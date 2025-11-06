India vs Australia LIVE Score: अभिषेक शर्मा को एडम जम्पा ने किया आउट, शुभमन और शिवम दुबे ने संभाला मोर्चा

India vs Australia 4th T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड के कैरेरा ओवल में गुरुवार को खेला जा रहा है. भारत सीरीज में 2−1 की बढ़त लेने के लिए इस मैच में उतरा है. कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ने प्लेइंग-11 ेमं कोई बदलाव नहीं किया है. ऑस्ट्रेलिया ने चार बदलाव किए हैं. एडम जम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइश और जोश फिलिप टीम में आए हैं. भारत के ओपनर शुभमन गिल के साथ शिवम दुबे क्रीज पर हैं.

टीम इंडिया को पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा. वह 21 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए. एडम जम्पा की गेंद पर टिम डेविड ने उनका कैच लिया. अभिषेक और गिल ने पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की.

1-1 की बराबरी पर सीरीज

Add Zee News as a Preferred Source

कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. उसके बाद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा और होबार्ट में भारत ने तीसरा मैच अपने नाम किया. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम जीत के क्रम को जारी रखने के लिए उतरी है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 36 टी20 इंटरनेशल मैच खेले गए हैं. भारत ने इस दौरान 21 मैच जीते हैं. वहीं, कंगारू टीम को 12 मुकाबलों में जीत हासिल मिली. 2 मैचों में कोई नतीजा सामने नहीं आया है. एक मुकाबला रद्द हुआ है.