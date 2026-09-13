Asia Cup Final Live: भारत ने 12 ओवर में ठोके 121 रन, फाइनल में शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना का अर्धशतक

शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. भारत ने 12 ओवर में 121 रन बना लिए हैं. शेफाली 67 और मंधाना 51 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी कर ली है.
भारत की पारी के आधे ओवर समाप्त हो गए हैं. टीम इंडिया ने 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 98 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा 29 गेंद पर 59 रन बनाकर नाबाद हैं. स्मृति मंधाना ने 31 गेंद पर अब तक 38 रन ठोके हैं. दोनों खिलाड़ियों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है. उसने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा 38 और स्मृति मंधाना 19 रन बनाकर नाबाद हैं.
श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में भारत की महिला टीम बल्लेबाजी के लिए उतर गई है. उसने दो ओवर में बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 10 और शेफाली वर्मा 8 रन बनाकर नाबाद हैं.
श्रीलंका: चमारी अथापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या.
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, गुणलन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल में टॉस जीत लिया है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. प्रतिका रावल को इस मैच में आराम दिया गया है. उनके स्थान पर गुनालन कमिलिनी को मौका दिया गया है.
महिला एशिया कप का मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया की नजर आठवीं बार चैंपियन बनने पर है. भारत को पिछले सीजन में श्रीलंका ने फाइनल मैच में भारत को हराया था. इस बार टीम इंडिया बदला लेने के लिए उतरेगी.
India Women vs Sri Lanka Women Final Live: भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मैच शुरू हो गया है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (13 सितंबर) को हरमनप्रीत कौर की टीम 8वीं बार चैंपियन बनने उतरी है. पिछली बार 2024 में हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम को चमारी अटापट्टू की कप्तानी वाली टीम ने हराया था. इस बार भारत पासा पलटने के लिए उतरेगा. टीम इंडिया ने फाइनल में टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया गया है. बल्लेबाज प्रतिका रावल की जगह गुणलन कमलिनी को मौका दिया गया है. श्रीलंका ने संजना काविंदी की जगह विशमी गुणारत्ने को मौका दिया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
श्रीलंका: चमारी अथापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या.
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, गुणलन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.