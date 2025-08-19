India Asia Cup 2025 Squad Announcement LIVE: सूर्या की सेना का आज होगा ऐलान, शुभमन गिल पर सबसे बड़ा सस्पेंस

India Asia Cup 2025 Squad Announcement Live Updates: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को होने वाला है. मुंबई में दोपहर 1:30 बजे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. इस दौरान मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ टी20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव मौजूद रहेंगे. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होने वाला है.

एक-एक स्थान के लिए टी20 टीम में कई-कई दावेदार होने के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें हैं. सबसे बड़ा सस्पेंस टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को लेकर बना हुआ है. आईपीएल में लगातार रनों की बारिश करने वाले इस खिलाड़ी का चयन होगा या नहीं, इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है. उनके अलावा मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है.

गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों ने भी हाल ही में हुए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है. ये तीनों खिलाड़ी लंबे प्रारूपों में व्यस्त हैं और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. इसके अलावा तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर भी बड़ा सवाल है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह गेंदबाज चयन के लिए उपलब्ध है.