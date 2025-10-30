IND W vs AUS W Semi Final Live Score: लिचफील्ड की फिफ्टी... पेरी भी क्रीज पर, 100 के करीब ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकेट ढूंढ रहा भारत

IND W vs AUS W Semi Final Live: महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम महामुकाबले में 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने इस मैच में कमबैक कर लिया है. हीली ने इंजरी के चलते दो लीग स्टेज मैच मिस कर दिए थे, लेकिन सेमीफाइनल में वापसी कर कमान संभाल ली है. भारतीय टीम में प्रतिका रावल के स्थान पर शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है. वहीं, उमा छेत्री के स्थान पर ऋचा घोष की टीम में वापसी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source