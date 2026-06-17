IND vs AFG 2nd ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून (आज) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. धर्मशाला में खेले गए पहले मुकाबले को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया था. शुभमन गिल एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान की टीम पलटवार करने को बेताब होगी.