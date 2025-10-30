IND W vs AUS W Semi Final Live Score: लिचफील्ड की फिफ्टी... पेरी भी क्रीज पर, 100 के करीब ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकेट ढूंढ रहा भारत

IND W vs AUS W Semi Final Live: महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम महामुकाबले में 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने इस मैच में कमबैक कर लिया है.
IND W vs AUS W Semi Final Live: महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम महामुकाबले में 3 बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने इस मैच में कमबैक कर लिया है. हीली ने इंजरी के चलते दो लीग स्टेज मैच मिस कर दिए थे, लेकिन सेमीफाइनल में वापसी कर कमान संभाल ली है. भारतीय टीम में प्रतिका रावल के स्थान पर शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है. वहीं, उमा छेत्री के स्थान पर ऋचा घोष की टीम में वापसी हुई.
IND W vs AUS W Semi Final Live Score: लिचफील्ड की 50, ऑस्ट्रेलिया 100 रन के करीब
शुरुआती विकेट गिरने के बाद लिचफील्ड ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला है. उन्होंने फिफ्टी ठोक दी है. 14वें ओवर में चौके के साथ लिचफील्ड ने अर्धशतक पूरा किया. वह 46 गेंदों पर 53 रन बनाकर खेल रही हैं. एलिसे पेरी से उनके साथ मिल रहा है, जो 21 रन पर नाबाद हैं. 14 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 89/1 है. भारत दूसरा विकेट ढूंढ रहा है.
IND W vs AUS W Semi Final Live Score: भारत को दूसरे विकेट की तलाश, 8 ओवर के बाद स्कोर 56/1
भारतीय गेंदबाज दूसरा विकेट ढूंढ रहे हैं. 8 ओवर के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 56 रन बना लिए हैं. एलिसा हीली के रूप में एकमात्र विकेट गिरा है. लिचफील्ड 35 रन और एलिसे पेरी 6 रन बनाकर खेल रही हैं. रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ भारत को दूसरी सफलता दिलाने की कोशिश में हैं.
IND W vs AUS W Semi Final Live Score: भारत को पहली सफलता, बारिश की वजह से रुका खेल
भारत को एलिसा हीली के रूप में पहली बड़ी सफलता मिली है. यह विकेट क्रांति गौड़ ने दिलाया. पारी का छठा ओवर लेकर आई क्रांति ने पहली ही गेंद पर कंगारू कप्तान को चारों खाने चित करते हुए बोल्ड कर दिया. हीली 5 रन बनाकर आउट हुईं. इस विकेट के साथ ही बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है. 5.1 के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25/1 है. लिचफील्ड 17 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND W vs AUS W Semi Final Live Score: हरमनप्रीत कौर के हाथों छिटका पहले विकेट का मौका
भारत को तीसरे ओवर रेणुका सिंह ने पहली सफलता दिला ही दी थी, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एलिसा हीली का आसान से कैच टपका दिया. हीली मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने गईं, लेकिन बल्ले से सही संपर्क नहीं हुआ और गेंद हवा में चली गई. 4 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान पर 22 रन है. हीली 3 रन और फीबी लिचफील्ड 16 रन बनाकर खेल रही हैं.
IND W vs AUS W Semi Final Live: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पिछले 10 वनडे मैचों से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉ स नहीं जीता है और सेमीफाइनल में भी हार मिली है. टीम इंडिया की प्लेइंग-XI में ऋचा घोष शेफाली वर्मा और क्रांतिक गौड़ को शामिल किया गया है.