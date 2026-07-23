श्रेयस की कप्तानी में भारत को मिली पहली जीत, जिम्बाब्वे को हराया, वैभव का रिकॉर्ड बुक हिलाने वाला अर्धशतक

भारत ने पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब गरजा. उन्होंने महज 18 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.
15वर्ष 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी
15 वर्ष 340 दिन - कुशल मल्ला
16 वर्ष 056 दिन - लुई ब्रुइस
16वर्ष 076 दिन - कविन चड्ढा
वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 18 गेंदों पर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा. उन्होंने अपने चौथे इंटरनेशनल मैच में 50 का आंकड़ा क्रॉस किया. 19 गेंद पर 50 रन बनाने के बाद वैभव कैच आउट हो गए. 263.16 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जड़े. वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिफ्टी जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.
126 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, उनके साथी ओपनर वैभव सूर्यवंशी तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं. वैभव ने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी है. उन्होंने अब तक 11 गेंदों पर 33 रन बनाए हैं. ईशान किशन उनका साथ निभा रहे हैं.
भारत की पारी का आगाज हो चुका है. जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी. टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है.
भारत के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी. भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए 2-2 विकेट चटकाए. टीम इंडिया के सामने 126 रनों का लक्ष्य है. टीम इंडिया के पास श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है.
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 18 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए हैं. अभी तक मयंक यादव ने 2, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट चटकाए हैं.
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 13 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं. अभी तक मयंक यादव ने 2, प्रिंस यादव और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट चटकाए हैं.
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 7 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए हैं. अभी तक मयंक यादव ने दो और प्रिंस यादव ने एक विकेट चटकाए हैं.
चौथे ओवर में जिम्बाब्वे को दूसरा झटका लगा. प्रिंस यादव ने बेन करन को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई. पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम मुसीबत में है. इससे पहले मयंक यादव ने ब्रायन बेनेट को शून्य पर चलता किया था.
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 3 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 19 रन बना लिए हैं. डायोन मायर्स (06) और करन (10) रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत को पहली सफलता मयंक यादव ने दिलाई. उन्होंने ब्रायन बेनेट को शून्य पर चलता किया.
करीब 2 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मैच की पहली गेंद पर ही जलवा दिखाते हुए जिम्बाब्वे को तगड़ा झटका दिया. ब्रायन बेनेट बिना खाता खोले पहली गेंद पर ही विकेट कीपर ईशान किशन को कैच दे बैठे.
24 साल के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की तरफ से खेलते हैं. आईपीएल 2026 में वो गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे और अपनी गति से सबका ध्यान खींचा था. अशोक शर्मा 155 KMPH की रफ्तार से गेंद डाल सकते हैं. दाएं हाथ के पेसर ने अभी तक 16 टी20 मुकाबले खेले हैं और 28 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट झटके थे.
ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (WK), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (C), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. तेज गेंदबाज अशोक शर्मा भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं. आईपीएल 2026 में अशोक गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे और अपनी रफ्तार से प्रभावित किया था.
ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे, इनोसेंट कैया, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, बेन कुरेन, तफदज़वा त्सिगा, न्यूमैन न्यामुरी
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई
भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच चल रही 3 मैचों की सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है. जबकि, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर हो रही है.
India vs Zimbabwe Highlights: भारत ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब गरजा. उन्होंने महज 18 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. प्रिंस यादव और मयंक यादव की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 125 रनों पर रोक लिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. वैभव सूर्यवंशी ने 263.16 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 19 गेंदों पर 50 रनों की धमाकेदार पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर 28 रन और तिलक वर्मा 6 रन बनाकर नाबाद रहे. अभिषेक शर्मा 1 रन और ईशान किशन 35 रन बनाकर आउट हुए.