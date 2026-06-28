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IND W vs AUS W Live Score: भारत को लगा दोहरा झटका, शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना भी आउट, जेमिमा क्रीज पर

India W vs Australia W Live Score: महिला T20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत का मुकाबला ग्रुप A के आखिरी मैच में छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है. लंदन के लॉर्ड्स में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:56 PM IST
IND W vs AUS W Live Score: भारत को लगा दोहरा झटका, शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना भी आउट, जेमिमा क्रीज पर
Image Credit: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 वर्ल्ड कप लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
28 June 2026 07:41 PM (IST)

IND W vs AUS W Live Score: मंधाना-शेफाली की अर्धशतकीय साझेदारी

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है. टीम इंडिया ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा 25 गेंद पर 34 और स्मृति मंधाना 29 गेंद पर 30 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली है.

28 June 2026 07:21 PM (IST)

IND W vs AUS W Live Score: भारत की जोरदार शुरुआत

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए जोरदार शुरुआत की है. टीम इंडिया ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 36 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 20 गेंद पर 20 रन और शेफाली वर्मा 10 गेंद पर 15 रन बनाकर खेल रही हैं.

28 June 2026 06:57 PM (IST)

IND W vs AUS W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन.

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्ज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़.

 

28 June 2026 06:50 PM (IST)

IND W vs AUS W Live Score: भारत ने जीता टॉस

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. नंदिनी शर्मा की जगह क्रांति गौड़ को मौका मिला है. 

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womens T20 World Cup 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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