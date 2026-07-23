श्रेयस की कप्तानी में भारत को मिली पहली जीत, जिम्बाब्वे को हराया, वैभव का रिकॉर्ड बुक हिलाने वाला अर्धशतक

India vs Zimbabwe Highlights: भारत ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब गरजा. उन्होंने महज 18 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.