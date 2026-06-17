भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं. एक में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान ने 4 मुकाबले खेले हैं. एक में उन्हें जीत मिली है और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, एएम गजनफर, ज़िया उर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी, फरीद अहमद मलिक, इकराम अलीखिल, दरविश रसूली, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव
IND vs AFG 2nd ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून (आज) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. धर्मशाला में खेले गए पहले मुकाबले को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया था. शुभमन गिल एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान की टीम पलटवार करने को बेताब होगी.