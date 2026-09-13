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Asia Cup Final Live: भारत ने 12 ओवर में ठोके 121 रन, फाइनल में शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना का अर्धशतक

India Women vs Sri Lanka Women Final Live: भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच शुरू हो गया है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (13 सितंबर) को हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 13, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:58 PM IST
Asia Cup Final Live: भारत ने 12 ओवर में ठोके 121 रन, फाइनल में शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना का अर्धशतक
Image Credit: भारत बनाम श्रीलंका महिला एशिया कप फाइनल लाइव स्कोर
13 September 2026 08:58 PM (IST)

Asia Cup Final Live: मंधाना-शेफाली का अर्धशतक

शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. भारत ने 12 ओवर में 121 रन बना लिए हैं. शेफाली 67 और मंधाना 51 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी कर ली है.

13 September 2026 08:48 PM (IST)

Asia Cup Final Live: पारी की पारी के आधे ओवर समाप्त

भारत की पारी के आधे ओवर समाप्त हो गए हैं. टीम इंडिया ने 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 98 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा 29 गेंद पर 59 रन बनाकर नाबाद हैं. स्मृति मंधाना ने 31 गेंद पर अब तक 38 रन ठोके हैं. दोनों खिलाड़ियों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है.

13 September 2026 08:30 PM (IST)

Asia Cup Final Live: भारत का स्कोर 6 ओवर में 57 रन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है. उसने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा 38 और स्मृति मंधाना 19 रन बनाकर नाबाद हैं.

13 September 2026 08:10 PM (IST)

Asia Cup Final Live: भारत की बैटिंग शुरू

श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में भारत की महिला टीम बल्लेबाजी के लिए उतर गई है. उसने दो ओवर में बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 10 और शेफाली वर्मा 8 रन बनाकर नाबाद हैं. 

13 September 2026 07:51 PM (IST)

Asia Cup Final Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

श्रीलंका: चमारी अथापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या.

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, गुणलन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.

13 September 2026 07:36 PM (IST)

Asia Cup Final Live: भारत ने जीता टॉस

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल में टॉस जीत लिया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. प्रतिका रावल को इस मैच में आराम दिया गया है. उनके स्थान पर गुनालन कमिलिनी को मौका दिया गया है.

13 September 2026 07:19 PM (IST)

Asia Cup Final Live: थोड़ी देर में शुरू होगा फाइनल

महिला एशिया कप का मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया की नजर आठवीं बार चैंपियन बनने पर है. भारत को पिछले सीजन में श्रीलंका ने फाइनल मैच में भारत को हराया था. इस बार टीम इंडिया बदला लेने के लिए उतरेगी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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