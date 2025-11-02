IND vs AUS LIVE: भारत ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग, जितेश-सुंदर और अर्शदीप को मिला मौका

India vs Australia 3rd T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट के बैलेरीव ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. भारत 5 मैचों की T20I सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. इससे पहले मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20I मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, कैनबरा में पहला T20I मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. तीसरा T20I मैच भारत के लिए बेहद अहम होगा. अगर इस मैच में हार मिली तो भारत यह T20I सीरीज जीत नहीं पाएगा. फिर वह केवल सीरीज को बराबर ही कर सकता है, लेकिन जीत नहीं पाएगा. टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 34 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 12 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.

प्लेइंग इलेवन

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, सीन एबॉट.