IND vs AFG 2nd T20I Live Score: अफगानिस्तान की बलेबाजी शुरू, गुरबाज-इब्राहिम क्रीज पर, भारत को पहले विकेट की तलाश

IND vs AFG 2nd T20I Live Score: जी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भी सिक्का श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा. भारत ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को मौका मिला है. वैभव सूर्यवंशी इस मैच में भी नहीं खेल रहे हैं. अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे.