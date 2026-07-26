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India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, प्रिंस और शिवम दुबे बाहर, सूर्यांश और अशोक की वापसी

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: भारत और जिम्माब्वे के बीच तीन मैंचों की टी20 आई सीरीज का आखिरी मुकबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. भारत टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है. इस मैच से जुड़े अपडेट और लाइव के लिए बने रहिए हमारे साथ.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 26, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:16 PM IST
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, प्रिंस और शिवम दुबे बाहर, सूर्यांश और अशोक की वापसी
Image Credit: India vs Zimbabwe 3rd T20I Live
26 July 2026 04:09 PM (IST)

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: टीम इंडिया ने किए 2 बदलाव

भारत ने इस मैच की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं. शिवम दुबे की जगह युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेड्गे को प्लेइंग 11 में लाया गया है, जबकि चोटिल प्रिंस यादव की जगह पहले टी20 आई में डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा की वापसी हुई है.

26 July 2026 04:09 PM (IST)

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: टॉस जीतकर भारत कर रहा बैटिंग

टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. भारत सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर चुका है. आज वो क्लीन स्वीप करना चाहेगा..

26 July 2026 04:01 PM (IST)

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: क्लीन स्वीप का मौका

भारत ने पहला टी-20 मैच 7 विकेट से और दूसरा मैच 90 रनों के बड़े अंतर से जीता था. आज जीत दर्ज करके भारत के पास जिम्बाब्वे का 3:0 से क्लीन स्वीप करने का मौका होगा.

26 July 2026 04:01 PM (IST)

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव चमके थे, वहीं दूसरे टी-20 में ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (60*) ने बल्ले से गदर मचाया था. तीसरे मैच में भी इन स्टार खिलाड़ियों से आक्रामक प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

26 July 2026 03:47 PM (IST)

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: भारत की प्लेइंग-11 में बदलाव तय

दूसरे टी-20 में हैमस्ट्रिंग की चोट के शिकार हुए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव तीसरे मैच से बाहर हो चुके हैं. सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्रिंस की जगह टीम में नए चेहरे को मौका मिल सकता है. 

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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