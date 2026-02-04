IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका, कनिष्क चौहान ने उस्मान को भेजा पवेलियन

U19 World Cup Semi Final IND U19 vs AFG U19 Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल की जंग का इंतजार खत्म हो चुका है. मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी. वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं. पिछली पांच पारियों की बात करें तो उन्होंने 30, 52, 40 और 72 रन की पारियां खेली हैं. 6 फरवरी को टूर्नामेंट का फाइनल होना है जहां इंग्लैंड की टीम विरोधियों के इंतजार में बैठी है.

