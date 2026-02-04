Advertisement
trendingNow13097608
Hindi Newsक्रिकेटIND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका, कनिष्क चौहान ने उस्मान को भेजा पवेलियन

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका, कनिष्क चौहान ने उस्मान को भेजा पवेलियन

U19 World Cup Semi Final IND U19 vs AFG U19 Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल की जंग का इंतजार खत्म हो चुका है. मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका, कनिष्क चौहान ने उस्मान को भेजा पवेलियन
LIVE Blog

U19 World Cup Semi Final IND U19 vs AFG U19 Live: भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल की जंग का इंतजार खत्म हो चुका है. मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी. वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं. पिछली पांच पारियों की बात करें तो उन्होंने 30, 52, 40 और 72 रन की पारियां खेली हैं. 6 फरवरी को टूर्नामेंट का फाइनल होना है जहां इंग्लैंड की टीम विरोधियों के इंतजार में बैठी है.

 

Add Zee News as a Preferred Source
04 February 2026
14:48 PM

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को दूसरा झटका

ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई. उन्होंने कनिष्क चौहान को उस्मान सादात पवेलियन की राह दिखाई. अफगानिस्तान ने 27 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लिए हैं.

13:50 PM

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live Updates: अफगानिस्तान को पहला झटका

अफगानिस्तान को पहला झटका खालिद के रूप में लगा है. दीपेश ने भारत को पहली सफलता दिलाई. अब फैजल और उस्मान क्रीज पर हैं. अफगान टीम 100 रन के स्कोर की तरफ बढ़ती दिख रही है.

13:19 PM

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live: विकेट को तरस रहा भारत

अफगानिस्तान के ओपनर्स के सामने भारत के युवा गेंदबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 42 तक पहुंच गया है लेकिन भारत को अभी तक विकेट नसीब नहीं हुआ है.

13:09 PM

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live: अफगानिस्तान की दमदार शुरुआत

सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की तरफ से ओस्मान और खालिद बल्लेबाजी करने उतरे हैं. दोनों ने टीम को दमदार शुरुआत दिला दी है. शुरुआती 4 ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने बोर्ड पर 19 रन टांग दिए हैं. 

13:06 PM

IND U19 vs AFG U19 Semi Final Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

इंडिया U19 प्लेइंग XI: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन.

अफगानिस्तान U19 प्लेइंग XI: उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मिआखिल, अब्दुल अजीज, खातिर स्टानिकजई, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई और वहीदुल्लाह जादरान.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

U19 World Cup Semi Final

Trending news

इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल