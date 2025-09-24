India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

India vs Bangladesh, Super 4 Asia Cup 2025 Live: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय साबित हुई है. भारतीय टीम ने एक के बाद एक मुकाबले जीते हैं. अब टीम इंडिया की टक्कर सुपर-4 के दूसरे मैच में बांग्लादेश से है. मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
Asia Cup 2025 Super 4, India vs Bangladesh Live: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय साबित हुई है. भारतीय टीम ने एक के बाद एक मुकाबले जीते हैं. अब टीम इंडिया की टक्कर सुपर-4 के दूसरे मैच में बांग्लादेश से है. मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंदा था जबकि बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को मात देकर सुपर-4 का आगाज किया था. अब फाइनल के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम साबित हो सकता है.
India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी
बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास पीठ की चोट के चलते भारत के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए हैं. जाकिर अली इस मुकाबले में कप्तान होंगे. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: संजू सैमसन ने फील्डिंग पर की बात
पिछले मैच में टीम इंडिया की तरफ से शर्मनाक फील्डिंग देखने को मिली थी. भारतीय टीम की तरफ से कई कैच छूटे. अब सुपर-4 के इस मुकाबले से पहले संजू सैमसन ने टीम की फील्डिंग के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि आज फील्डिंग पर टीम का फोकस रहेगा जो पिछले मैच में काफी खराब देखने को मिली थी.
India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: कुछ देर में टॉस
भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ही देर में टॉस होगा. दोनों टीमों के लिए टॉस काफी अहम हो सकता है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर सभी की नजरें रहेंगी. स्काई की कप्तानी में इस टूर्नामेेंट में अभी तक अजेय रही है.
India vs Bangladesh Super 4 Live: भारत-बांग्लादेश का कैसा है रिकॉर्ड?
भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है. बांग्लादेश की टीम ने 17 मुकाबलों में महज 1 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है. एशिया कप में दोनों टीमों के बीच दो बार टक्कर हुई है जिसमें बांग्लादेश को दोनों में हार का सामना करना पड़ा है.