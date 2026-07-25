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IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: 95 रन गिरा तीसरा विकेट, श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर आउट, किशन फिफ्टी के करीब

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: नमस्कार जी न्यूज हिंदी के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आज दूसरा टी20 आई मुकाबला चल रहा है. 4 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 34 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी 20 जबकि अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मौजूद हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 25, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:20 PM IST
IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: 95 रन गिरा तीसरा विकेट, श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर आउट, किशन फिफ्टी के करीब
Image Credit: india vs zimbabwe 2nd t20 live score
25 July 2026 05:18 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: 95 रन गिरा तीसरा विकेट

95 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा है. श्रेयस अय्यर 25 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, जबकि ईशान किश 40 रन बनाकर नाबाद हैं. 10 ओवर का खेल हो चुका है. 

25 July 2026 04:49 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: सलामी जोड़ी लौटी पवेलियन, 4 ओवर के बाद स्कोर 34/2

4 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 34 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी 20 जबकि अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मौजूद हैं. 

25 July 2026 04:48 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: 4 ओवर के बाद स्कोर 34/2

4 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 34 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी 20 जबकि अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मौजूद हैं. 

25 July 2026 04:45 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: 29 रन पर भारत को दूसरा बड़ा झटका

29 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा है. अभिषेक शर्मा (8) के बाद वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो चुके हैं. उन्होंने 9 बॉल पर 20 रन बनाए. तीसरे ओवर में वो रिचर्ड न्गारावा का शिकार बने. 

 

25 July 2026 04:42 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी

दूसरे टी20 आई में दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर उतरे हैं. एक कल रात जिम्बाब्वे क्रिकेट के वाइस-चेयरमैन सिल्वेस्टर मात्शाका का निधन हो गया था, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी है. 

25 July 2026 04:38 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: टीम इंडिया को पहला झटका

पारी के दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं. उन्हें ब्लेसिंग मुजारबानी ने अपना शिकार बनाया. अभिषेक ने 8 बॉल पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाए. 
10 रनों पर टीम इंडिया एक विकेट खो चुकी है. अब वैभव का साथ देने के लिए ईशान किशन ने क्रीज पर कदम रखा है. 

25 July 2026 04:10 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: भारत की बल्लेबाजी शुरू

भारत की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. क्रीज पर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी उतर चुकी है. दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाना चाहेंगे.

25 July 2026 04:09 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: यश ठाकुर का डेब्यू,अशोक शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर

भारत के लिए इस मुकाबले में यश ठाकुर ने डेब्यू किया है. उन्हें पिछले मैच में डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा की जगह प्लेइंग 11 में जगह मिली है. जिम्बाब्वे ने कोई बदलाव नहीं किया है.

25 July 2026 03:53 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates दोनों टीमों की प्लेइंग 11

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव

25 July 2026 03:53 PM (IST)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 (Probable Playing XIs)

भारत: वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह.

जिम्बाब्वे: वेस्ली मधेवेरे, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रज़ा (कप्तान), जॉनथन कैंपबेल, क्लाइव मडांडे (विकेटकीपर), तदीवानाशे मारुमानी, ल्यूक जोंगवे, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारवा, तेंडाई चतारा.

25 July 2026 03:52 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: वैभव सूर्यवंशी पर फिर रहेंगी नजरें

पहले मैच में महज 18 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी से आज फिर एक और आक्रामक पारी की उम्मीद होगी. वहीं, वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव अपनी रफ्तार से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को फिर से परेशान करना चाहेंगे.

25 July 2026 03:52 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: हरारे में मौसम और पिच का हाल

हरारे की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है. 

25 July 2026 03:30 PM (IST)

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: हेड-टू-हेड आंकड़े: भारत का पलड़ा भारी

टी-20 इंटरनेशनल में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से भारतीय टीम ने 12 मैचों में बाजी मारी है, जबकि जिम्बाब्वे को केवल 3 मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई है. मतलब टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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