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IND vs AFG Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, सैमसन IN वैभव OUT, बुमराह की वापसी, देखें प्लेइंग XI

India vs Afghanistan Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला रहा है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 13, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:19 PM IST
IND vs AFG Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, सैमसन IN वैभव OUT, बुमराह की वापसी, देखें प्लेइंग XI
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 लाइव स्कोर
13 September 2026 07:15 PM (IST)

IND vs AFG 1st T20I Live Score: अफगानिस्तान की प्लेइंग XI

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

13 September 2026 07:08 PM (IST)

IND vs AFG 1st T20I Live Score: भारत की प्लेइंग XI

संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

13 September 2026 07:05 PM (IST)

IND vs AFG 1st T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सबसे बड़ी खबर ये है कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है.

13 September 2026 06:10 PM (IST)

IND vs AFG 1st T20I Live Score: भारत और अफगानिस्तान का स्क्वॉड

अफगानिस्तान का स्क्वॉड: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती.

भारत का स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी

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TAGS:
IND vs AFG

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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