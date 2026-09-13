IND vs AFG Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, सैमसन IN वैभव OUT, बुमराह की वापसी, देखें प्लेइंग XI

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी
संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
अफगानिस्तान का स्क्वॉड: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती.
भारत का स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी
IND vs AFG 1st T20I Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज पहला मुकाबला है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे. जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है और वो पहली बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रहे हैं.