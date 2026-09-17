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IND vs AFG 3rd T20I Live Score: सीरीज पर हो चुका है कब्जा, आज वैभव को मिलेगा मौका? इज्जत बचाने उतरेगा अफगानिस्तान

India vs Afghanistan 3rd T20I Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच आज खेला जाएगा. 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. तीसरे मुकाबले में 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हो सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:11 PM IST
IND vs AFG 3rd T20I Live Score: सीरीज पर हो चुका है कब्जा, आज वैभव को मिलेगा मौका? इज्जत बचाने उतरेगा अफगानिस्तान
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 लाइव अपडेट्स

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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