India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, प्रिंस और शिवम दुबे बाहर, सूर्यांश और अशोक की वापसी

India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: टीम इंडिया ने किए 2 बदलाव
भारत ने इस मैच की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं. शिवम दुबे की जगह युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेड्गे को प्लेइंग 11 में लाया गया है, जबकि चोटिल प्रिंस यादव की जगह पहले टी20 आई में डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा की वापसी हुई है.
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: टॉस जीतकर भारत कर रहा बैटिंग
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. भारत सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर चुका है. आज वो क्लीन स्वीप करना चाहेगा..
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: क्लीन स्वीप का मौका
भारत ने पहला टी-20 मैच 7 विकेट से और दूसरा मैच 90 रनों के बड़े अंतर से जीता था. आज जीत दर्ज करके भारत के पास जिम्बाब्वे का 3:0 से क्लीन स्वीप करने का मौका होगा.
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव चमके थे, वहीं दूसरे टी-20 में ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (60*) ने बल्ले से गदर मचाया था. तीसरे मैच में भी इन स्टार खिलाड़ियों से आक्रामक प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates: भारत की प्लेइंग-11 में बदलाव तय
दूसरे टी-20 में हैमस्ट्रिंग की चोट के शिकार हुए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव तीसरे मैच से बाहर हो चुके हैं. सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्रिंस की जगह टीम में नए चेहरे को मौका मिल सकता है.
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live Updates : भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. भारत ने इस मैच की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं. शिवम दुबे की जगह युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेड्गे को प्लेइंग 11 में लाया गया है, जबकि चोटिल प्रिंस यादव की जगह पहले टी20 आई में डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा की वापसी हुई है.
भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. अब कप्तान श्रेयस अय्यर की नजरें मेजबान जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ करने पर होंगी.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड (0-2) और इंग्लैंड (0-4) के खिलाफ लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर युवा खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है.
जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, बेन करन, डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (c), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी (w), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ब्लेसिंग मुजारबानी.
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (w), श्रेयस अय्यर (c), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा.