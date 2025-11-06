India vs Australia LIVE Score: अभिषेक शर्मा को एडम जम्पा ने किया आउट, शुभमन और शिवम दुबे ने संभाला मोर्चा

India vs Australia 4th T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड के कैरेरा ओवल में गुरुवार को खेला जाएगा. भारत सीरीज में 2−1 की बढ़त लेने के लिए इस मैच में उतरेगा. कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था.
Trending Photos
India vs Australia 4th T20I Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला क्वींसलैंड के कैरेरा ओवल में गुरुवार को खेला जा रहा है. भारत सीरीज में 2−1 की बढ़त लेने के लिए इस मैच में उतरा है. कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत ने प्लेइंग-11 ेमं कोई बदलाव नहीं किया है. ऑस्ट्रेलिया ने चार बदलाव किए हैं. एडम जम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइश और जोश फिलिप टीम में आए हैं. भारत के ओपनर शुभमन गिल के साथ शिवम दुबे क्रीज पर हैं.
टीम इंडिया को पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा. वह 21 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए. एडम जम्पा की गेंद पर टिम डेविड ने उनका कैच लिया. अभिषेक और गिल ने पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की.
1-1 की बराबरी पर सीरीज
कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. उसके बाद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा और होबार्ट में भारत ने तीसरा मैच अपने नाम किया. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम जीत के क्रम को जारी रखने के लिए उतरी है.
हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 36 टी20 इंटरनेशल मैच खेले गए हैं. भारत ने इस दौरान 21 मैच जीते हैं. वहीं, कंगारू टीम को 12 मुकाबलों में जीत हासिल मिली. 2 मैचों में कोई नतीजा सामने नहीं आया है. एक मुकाबला रद्द हुआ है.
India vs Australia LIVE Score: भारत की पारी के आधे ओवर समाप्त
भारत की पारी के आधे ओवर समाप्त हो गए हैं. टीम इंडिया ने 10 ओवरों में 1 विकेट पर 75 रन बनाए हैं. उपकप्तान शुभमन गिल 28 गेंद पर 33 और शिवम दुबे 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों बल्लेबाजों को अब तेजी से रन बनाने होंगे.
India vs Australia LIVE Score: अभिषेक शर्मा आउट
भारतीय टीम को पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा. वह सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जम्पा का शिकार बन गए. अभिषेक ने सिक्स लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टिम डेविड के हाथों में चली गई. अभिषेक ने 21 गेंदों पर 28 रन बनाए. उन्होंने शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की.
India vs Australia LIVE Score: 5 ओवर में भारत का स्कोर 38/0
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में शानदार शुरुआत की है. उसने बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं. उपकप्तान शुभमन गिल 16 गेंद पर 24 और अभिषेक शर्मा 14 गेंद पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं. अब दोनों के ऊपर बड़ी साझेदारी करने की जिम्मेदारी है.
India vs Australia LIVE Score: अभिषेक को मिला जीवनदान
अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की. पहले ओवर में अभिषेक का आसान कैच जेवियर बार्टलेट ने छोड़ दिया. बेन ड्वारशुइश की गेंद पर अभिषेक ने ऊंचा शॉट लगाया और बार्टलेट उसे लपक नहीं पाए. भारत ने एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए हैं. अभिषेक शर्मा 2 और शुभमन गिल 1 रन बाकर नाबाद हैं.
India vs Australia LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा.
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
India vs Australia LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस
ऑस्ट्रेलिया ने पांच टी20 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में टॉस जीत लिया है. उसने भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. कंगारू टीम में चार बदलाव हुए हैं. ग्लेन मैक्सवेल, एडम जम्पा, जोश फिलिप और बेन ड्वारशुइश को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, भारत ने कोई बदलाव नहीं किया है.