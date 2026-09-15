Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: अफगानिस्तान की बलेबाजी शुरू, गुरबाज-इब्राहिम क्रीज पर, भारत को पहले विकेट की तलाश

India vs Afghanistan Live score: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. भारतीय प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई खेल रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 15, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:37 PM IST
IND vs AFG 2nd T20I Live Score: अफगानिस्तान की बलेबाजी शुरू, गुरबाज-इब्राहिम क्रीज पर, भारत को पहले विकेट की तलाश
15 September 2026 07:34 PM (IST)

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: अफगानिस्तान की बलेबाजी शुरू

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच शुरू हो चुका है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर है.

15 September 2026 07:10 PM (IST)

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग XI

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

15 September 2026 07:05 PM (IST)

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी सिक्का श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा. भारत ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिला है. वैभव सूर्यवंशी इस मैच में भी नहीं खेल रहे हैं. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे.

15 September 2026 06:50 PM (IST)

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर बैठना पड़ा था. जिम्बाब्वे में रनों का अंबार लगाने के बावजूद उन्हें भारत के अगले T20I में खेलने का मौका नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी पर भरोसा जताया. क्या आज उनकी सोच बदलेगी? या वैभव को फिर बेंच पर बैठना पड़ेगा? फैंस की नजर इसपर भी रहेगी. सैमसन पिछले मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनका हालिया फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है.

15 September 2026 06:30 PM (IST)

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके थे तो बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने तूफान मचाया था. पावरफुल ओपनर ने 32 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली थी. 157 रनों के लक्ष्य को भारत ने 13.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था.

15 September 2026 06:20 PM (IST)

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: भारत और अफगानिस्तान का स्क्वॉड

भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई

अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नैब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
IND vs AFG

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR, 15 अक्टूबर से नया नियम लागू
2
3
4
5