India A vs Pakistan A LIVE: लगातार 5 हार और पाकिस्तान पर जीत की आस, कुछ ही देर में होगा टॉस

India A vs Pakistan A LIVE: क्रिकेट जगत में भारत और पाकिस्तान का फुल माहौल बना हुआ है. एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शाम को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान को टक्कर देगी. दूसरी तरफ कुछ देर में भारत ए और पाकिस्तान ए के महिलाओं का मुकाबला शुरू होगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:35 AM IST
India A vs Pakistan A LIVE: लगातार 5 हार और पाकिस्तान पर जीत की आस, कुछ ही देर में होगा टॉस
Ind A Vs PAK A, Women's Asia Cup Rising Stars Live: क्रिकेट जगत में भारत और पाकिस्तान का फुल माहौल बना हुआ है. एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शाम को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान को टक्कर देगी. दूसरी तरफ कुछ देर में भारत ए और पाकिस्तान ए के महिलाओं का मुकाबला शुरू होगा. महिला राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. टीम को लगातार 5 हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, पाकिस्तान की टीम पिछला मैच जीतकर उतर रही है. 

 

15 February 2026
11:32 AM

India A vs Pakistan A LIVE: भारत की हालत खराब

पाकिस्तान ए के खिलाफ भारतीय टीम कुछ ही देर बाद टॉस के लिए मैदान में उतरेगी. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में लगातार 5 मुकाबले हारे हैं और अब छठे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IND vs Pak

