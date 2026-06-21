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IND W Vs SA W LIVE SCORE: भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, प्रेमा रावत का डेब्यू, देखें प्लेइंग 11

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: नमस्कार...जी न्यूज हिंदी स्पोर्ट्स के इस लाइब ब्लॉग में आपका स्वागत है. भारत महिला बनाम साउथ अफ्रीका महिला के बीच होने हो रहे इस अहम मैच से जुड़े हर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 21, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:38 PM IST
IND W Vs SA W LIVE SCORE: भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, प्रेमा रावत का डेब्यू, देखें प्लेइंग 11
Image Credit: IND W Vs SA W LIVE SCORE
21 June 2026 06:37 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसेन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

21 June 2026 06:37 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत

21 June 2026 06:35 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: क्या बोलीं भारतीय कप्तान?

हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर कहा कि 'हम पहले बैटिंग करेंगे. मुझे लगता है कि यह एक अच्छी पिच है. अगर हम पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर बनाते हैं, तो इससे हमें मैच जीतने में मदद मिलेगी. क्रीज पर कुछ समय बिताना होगा. यह मेरा 200वां मैच है, यह एक शानदार सफर रहा है. कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगी. भगवान की कृपा रही है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं. दोस्तों, परिवार और BCCI का शुक्रिया. चोट की वजह से श्रेयांका नहीं खेल रही हैं, प्रेमा अपना डेब्यू कर रही हैं, वह बहुत शांत स्वभाव की खिलाड़ी हैं.

21 June 2026 05:56 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE:भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी

टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी. हरमनप्रीत कौर का यह 200वां इंटरनेशनल टी20 आई मैच है. वो पूरी दुनिया में इस मुकाम को हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर बनी हैं.

21 June 2026 05:56 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-XI

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, दीप्ति शर्मा, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी.

दक्षिण अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

21 June 2026 05:56 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: ग्रुप-1 का पूरा समीकरण

भारतीय टीम फिलहाल 2 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका 2 में से 1 जीत के साथ चौथे पायदान पर है. चूंकि एक ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, इसलिए भारत को आगे बढ़ने के लिए आज दक्षिण अफ्रीका या फिर अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना ही होगा.

21 June 2026 05:55 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: बदला लेने के इरादे से उतरेगी साउथ अफ्रीकी टीम

ठीक पिछले साल 2 नवंबर को हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अफ्रीकी टीम आज उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. 

21 June 2026 05:55 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: साउथ अफ्रीका के लिए 'करो या मरो' की स्थिति

प्रोटियाज टीम अपने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारकर आ रही है.  सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की टीम को आज हर हाल में जीत चाहिए. 

21 June 2026 05:55 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: भारत के पास जीत की हैट्रिक का मौका

टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में अब तक धमाकेदार खेल दिखाया है. पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को 95 रनों के विशाल अंतर से मात दी थी. आज उसके पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है.

21 June 2026 05:54 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 24 टी-20 मुकाबले खेले गए हैं. भारत ने 11 मैच जीते, जबकि अफ्रीका ने 10 में बाजी मारी. 3 मैच बेनतीजा रहे. यह आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा बराबरी का रहता है. 

21 June 2026 05:53 PM (IST)

IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: मैनचेस्टर की पिच कैसी होगी? 

ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक आज यहां पिच काफी धीमी (Slow Pitch) रहने की उम्मीद है. ऐसे में दीप्ति शर्मा की अगुवाई में भारतीय स्पिनरों के लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है.

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Women's T20 World Cup 2026

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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