IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11
लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसेन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: भारत की प्लेइंग 11
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: क्या बोलीं भारतीय कप्तान?
हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर कहा कि 'हम पहले बैटिंग करेंगे. मुझे लगता है कि यह एक अच्छी पिच है. अगर हम पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर बनाते हैं, तो इससे हमें मैच जीतने में मदद मिलेगी. क्रीज पर कुछ समय बिताना होगा. यह मेरा 200वां मैच है, यह एक शानदार सफर रहा है. कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगी. भगवान की कृपा रही है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं. दोस्तों, परिवार और BCCI का शुक्रिया. चोट की वजह से श्रेयांका नहीं खेल रही हैं, प्रेमा अपना डेब्यू कर रही हैं, वह बहुत शांत स्वभाव की खिलाड़ी हैं.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE:भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी
टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी. हरमनप्रीत कौर का यह 200वां इंटरनेशनल टी20 आई मैच है. वो पूरी दुनिया में इस मुकाम को हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर बनी हैं.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-XI
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), प्रेमा रावत, दीप्ति शर्मा, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी.
दक्षिण अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: ग्रुप-1 का पूरा समीकरण
भारतीय टीम फिलहाल 2 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका 2 में से 1 जीत के साथ चौथे पायदान पर है. चूंकि एक ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, इसलिए भारत को आगे बढ़ने के लिए आज दक्षिण अफ्रीका या फिर अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना ही होगा.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: बदला लेने के इरादे से उतरेगी साउथ अफ्रीकी टीम
ठीक पिछले साल 2 नवंबर को हुए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अफ्रीकी टीम आज उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: साउथ अफ्रीका के लिए 'करो या मरो' की स्थिति
प्रोटियाज टीम अपने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हारकर आ रही है. सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट की टीम को आज हर हाल में जीत चाहिए.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: भारत के पास जीत की हैट्रिक का मौका
टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में अब तक धमाकेदार खेल दिखाया है. पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को 95 रनों के विशाल अंतर से मात दी थी. आज उसके पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 24 टी-20 मुकाबले खेले गए हैं. भारत ने 11 मैच जीते, जबकि अफ्रीका ने 10 में बाजी मारी. 3 मैच बेनतीजा रहे. यह आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा बराबरी का रहता है.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: मैनचेस्टर की पिच कैसी होगी?
ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक आज यहां पिच काफी धीमी (Slow Pitch) रहने की उम्मीद है. ऐसे में दीप्ति शर्मा की अगुवाई में भारतीय स्पिनरों के लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है.
Women's T20 World Cup 2026, IND W vs SA W Live Updates: महिला टी-20 विश्व कप 2026 में ग्रुप ए के तहत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दिन का दूसरा मुकालबा खेला जा रहा है. मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी. भारतीय टीम पाकिस्तान और नीदरलैंड्स जैसी टीमों को धूल चटाने के बाद आज जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरी है, जबकि अफ्रीका के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. अगर उसे सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो भारत के खिलाफ जीत जरूरी है.
IND W vs SA W 18th Cricket Match Scorecard LIVE: नीचे पढ़िए मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स