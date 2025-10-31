IND vs AUS Live: 49 रन पर भारत के 5 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया का सरेंडर

India vs Australia 2nd T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी दी है. अर्शदीप सिंह को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है. भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ICC रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके बाद इस मैच में दोनों देश बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगे. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में सीरीज का पहला मैच पूरा नहीं हो सका था. इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने 9.4 ओवरों में 1 विकेट खोकर 97 रन बनाए, लेकिन बार-बार बारिश के चलते रुकावट के बाद आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया. सीरीज के पहले मैच में अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि शुभमन गिल 37 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 39 रन बनाकर नाबाद रहे थे.

