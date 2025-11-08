Advertisement
IND vs AUS 5th T20I LIVE: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया... ब्रिस्बेन में जो जीता, सीरीज होगी उसके नाम, कुछ ही देर में टॉस

India vs Australia 5th T20I Live Scorecard: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा. पांच मैचों की इस टी20 सीरीज में फिलहाल भारत ने 2-1 से बढ़त बना रखी है. भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में ये मैच जीत लेता है, तो वह इस टी20 सीरीज पर कब्जा कर लेगा.

Nov 08, 2025, 12:42 PM IST
India vs Australia 5th T20I Live Scorecard: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा. पांच मैचों की इस टी20 सीरीज में फिलहाल भारत ने 2-1 से बढ़त बना रखी है. भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में ये मैच जीत लेता है, तो वह इस टी20 सीरीज पर कब्जा कर लेगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम करते हुए बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया ने होबार्ट में खेला गया तीसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली. चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला गया, जिसमें 48 रन से जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर अभी तक सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. भारत को इस मुकाबले में 4 रन (DLS) से हार का सामना करना पड़ा था. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2007 से अब तक कुल 36 टी20 मुकाबले खेले गए, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा काफी मजबूत रहा है. भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते. इनके अलावा, 2 मुकाबले बेनतीजा भी रहे.

08 November 2025
12:41 PM

IND vs AUS 5th T20I LIVE Score: ब्रिस्बेन में 200 या उससे ज्यादा रन का स्कोर किस टीम ने बनाया?

ब्रिस्बेन के मैदान पर अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ एक ही बार किसी भी टीम ने 200 रन का आंकड़ा छुआ है. यह मुकाबला 9 जनवरी 2006 को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 209 रन बनाए. इस टीम के लिए डेमियन मार्टिन ने 56 गेंदों में सर्वाधिक 96 रन बनाए. उनकी इस पारी में 5 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वहीं, एंड्रयू साइमंड्स ने 26 गेंदों में नाबाद 54 रन जुटाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 18.3 ओवरों में महज 114 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए मार्क बाउचर ने 29 रन बनाए, जबकि शॉन पोलक ने 24 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 95 रन से अपने नाम किया.

 

12:31 PM

भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा.

12:31 PM

ऑस्ट्रेलियाई टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जांपा, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, माहली बीअर्डमैन.

12:30 PM

IND vs AUS 5th T20I LIVE Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 रिकॉर्ड

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर अभी तक सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. भारत को इस मुकाबले में 4 रन (DLS) से हार का सामना करना पड़ा था. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2007 से अब तक कुल 36 टी20 मुकाबले खेले गए, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा काफी मजबूत रहा है. भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते. इनके अलावा, 2 मुकाबले बेनतीजा भी रहे.

 

12:29 PM

IND vs AUS 5th T20I LIVE Score: ब्रिस्बेन में कुछ ही देर में शुरू होगा पांचवां टी20 मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा. पांच मैचों की इस टी20 सीरीज में फिलहाल भारत ने 2-1 से बढ़त बना रखी है. भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में ये मैच जीत लेता है, तो वह इस टी20 सीरीज पर कब्जा कर लेगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम करते हुए बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया ने होबार्ट में खेला गया तीसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली. चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला गया, जिसमें 48 रन से जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली.  

 

