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IND vs AFG Test Live Score: यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर, भारत की अच्छी शुरुआत

IND vs AFG Test Live Score Updates: शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट टीम पिछले साल अपने घर में साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद से आज अपना पहला टेस्ट खेल रही है. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 06, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:12 AM IST
IND vs AFG Test Live Score: यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर, भारत की अच्छी शुरुआत
06 June 2026 10:12 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: 7 ओवर में भारत का स्कोर 20/0

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 7 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 20 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (15 रन) और केएल राहुल (5 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. अफगानिस्तान के गेंदबाज पहले विकेट की तलाश में हैं और लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं.

 

06 June 2026 09:50 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: 4 ओवर में भारत का स्कोर 15/0

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 15 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (11 रन) और केएल राहुल (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.

 

06 June 2026 09:43 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: 2 ओवर में भारत का स्कोर 6/0

टीम इंडिया ने 2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 6 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (6 रन) और केएल राहुल (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. 

 

06 June 2026 09:42 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: 1 ओवर में भारत का स्कोर 6/0

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 6 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (6 रन) और केएल राहुल (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को गेंदबाजी सौंपी.

 

06 June 2026 09:09 AM (IST)

प्लेइंग इलेवन

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी.

 

06 June 2026 09:08 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मिला मौका

06 June 2026 09:03 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: भारत ने जीता टॉस

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है.

06 June 2026 08:43 AM (IST)

भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

06 June 2026 08:43 AM (IST)

अफगानिस्तान का स्क्वॉड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी और सलीम सफी.

06 June 2026 08:41 AM (IST)

भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराडर, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

06 June 2026 08:40 AM (IST)

संभावित Playing XI

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शहीदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, अफसर जजई (विकेटकीपर), जियाउर रहमान शरीफी, कैस अहमद, बिलाल सामी, सेदिकुल्लाह अटल.

06 June 2026 08:39 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score Updates: ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल पर नजरें

खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत के पास इस टेस्ट में दमदार प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा. वहीं, यशस्वी जायसवाल और पडिक्कल भी मौका मिलने पर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे. नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में स्थान दिया गया है. तेज गेंदबाजी की अगुवाई मोहम्मद सिराज करते हुए नजर आएंगे और उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा देंगे.

06 June 2026 08:38 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले खेला था. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था. यह टेस्ट मैच महज दो दिन में ही खत्म हो गया था.

 

06 June 2026 08:36 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score Updates: भारत के सामने अफगानिस्तान का चैलेंज

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट टीम पिछले साल अपने घर में साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद से आज अपना पहला टेस्ट खेलेगी.

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Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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