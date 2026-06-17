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IND vs AFG 2nd ODI Live Score: लखनऊ में भिड़ंत, अफगानिस्तान को हराकर सीरीज पर कब्जा करने उतरेगा भारत

India vs Afghanistan 2nd ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की ODI सीरीज का दूसरा मैच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:48 PM IST
IND vs AFG 2nd ODI Live Score: लखनऊ में भिड़ंत, अफगानिस्तान को हराकर सीरीज पर कब्जा करने उतरेगा भारत
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे लाइव स्कोर
17 June 2026 12:50 PM (IST)

IND vs AFG 2nd ODI Live Score: लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान ने 4 मुकाबले खेले हैं. एक में उन्हें जीत मिली है और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.

 

 

17 June 2026 12:45 PM (IST)

IND vs AFG 2nd ODI Live Score: अफगानिस्तान का स्क्वॉड

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, एएम गजनफर, ज़िया उर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी, फरीद अहमद मलिक, इकराम अलीखिल, दरविश रसूली, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती

17 June 2026 12:43 PM (IST)

IND vs AFG 2nd ODI Live Score: भारत का स्क्वॉड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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