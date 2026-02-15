India A vs Pakistan A LIVE: लगातार 5 हार और पाकिस्तान पर जीत की आस, कुछ ही देर में होगा टॉस

Ind A Vs PAK A, Women's Asia Cup Rising Stars Live: क्रिकेट जगत में भारत और पाकिस्तान का फुल माहौल बना हुआ है. एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शाम को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान को टक्कर देगी. दूसरी तरफ कुछ देर में भारत ए और पाकिस्तान ए के महिलाओं का मुकाबला शुरू होगा. महिला राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. टीम को लगातार 5 हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, पाकिस्तान की टीम पिछला मैच जीतकर उतर रही है.

