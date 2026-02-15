IND-W vs AUS-W Live Updates: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, बारिश के कारण टॉस में हुई देरी

India women vs Australia women 1st T20I Live: महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजर इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर है. इसकी तैयारी के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. वहां तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (15 फरवरी) को सिडनी में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की कमान सोफी मोलिनक्स के हाथों में है. एलिसा हिली की जगह अब वह टीम की कप्तान बनी है.

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद भारत की ये पहली सीरीज है. युवा वैष्णवी शर्मा श्रीलंका सीरीज की खोज रही हैं. भारतीय टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी ताकत को और परखना चाहेगी. भारत ऑस्ट्रेलिया के अपने ऊपर बने दबदबे वाले रिकॉर्ड को बदलना चाहेगा. अब तक खेले गए 35 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 26 मैच जीते हैं और भारत उनमें से सिर्फ सात ही जीत पाया है.

सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, भारती फुलमाली, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, गुनालन कमलिनी.

ऑस्ट्रेलिया: फीबी लिचफील्ड, एलिस पैरी, बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैक्ग्रा, किम गार्थ, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन, ग्रेस हैरिस, निकोला कैरी, जॉर्जिया वेयरहैम.