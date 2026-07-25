IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: 95 रन गिरा तीसरा विकेट, श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर आउट, किशन फिफ्टी के करीब

IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: 95 रन गिरा तीसरा विकेट
95 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा है. श्रेयस अय्यर 25 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, जबकि ईशान किश 40 रन बनाकर नाबाद हैं. 10 ओवर का खेल हो चुका है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: सलामी जोड़ी लौटी पवेलियन, 4 ओवर के बाद स्कोर 34/2
4 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 34 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी 20 जबकि अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मौजूद हैं.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: 4 ओवर के बाद स्कोर 34/2
4 ओवर में भारत ने 2 विकेट खोकर 34 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी 20 जबकि अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मौजूद हैं.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: 29 रन पर भारत को दूसरा बड़ा झटका
29 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा है. अभिषेक शर्मा (8) के बाद वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो चुके हैं. उन्होंने 9 बॉल पर 20 रन बनाए. तीसरे ओवर में वो रिचर्ड न्गारावा का शिकार बने.
(@shubh19) July 25, 2026
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी
दूसरे टी20 आई में दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर उतरे हैं. एक कल रात जिम्बाब्वे क्रिकेट के वाइस-चेयरमैन सिल्वेस्टर मात्शाका का निधन हो गया था, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Score: टीम इंडिया को पहला झटका
पारी के दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं. उन्हें ब्लेसिंग मुजारबानी ने अपना शिकार बनाया. अभिषेक ने 8 बॉल पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाए.
10 रनों पर टीम इंडिया एक विकेट खो चुकी है. अब वैभव का साथ देने के लिए ईशान किशन ने क्रीज पर कदम रखा है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: भारत की बल्लेबाजी शुरू
भारत की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. क्रीज पर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी उतर चुकी है. दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाना चाहेंगे.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: यश ठाकुर का डेब्यू,अशोक शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर
भारत के लिए इस मुकाबले में यश ठाकुर ने डेब्यू किया है. उन्हें पिछले मैच में डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा की जगह प्लेइंग 11 में जगह मिली है. जिम्बाब्वे ने कोई बदलाव नहीं किया है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates दोनों टीमों की प्लेइंग 11
जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 (Probable Playing XIs)
भारत: वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह.
जिम्बाब्वे: वेस्ली मधेवेरे, ब्रायन बेनेट, सिकंदर रज़ा (कप्तान), जॉनथन कैंपबेल, क्लाइव मडांडे (विकेटकीपर), तदीवानाशे मारुमानी, ल्यूक जोंगवे, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारवा, तेंडाई चतारा.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: वैभव सूर्यवंशी पर फिर रहेंगी नजरें
पहले मैच में महज 18 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी से आज फिर एक और आक्रामक पारी की उम्मीद होगी. वहीं, वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव अपनी रफ्तार से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को फिर से परेशान करना चाहेंगे.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: हरारे में मौसम और पिच का हाल
हरारे की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: हेड-टू-हेड आंकड़े: भारत का पलड़ा भारी
टी-20 इंटरनेशनल में भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से भारतीय टीम ने 12 मैचों में बाजी मारी है, जबकि जिम्बाब्वे को केवल 3 मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई है. मतलब टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिंकदर रजा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब है कि भारतीय टीम बोर्ड पर पहले टारगेट लगाएगी.
सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. आज पिच काफी बेहतर है और शायद उतनी मुश्किल न हो, उम्मीद है कि हमारे तेज गेंदबाज़ शुरुआत में ही विकेट चटका पाएंगे, टीम वही है.
जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव
सीरीज के पहले मुकाबले में 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी फिफ्टी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदा था. 1-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम आज का मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरी है. अगर भारत आज जीत दर्ज करता है, तो यह जिम्बाब्वे के खिलाफ उसकी लगातार तीसरी टी-20 सीरीज जीत होगी.