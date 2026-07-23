Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

श्रेयस की कप्तानी में भारत को मिली पहली जीत, जिम्बाब्वे को हराया, वैभव का रिकॉर्ड बुक हिलाने वाला अर्धशतक

India vs Zimbabwe Highlights: भारत ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 23, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:51 PM IST
श्रेयस की कप्तानी में भारत को मिली पहली जीत, जिम्बाब्वे को हराया, वैभव का रिकॉर्ड बुक हिलाने वाला अर्धशतक
23 July 2026 07:45 PM (IST)

IND vs ZIM Live Score: भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

भारत ने पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार जीत का स्वाद चख लिया है. इससे पहले भारत को लगातार 6 T20I में हार का सामना करना पड़ा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब गरजा. उन्होंने महज 18 गेंदों पर शानदार अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी ठोकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने.

23 July 2026 07:15 PM (IST)

IND vs ZIM Live Score: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक 

15वर्ष 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी
15 वर्ष 340 दिन - कुशल मल्ला
16 वर्ष 056 दिन - लुई ब्रुइस
16वर्ष 076 दिन - कविन चड्ढा

23 July 2026 07:12 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 18 गेंदों पर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा. उन्होंने अपने चौथे इंटरनेशनल मैच में 50 का आंकड़ा क्रॉस किया. 19 गेंद पर 50 रन बनाने के बाद वैभव कैच आउट हो गए. 263.16 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के जड़े. वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिफ्टी जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.

23 July 2026 06:55 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: अभिषेक शर्मा एक रन बनाकर आउट 

126 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, उनके साथी ओपनर वैभव सूर्यवंशी तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं. वैभव ने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी है. उन्होंने अब तक 11 गेंदों पर 33 रन बनाए हैं. ईशान किशन उनका साथ निभा रहे हैं. 

23 July 2026 06:42 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: अभिषेक-सूर्यवंशी क्रीज पर

भारत की पारी का आगाज हो चुका है. जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी. टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी जोड़ी क्रीज पर मौजूद है.

23 July 2026 06:21 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates:  भारत के सामने 126 रनों का लक्ष्य

भारत के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी. भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए 2-2 विकेट चटकाए. टीम इंडिया के सामने 126 रनों का लक्ष्य है. टीम इंडिया के पास श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत हासिल करने का सुनहरा मौका है.

23 July 2026 06:05 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: 18 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 109/5

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 18 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए हैं. अभी तक मयंक यादव ने 2, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई और शिवम दुबे  ने 1-1 विकेट चटकाए हैं.

23 July 2026 05:42 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: 13 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 64/4

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 13 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं. अभी तक मयंक यादव ने 2, प्रिंस यादव और शिवम दुबे  ने 1-1 विकेट चटकाए हैं.

23 July 2026 05:14 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates:  7 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 31/3

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 7 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए हैं. अभी तक मयंक यादव ने दो और प्रिंस यादव ने एक विकेट चटकाए हैं.

23 July 2026 04:54 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा

चौथे ओवर में जिम्बाब्वे को दूसरा झटका लगा. प्रिंस यादव ने बेन करन को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई. पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम मुसीबत में है. इससे पहले मयंक यादव ने ब्रायन बेनेट को शून्य पर चलता किया था.

23 July 2026 04:50 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: 3 ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 19/1

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिम्बाब्वे ने 3 ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर 19 रन बना लिए हैं. डायोन मायर्स (06) और करन (10) रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत को पहली सफलता मयंक यादव ने दिलाई. उन्होंने ब्रायन बेनेट को शून्य पर चलता किया.

23 July 2026 04:37 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: मयंक यादव ने पहली गेंद पर चटकाया विकेट

करीब 2 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मैच की पहली गेंद पर ही जलवा दिखाते हुए जिम्बाब्वे को तगड़ा झटका दिया. ब्रायन बेनेट बिना खाता खोले पहली गेंद पर ही विकेट कीपर ईशान किशन को कैच दे बैठे. 

23 July 2026 04:26 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: अशोक शर्मा का टी20 करियर

24 साल के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान की तरफ से खेलते हैं. आईपीएल 2026 में वो गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे और अपनी गति से सबका ध्यान खींचा था. अशोक शर्मा 155 KMPH की रफ्तार से गेंद डाल सकते हैं. दाएं हाथ के पेसर ने अभी तक 16 टी20 मुकाबले खेले हैं और 28 विकेट चटकाए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट झटके थे.

23 July 2026 04:11 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन

ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (WK), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (C), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

23 July 2026 04:10 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

23 July 2026 04:05 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: भारत ने जीता टॉस

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. तेज गेंदबाज अशोक शर्मा भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं. आईपीएल 2026 में अशोक गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे और अपनी रफ्तार से प्रभावित किया था.

23 July 2026 03:59 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: जिम्बाब्वे का स्क्वॉड 

ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे, इनोसेंट कैया, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, बेन कुरेन, तफदज़वा त्सिगा, न्यूमैन न्यामुरी

 

23 July 2026 03:58 PM (IST)

India vs Zimbabwe LIVE Updates: भारत का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई

23 July 2026 04:05 AM (IST)

कहां देखें भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज?

भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच चल रही 3 मैचों की सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर किया जा रहा है. जबकि, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड पर हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Ind vs Zim

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए गुड न्यूज, Us की इस यूनिवर्सिटी में 50% फीस माफ!
Study Abroad46 min ago
2
Haryana news48 min ago
3
cricket50 min ago
4
uk cabinet54 min ago
5
Dharmendra Pradhan54 min ago