IND vs USA Highlights: सूर्या की चमक के सामने फीका पड़ा अमेरिका, टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ की वर्ल्ड कप की शुरुआत

IND vs USA Highlights: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव जीत के नायक रहे, जिन्होंने मुश्किल स्थिति में 49 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 161 रन बनाए थे, जिसके जवाब में अमेरिकी टीम 132 रन ही बना सकी. वहीं, गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए.

