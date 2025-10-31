IND vs AUS Live: 49 रन पर भारत के 5 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया का सरेंडर

India vs Australia 2nd T20I Live Cricket Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी दी है. अर्शदीप सिंह को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है. भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
ICC रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके बाद इस मैच में दोनों देश बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगे. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में सीरीज का पहला मैच पूरा नहीं हो सका था. इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने 9.4 ओवरों में 1 विकेट खोकर 97 रन बनाए, लेकिन बार-बार बारिश के चलते रुकावट के बाद आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया. सीरीज के पहले मैच में अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि शुभमन गिल 37 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 39 रन बनाकर नाबाद रहे थे.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: 8 ओवर में भारत का स्कोर 50/5
8 ओवर में टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 50 रन बना लिए हैं. हर्षित राणा (1 रन) और अभिषेक शर्मा (34 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले शुभमन गिल (5 रन), संजू सैमसन (2 रन), सूर्यकुमार यादव (1 रन), तिलक वर्मा (0 रन) और अक्षर पटेल (7 रन) बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके. वहीं, नाथन एलिस ने एक शिकार किया.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: 6 ओवर में भारत का स्कोर 40/4
6 ओवर में टीम इंडिया ने 4 विकेट गंवाकर 40 रन बना लिए हैं. अक्षर पटेल (3 रन) और अभिषेक शर्मा (29 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले शुभमन गिल (5 रन), संजू सैमसन (2 रन), सूर्यकुमार यादव (1 रन) और तिलक वर्मा (0 रन) बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके. वहीं, नाथन एलिस ने एक शिकार किया.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: पावरप्ले में ही भारत की कमर टूटी
पावरप्ले के अंदर ही भारत ने 5 ओवर में महज 33 रन के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गंवाए दिए हैं. शुभमन गिल (5 रन), संजू सैमसन (2 रन), सूर्यकुमार यादव (1 रन) और तिलक वर्मा (0 रन) बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके. वहीं, नाथन एलिस ने एक शिकार किया. फिलहाल अक्षर पटेल (1 रन) और अभिषेक शर्मा (24 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 18/0
2 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 18 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल (4 रन) और अभिषेक शर्मा (14 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
भारत की प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी दी है.
भारत की टी20 टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर
ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले से तीसरे मैच तक), माहली बीअर्डमैन (तीसरे से पांचवें मैच तक), बेन ड्वारशुइस (चौथे और पांचवें मैच के लिए), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले और दूसरे मुकाबले के लिए), ग्लेन मैक्सवेल (तीसरे से पांचवें मैच तक), टिम डेविड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जांपा और तनवीर सांघा.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: मेलबर्न की मौसम की रिपोर्ट
31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को मेलबर्न में मैच के समय बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते एक बार फिर मैच छोटा हो सकता है. AccuWeather के अनुसार आज शाम को मेलबर्न में मौसम ठंडा और नम रहने की उम्मीद है. शाम 6 बजे तापमान 19°C के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं, बारिश की संभावना 52% है और 91% बादल छाए रहेंगे. शाम 7 बजे तक, तापमान 18°C तक गिरने की संभावना है. बादल तब भी छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना 48% तक गिर सकती है.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I रिकॉर्ड्स
टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.
IND vs AUS 2nd T20I Live Score: कुछ ही देर में मेलबर्न में दूसरा टी20 मैच
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में टॉस 1:15 बजे होगा, जिसके बाद 1:45 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.