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IND W vs BAN W LIVE Score: IND W vs BAN W LIVE Score: 59 रनों पर गिरा बांग्लादेश का दूसरा विकेट, Ferdous 33 रन बनाकर OUT

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: इन दिनों इंग्लैंड में महिला टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. टीम इंडिया आज अपना चौथा मुकाबला खेलने उतरी है. बांग्लादेश के खिलाफ यह मैच उसे करो या मरो जैसा है. आइए जानते हैं इस मैच से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स...

Edited By:Bhoopendra Rai
Published: Jun 25, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:44 PM IST
IND W vs BAN W LIVE Score: IND W vs BAN W LIVE Score: 59 रनों पर गिरा बांग्लादेश का दूसरा विकेट, Ferdous 33 रन बनाकर OUT
Image Credit: IND W vs BAN W LIVE Score
25 June 2026 07:28 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: 59 रनों पर गिरा दूसरा विकेट

9वें ओवर की 5वीं बॉल पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा है. 59 रनों के स्कोर पर ओपनर जुवैरिया फिरदौस आउट हो चुकी हैं. उन्होंने 31 बॉल पर 5 चौके लगाकर 33 रन बनाए और नंदिनी शर्मा का शिकार बनीं. 

25 June 2026 07:19 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: 6 ओवर में बांग्लादेश ने बनाए 40 रन

पहले 6 ओवर में बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 40 रन बनाए हैं. पहला विकेट 8 रन पर गिरा था, इसके बाद जुवैरिया फिरदौस ने 5 चौके लगाकर पारी को संभाल लिया है.

25 June 2026 07:06 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश को 8 रनों पर पहला झटका लगा

टीम इंडिया को पहला विकेट मिल चुका है. बांग्लादेश को 8 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने दिला अख्तर को श्रीचरणी के हाथों कैच आउट कराया. वो 8 बॉल पर सिर्फ 4 रन बना सकीं. अब क्रीज पर शोभना मोस्तरी उतर चुकी हैं.

25 June 2026 07:06 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश की बैटिंग शुरू 

बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. पहला ओवर शेफाली वर्मा ने डाला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए. बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करने दिलारा अक्तर और  जुएरिया फिरदौस की जोड़ी मैदान पर उतरी है.

25 June 2026 06:46 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: टीम इंडिया में एक बदलाव

इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 में रेणुका सिंह ठाकुर की वापसी हुई है, जबकि बांग्लादेश ने कोई बदलाव नहीं किया है. 

25 June 2026 06:45 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश पर टीम इंडिया का दबदबा है, जिसे हरमनप्रीत कौर की सेना जारी रखना चाहेगी. टी20 विश्व कप के इतिहास में बांग्लादेश की टीम भारत को कभी नहीं हरा सकी है. दोनों अब तक 3 बार आमने-सामने हुई हैं, तीनों बार भारतीय टीम को जीत मिली है. 

25 June 2026 06:45 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीमें टी-20 में दोनों टीमें अब तक 23 बार आमने-सामने हुई हैं.  इनमें भारत ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 दफा बांग्लादेश जीती है.

25 June 2026 06:44 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: मैनचेस्टर में स्पिनर्स का दबदबा

जिस मैनचेस्टर में यह मैच होना है, वहां इस विश्व कप के दौरान स्पिन गेंदबाजों का जलवा रहा है. यहां स्पिनर्स ने 22 विकेट लिए हैं, जबकि पेसर्स को 19 विकेट मिले हैं. यही वजह है कि आज के मैच में दोनों टीमें एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती हैं.

25 June 2026 06:44 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup:  बांग्लादेश महिला टीम की प्लेइंग इलेवन

दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्टोरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, मारुफा अख्तर.

25 June 2026 06:43 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup:  भारत महिला (प्लेइंग इलेवन)

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा.

25 June 2026 06:39 PM (IST)

india w vs bangladesh w women's t20 world cup: बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. इसका मतलब ये है कि भारतीय टीम पहले बोर्ड पर स्कोर लगाएगी. सेमीफाइनल के लिहाज से यह मैच भारत को जीतना बेहद जरूरी है. 

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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