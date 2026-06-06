IND vs AFG Test Live Score: यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर, भारत की अच्छी शुरुआत

IND vs AFG Test Live Score: 7 ओवर में भारत का स्कोर 20/0
पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 7 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 20 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (15 रन) और केएल राहुल (5 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. अफगानिस्तान के गेंदबाज पहले विकेट की तलाश में हैं और लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं.
IND vs AFG Test Live Score: 4 ओवर में भारत का स्कोर 15/0
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 15 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (11 रन) और केएल राहुल (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs AFG Test Live Score: 2 ओवर में भारत का स्कोर 6/0
टीम इंडिया ने 2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 6 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (6 रन) और केएल राहुल (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs AFG Test Live Score: 1 ओवर में भारत का स्कोर 6/0
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 6 रन बना लिए हैं. यशस्वी जायसवाल (6 रन) और केएल राहुल (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को गेंदबाजी सौंपी.
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी.
IND vs AFG Test Live Score: मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मिला मौका
(@BCCI) June 6, 2026
IND vs AFG Test Live Score: भारत ने जीता टॉस
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है.
(@BCCI) June 6, 2026
भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
अफगानिस्तान का स्क्वॉड
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी और सलीम सफी.
भारत का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराडर, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).
संभावित Playing XI
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान: अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शहीदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, अफसर जजई (विकेटकीपर), जियाउर रहमान शरीफी, कैस अहमद, बिलाल सामी, सेदिकुल्लाह अटल.
IND vs AFG Test Live Score Updates: ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल पर नजरें
खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत के पास इस टेस्ट में दमदार प्रदर्शन करने का सुनहरा मौका होगा. वहीं, यशस्वी जायसवाल और पडिक्कल भी मौका मिलने पर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे. नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में स्थान दिया गया है. तेज गेंदबाजी की अगुवाई मोहम्मद सिराज करते हुए नजर आएंगे और उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा देंगे.
IND vs AFG Test Live Score Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले खेला था. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था. यह टेस्ट मैच महज दो दिन में ही खत्म हो गया था.
IND vs AFG Test Live Score Updates: भारत के सामने अफगानिस्तान का चैलेंज
भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट टीम पिछले साल अपने घर में साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद से आज अपना पहला टेस्ट खेलेगी.
IND vs AFG Test Live Score Updates: शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट टीम पिछले साल अपने घर में साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद से आज अपना पहला टेस्ट खेल रही है. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले खेला था. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था. यह टेस्ट मैच महज दो दिन में ही खत्म हो गया था.
प्लेइंग इलेवन
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी.