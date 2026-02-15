Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIND-W vs AUS-W Live Updates: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, बारिश के कारण टॉस में हुई देरी

IND-W vs AUS-W Live Updates: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, बारिश के कारण टॉस में हुई देरी

India Women vs Australia Women t20i LIVE streaming: महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजर इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर है. इसकी तैयारी के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. वहां तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (15 फरवरी) को सिडनी में खेला जाएगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:29 PM IST
IND-W vs AUS-W Live Updates: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, बारिश के कारण टॉस में हुई देरी
India women vs Australia women 1st T20I Live: महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजर इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर है. इसकी तैयारी के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. वहां तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (15 फरवरी) को सिडनी में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की कमान सोफी मोलिनक्स के हाथों में है. एलिसा हिली की जगह अब वह टीम की कप्तान बनी है.

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद भारत की ये पहली सीरीज है. युवा वैष्णवी शर्मा श्रीलंका सीरीज की खोज रही हैं. भारतीय टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी ताकत को और परखना चाहेगी. भारत ऑस्ट्रेलिया के अपने ऊपर बने दबदबे वाले रिकॉर्ड को बदलना चाहेगा. अब तक खेले गए 35 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 26 मैच जीते हैं और भारत उनमें से सिर्फ सात ही जीत पाया है.

सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, गुनालन कमलिनी.

ऑस्ट्रेलिया: फीबी लिचफील्ड, एलिस पैरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैक्ग्रा, किम गार्थ, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन, ग्रेस हैरिस, निकोला कैरी, जॉर्जिया वेयरहैम.

15 February 2026
13:15 PM

IND-W vs AUS-W Live Updates: बारिश ने मैच में डाला खलल

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच पहले टी20 मैच में बारिश ने खलल डाला है. सिडनी में मैदान गिला है और अब तक टॉस नहीं हो पाया. बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है. क्रिकेट फैंस को जल्द से जल्द मैच शुरू होने का इंतजार है, लेकिन उन्हें काफी वक्त तक राह देखनी होगी.

12:47 PM

"IND-W vs AUS-W Live Updates: भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया

क्रिकेट की सारी बातें शायद ज्यादा भारतीय पुरुषों और पाकिस्तान के खिलाफ उनके हाई वोल्टेज मैच के बारे में हो रही है,  लेकिन इसी बीच टीम इंडिया एक अहम मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली है. दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आज खेली जाएगी. यह मुकाबला सिडनी में होगा. सबकी नजर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम पर है.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

India vs AustraliaIndian Womens cricket team

