 132 रन ही बना सकी. वहीं, गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए.

07 February 2026
22:43 PM

IND vs USA Live Score:  भारत ने अमेरिका को हराया

टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव जीत के नायक रहे, जिन्होंने मुश्किल स्थिति में 49 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 161 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अमेरिकी टीम 132 रन ही बना सकी.

22:28 PM

IND vs USA Live Score:  17 ओवर के बाद अमेरिका का स्कोर 104/6

अमेरिका ने 17 ओवर में 6 विकेट खोकर 104 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम की स्थिति मजबूत है और यहां से अमेरिका का जीतना लगभग असंभव है.

21:48 PM

IND vs USA Live Score:  9 ओवर के बाद अमेरिका का स्कोर 41/3

अमेरिका ने 9 ओवर में 3 विकेट खोकर 41 रन बना लिए हैं. भारत ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.

21:18 PM

IND vs USA Live Score:  अमेरिका का दूसरा विकेट गिरा

अमेरिका का दूसरा विकेट गिरा. मोहम्मद सिराज के बाद अर्शदीप सिंह ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई. अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल शून्य पर आउट हुए.

20:24 PM

 IND vs USA Live Score:  अमेरिका के सामने 162 रनों का लक्ष्य

सूर्यकुमार यादव की शानदार 84 रनों की पारी के दम पर भारत ने अमेरिका के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा है. सूर्या ने 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 49 गेंदों पर 84 नाबाद रन बनाए और भारत को संकट से निकाला.

20:09 PM

T20 World Cup 2026, IND vs USA Live Score:  हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर आउट

अमेरिका के खिलाफ मैच में टीम इंडिया संकट में है. हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान सूर्यकुमार यादव एक छोर पर डटे हैं, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे रहा. भारत ने 100 रन से पहले ही 6 विकेट खो दिए हैं.

20:00 PM

IND vs USA Live Score: आधी टीम लौटी पवेलियन

अमेरिका के खिलाफ मैच में टीम इंडिया संकट में है. आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और स्कोरबोर्ड पर 100 रन भी नहीं लगे हैं. रिंकू सिंह 6 रन बनाकर आउट हुए.

19:40 PM

IND vs USA Live Score: एक ओवर में 3 विकेट

अमेरिका के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई है. भारत ने मैच के 7वें ओवर में 3 विकेट खो दिए. शिवम दुबे के रूप में भारत को चौथा बड़ा झटका लगा. वो बिना खाता खोले आउट हुए.

19:32 PM

T20 World Cup 2026, IND vs USA Live Score: ईशान किशन आउट

अमेरिका ने भारत को दूसरा झटका दिया. ईशान किशन 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर कैच आउट हुए. अब तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव से बड़ी साझेदारी की उम्मीद है.

19:30 PM

IND vs USA Live Score: 5 ओवर में भारत का स्कोर 44/1 

अमेरिका के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 44 रन बना लिए हैं. ईशान किशन (20 रन), तिलक वर्मा (24 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.

19:11 PM

T20 World Cup 2026, IND vs USA Live Score: अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट

भारत को दूसरे ओवर में बड़ा झटका लगा. स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले अली खान की गेंद पर कैच आउट हुए.

19:07 PM

IND vs USA Live Score: ईशान किशन ने फिर छक्के से खोला खाता

ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज छक्के से किया है. अमेरिका के खिलाफ मैच में भारत ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं.

18:50 PM

IND vs USA Live Score: क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. अमेरिका के खिलाफ में बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइं इलेवन में जगह मिली है. बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर बताया, ''जसप्रीत बुमराह बीमार होने के कारण अमेरिका के खिलाफ भारत के पहले टी20 विश्व कप मैच के लिए चयन हेतु अनुपलब्ध थे. बीसीसीआई की चिकित्सा टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है.

18:44 PM

T20 World Cup 2026, IND vs USA Live Score: भारत-अमेरिका की प्लेइंग XI

भारत की प्लेइंग XI: ईशान किशन (WK), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

अमेरिका की प्लेइंग XI: एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शल्कविक, अली खान, सौरभ नेत्रवलकर

 

18:40 PM

T20 World Cup 2026, IND vs USA Live Score: सिराज को प्लेइंग इलेवन में मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में भारत का सामना अमेरिका से हो रहा है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है, जिन्हें हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किया गया था.

18:37 PM

T20 World Cup 2026, IND vs USA Live Score: अमेरिका ने जीता टॉस 

अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रनों का अंबार लगाना चाहेगी.

17:30 PM

IND vs USA Live Score: भारत-अमेरिका का हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में भारत और अमेरिका के बीच अभी तक सिर्फ एक मुकाबले हुए हैं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, तब भारत ने USA को 7 विकेट से हराया था. 9 रन देकर 4 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह हीरो बने थे और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला था.

17:22 PM

IND vs USA Live Score: हर्षित राणा की जगह सिराज की एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. पिछले कुछ समय से शानदार गेंदबाजी और 8वें नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है, जिनके नाम T20I में सिर्फ 14 विकेट हैं. हालांकि, सिराज के पास टेस्ट और ODI का बहुत अनुभव है. वो 2024 में टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे.

17:20 PM

IND vs USA Live Score: भारत और अमेरिका का स्क्वॉड

भारत का स्क्वॉड: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर

अमेरिका का स्क्वॉड: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति

17:17 PM

IND vs USA Live Score: पहले मैच में अमेरिका से भिड़ेगा भारत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. शाम 6:30 बजे टॉस होगा. टीम इंडिया खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड को 4-1 से धोया है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीदें रहेंगी.

