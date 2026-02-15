India A vs Pakistan A LIVE: लगातार 5 हार और पाकिस्तान पर जीत की आस, कुछ ही देर में होगा टॉस

India A vs Pakistan A LIVE: क्रिकेट जगत में भारत और पाकिस्तान का फुल माहौल बना हुआ है. एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शाम को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान को टक्कर देगी. दूसरी तरफ कुछ देर में भारत ए और पाकिस्तान ए के महिलाओं का मुकाबला शुरू होगा.
India A vs Pakistan A LIVE: भारत की हालत खराब
पाकिस्तान ए के खिलाफ भारतीय टीम कुछ ही देर बाद टॉस के लिए मैदान में उतरेगी. एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में लगातार 5 मुकाबले हारे हैं और अब छठे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी.