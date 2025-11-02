IND vs AUS LIVE: भारत ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग, जितेश-सुंदर और अर्शदीप को मिला मौका

India vs Australia 3rd T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट के बैलेरीव ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. भारत 5 मैचों की T20I सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है.
इससे पहले मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20I मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, कैनबरा में पहला T20I मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. तीसरा T20I मैच भारत के लिए बेहद अहम होगा. अगर इस मैच में हार मिली तो भारत यह T20I सीरीज जीत नहीं पाएगा. फिर वह केवल सीरीज को बराबर ही कर सकता है, लेकिन जीत नहीं पाएगा.
प्लेइंग इलेवन
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, सीन एबॉट.
IND vs AUS 3rd T20I Live Score: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हुए हैं. संजू सैमसन, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है और उनकी जगह जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है.
भारत की प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, सीन एबॉट.
IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारत ने जीता टॉस
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी सौंपी है.
IND vs AUS 3rd T20I Live Score: बुमराह के पास T20I में भारत का सफल गेंदबाज बनने का मौका
अगर अर्शदीप सिंह को होबार्ट टी20 में मौका नहीं मिलता है और जसप्रीत बुमराह 4 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो 100 विकेट पूरा करने के साथ ही वे भारत की तरफ से सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं. अर्शदीप सिंह ने 65 T20I मैचों में 101 विकेट लिए हैं. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या भी 100 T20I विकेट लेने के करीब हैं. हार्दिक ने 120 T20I मैचों में 98 विकेट लिए हैं. हार्दिक ऑस्ट्रेलियाई टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.
IND vs AUS 3rd T20I Live Score: बुमराह पूरा कर सकते हैं विकेटों का शतक
जसप्रीत बुमराह इस मैच के दौरान T20I में विकेटों का शतक लगा सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने अब तक 77 मैचों की 75 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 98 विकेट लिए हैं. अगर होबार्ट में बुमराह 2 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो वे भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे. जसप्रीत बुमराह से पहले अर्शदीप सिंह 100 विकेट ले चुके हैं.
भारत की टी20 टीम
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा.
ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, माहली बीअर्डमैन, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, सीन एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप, तनवीर सांघा.
IND vs AUS 3rd T20I Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I रिकॉर्ड्स
टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 12 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.
IND vs AUS 3rd T20I Live Score: कुछ ही देर में होबार्ट में तीसरा T20I मैच
इस मुकाबले में टॉस 1:15 बजे होगा, जिसके बाद 1:45 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी. इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.