IND W vs AUS W Live Score: भारत को लगा दोहरा झटका, शेफाली वर्मा के बाद स्मृति मंधाना भी आउट, जेमिमा क्रीज पर

IND W vs AUS W Live Score: मंधाना-शेफाली की अर्धशतकीय साझेदारी
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है. टीम इंडिया ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए हैं. शेफाली वर्मा 25 गेंद पर 34 और स्मृति मंधाना 29 गेंद पर 30 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली है.
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए जोरदार शुरुआत की है. टीम इंडिया ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 36 रन बना लिए हैं. स्मृति मंधाना 20 गेंद पर 20 रन और शेफाली वर्मा 10 गेंद पर 15 रन बनाकर खेल रही हैं.
IND W vs AUS W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन.
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्ज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. नंदिनी शर्मा की जगह क्रांति गौड़ को मौका मिला है.
India W vs Australia W Live Score: महिला टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को भारत का मुकाबला ग्रुप A के आखिरी मैच में छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है. लंदन के लॉर्ड्स में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत की ओपनर जेमिमा रोड्रिग्ज और कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर हैं. शेफाली वर्मा 26 गेंद पर 34 और स्मृति मंधाना 37 गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हो गईं. दोनों ने पहले विकेट के लिए 55 गेंद पर 66 रनों की साझेदारी की.
टीम इंडिया के चार मैचों में छह पॉइंट हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया आठ पॉइंट के साथ अब तक अजेय है. इससे पहले दिन में दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में बांग्लादेश को हराकर भारत से अस्थायी रूप से दूसरा स्थान छीन लिया. उसके खाते में 5 मैचों में 6 अंक हैं. ऐसे में टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा.
भारत का अभियान मिला-जुला रहा है, जिसमें शानदार प्रदर्शन और महंगी गलतियां दोनों देखने को मिली हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत में ओपनिंग जोड़ी को लेकर चिंता के बाद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टॉप ऑर्डर में अपनी लय वापस पा ली है. हालांकि, कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्ज की अगुवाई वाला मिडिल ऑर्डर तब लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करता दिखा है, जब टीम को स्थिरता की जरूरत थी.