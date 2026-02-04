IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका, कनिष्क चौहान ने उस्मान को भेजा पवेलियन

U19 World Cup Semi Final IND U19 vs AFG U19 Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल की जंग का इंतजार खत्म हो चुका है. मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी.
U19 World Cup Semi Final IND U19 vs AFG U19 Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल की जंग का इंतजार खत्म हो चुका है. मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी. वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं. पिछली पांच पारियों की बात करें तो उन्होंने 30, 52, 40 और 72 रन की पारियां खेली हैं. 6 फरवरी को टूर्नामेंट का फाइनल होना है जहां इंग्लैंड की टीम विरोधियों के इंतजार में बैठी है.
IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका
ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई. उन्होंने कनिष्क चौहान को उस्मान सादात पवेलियन की राह दिखाई. अफगानिस्तान ने 27 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिए हैं.
IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को पहला झटका
अफगानिस्तान को पहला झटका खालिद के रूप में लगा है. दीपेश ने भारत को पहली सफलता दिलाई. अब फैजल और उस्मान क्रीज पर हैं. अफगान टीम 100 रन के स्कोर की तरफ बढ़ती दिख रही है.
IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live: विकेट को तरस रहा भारत
अफगानिस्तान के ओपनर्स के सामने भारत के युवा गेंदबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 42 तक पहुंच गया है लेकिन भारत को अभी तक विकेट नसीब नहीं हुआ है.
IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live: अफगानिस्तान की दमदार शुरुआत
सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की तरफ से ओस्मान और खालिद बल्लेबाजी करने उतरे हैं. दोनों ने टीम को दमदार शुरुआत दिला दी है. शुरुआती 4 ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने बोर्ड पर 19 रन टांग दिए हैं.
IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI
इंडिया U19 प्लेइंग XI: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन.
अफगानिस्तान U19 प्लेइंग XI: उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मिआखिल, अब्दुल अजीज, खातिर स्टानिकजई, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई और वहीदुल्लाह जादरान.