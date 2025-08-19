India Asia Cup 2025 Squad Announcement LIVE: सूर्या की सेना का आज होगा ऐलान, शुभमन गिल पर सबसे बड़ा सस्पेंस

India Asia Cup 2025 Squad Announcement Live Updates: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को होने वाला है. मुंबई में दोपहर 1:30 बजे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है.
एक-एक स्थान के लिए टी20 टीम में कई-कई दावेदार होने के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें हैं. सबसे बड़ा सस्पेंस टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को लेकर बना हुआ है. आईपीएल में लगातार रनों की बारिश करने वाले इस खिलाड़ी का चयन होगा या नहीं, इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है. उनके अलावा मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है.
गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों ने भी हाल ही में हुए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है. ये तीनों खिलाड़ी लंबे प्रारूपों में व्यस्त हैं और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. इसके अलावा तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर भी बड़ा सवाल है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह गेंदबाज चयन के लिए उपलब्ध है.
Asia Cup Squad Announcement Live Updates: एशिया कप में भारत का शेड्यूल
एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा और फिर 14 सितंबर को उसी स्थान पर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. भारत का तीसरा ग्रुप ए मैच 18 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ है.
Asia Cup Squad Announcement Live Updates: कहां देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस?
एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगलवार (19 अगस्त) को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी. इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1 पर होगा, जबकि स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.
Asia Cup Squad Announcement Live Updates: प्रेस कॉन्फ्रेंस कब और कौन होगा शामिल?
बीसीसीआई के अनुसार, सीनियर पुरुष चयन समिति मंगलवार (19 अगस्त) को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में एशिया कप के लिए भारतीय टीम चुनने के लिए बैठक करेगी. चयन बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे.