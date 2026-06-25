india w vs bangladesh w women's t20 world cup: 59 रनों पर गिरा दूसरा विकेट
9वें ओवर की 5वीं बॉल पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा है. 59 रनों के स्कोर पर ओपनर जुवैरिया फिरदौस आउट हो चुकी हैं. उन्होंने 31 बॉल पर 5 चौके लगाकर 33 रन बनाए और नंदिनी शर्मा का शिकार बनीं.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: 6 ओवर में बांग्लादेश ने बनाए 40 रन
पहले 6 ओवर में बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 40 रन बनाए हैं. पहला विकेट 8 रन पर गिरा था, इसके बाद जुवैरिया फिरदौस ने 5 चौके लगाकर पारी को संभाल लिया है.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश को 8 रनों पर पहला झटका लगा
टीम इंडिया को पहला विकेट मिल चुका है. बांग्लादेश को 8 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने दिला अख्तर को श्रीचरणी के हाथों कैच आउट कराया. वो 8 बॉल पर सिर्फ 4 रन बना सकीं. अब क्रीज पर शोभना मोस्तरी उतर चुकी हैं.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश की बैटिंग शुरू
बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. पहला ओवर शेफाली वर्मा ने डाला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए. बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करने दिलारा अक्तर और जुएरिया फिरदौस की जोड़ी मैदान पर उतरी है.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: टीम इंडिया में एक बदलाव
इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में रेणुका सिंह ठाकुर की वापसी हुई है, जबकि बांग्लादेश ने कोई बदलाव नहीं किया है.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश पर टीम इंडिया का दबदबा है, जिसे हरमनप्रीत कौर की सेना जारी रखना चाहेगी. टी20 विश्व कप के इतिहास में बांग्लादेश की टीम भारत को कभी नहीं हरा सकी है. दोनों अब तक 3 बार आमने-सामने हुई हैं, तीनों बार भारतीय टीम को जीत मिली है.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीमें टी-20 में दोनों टीमें अब तक 23 बार आमने-सामने हुई हैं. इनमें भारत ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 दफा बांग्लादेश जीती है.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: मैनचेस्टर में स्पिनर्स का दबदबा
जिस मैनचेस्टर में यह मैच होना है, वहां इस विश्व कप के दौरान स्पिन गेंदबाजों का जलवा रहा है. यहां स्पिनर्स ने 22 विकेट लिए हैं, जबकि पेसर्स को 19 विकेट मिले हैं. यही वजह है कि आज के मैच में दोनों टीमें एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती हैं.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश महिला टीम की प्लेइंग इलेवन
दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्टोरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, मारुफा अख्तर.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: भारत महिला (प्लेइंग इलेवन)
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम पहले बोर्ड पर स्कोर लगाएगी. सेमीफाइनल के लिहाज से यह मैच भारत को जीतना बेहद जरूरी है.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में आज पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच मैनचेस्टर में खेजा जा रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए दोनों टीमों को यह मैच जीतना जरूरी हैं. ग्रुप ए की यह दोनों टीमों अपने शुरुआती 3 मैचों में 2-2 मैच जीत चुकी हैं, जो भी टीम आज जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए दावा और मजबूत कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर लगभग खत्म हो जाएगा.
भारत को पहले मैच में पाकिस्तान और फिर नीदरलैंड्स को हराया था, लेकिन तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका से मिली हार ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है. अब भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जीत जरूरी है. आखिरी मैच में टीम को छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है, जो मुश्किल गेम होगा.
india w vs bangladesh w women's t20 world cup: नीचे देखिए मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स