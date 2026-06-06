IND vs AFG Test Live Score: यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर, भारत की अच्छी शुरुआत

IND vs AFG Test Live Score Updates: शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट टीम पिछले साल अपने घर में साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद से आज अपना पहला टेस्ट खेल रही है. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले खेला था. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था. यह टेस्ट मैच महज दो दिन में ही खत्म हो गया था.