IND vs AFG 2nd T20I Live Score: अफगानिस्तान की बलेबाजी शुरू, गुरबाज-इब्राहिम क्रीज पर, भारत को पहले विकेट की तलाश

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच शुरू हो चुका है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर है.
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी सिक्का श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा. भारत ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिला है. वैभव सूर्यवंशी इस मैच में भी नहीं खेल रहे हैं. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे.
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठना पड़ा था. जिम्बाब्वे में रनों का अंबार लगाने के बावजूद उन्हें भारत के अगले T20I में खेलने का मौका नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी पर भरोसा जताया. क्या आज उनकी सोच बदलेगी? या वैभव को फिर बेंच पर बैठना पड़ेगा? फैंस की नजर इसपर भी रहेगी. सैमसन पिछले मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनका हालिया फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है.
अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके थे तो बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचाया था. पावरफुल ओपनर ने 32 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली थी. 157 रनों के लक्ष्य को भारत ने 13.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था.
भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई
अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नैब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान
IND vs AFG 2nd T20I Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भी सिक्का श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा. भारत ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिला है. वैभव सूर्यवंशी इस मैच में भी नहीं खेल रहे हैं. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह
तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके थे तो बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचाया था. पावरफुल ओपनर ने 32 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली थी. 157 रनों के लक्ष्य को भारत ने 13.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था. आज श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी.