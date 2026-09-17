IND vs AFG 3rd T20I Live Score: सीरीज पर हो चुका है कब्जा, आज वैभव को मिलेगा मौका? इज्जत बचाने उतरेगा अफगानिस्तान

IND vs AFG 3rd T20I Live Score: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और सीरीज का आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम 2-0 से आगे है. सीरीज पर कब्जा हो चुका है, इसलिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकता है. पहले दो मैचों में बेंच पर बैठने वाले युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आज मौका मिल सकता है. वाशिंगटन सुंदर की भी एंट्री हो सकती है. वहीं, अफगानिस्तान की नजर कम से कम एक जीत पर होगी. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक भारत के खिलाफ जीत का स्वाद नहीं चखा है.