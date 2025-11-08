IND vs AUS 5th T20I LIVE: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया... ब्रिस्बेन में जो जीता, सीरीज होगी उसके नाम, कुछ ही देर में टॉस

India vs Australia 5th T20I Live Scorecard: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा. पांच मैचों की इस टी20 सीरीज में फिलहाल भारत ने 2-1 से बढ़त बना रखी है. भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में ये मैच जीत लेता है, तो वह इस टी20 सीरीज पर कब्जा कर लेगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से अपने नाम करते हुए बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया ने होबार्ट में खेला गया तीसरा मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली. चौथा मुकाबला क्वींसलैंड में खेला गया, जिसमें 48 रन से जीत दर्ज करते हुए टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर अभी तक सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. भारत को इस मुकाबले में 4 रन (DLS) से हार का सामना करना पड़ा था. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2007 से अब तक कुल 36 टी20 मुकाबले खेले गए, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा काफी मजबूत रहा है. भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते. इनके अलावा, 2 मुकाबले बेनतीजा भी रहे.

