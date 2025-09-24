India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला
Advertisement
trendingNow12935188
Hindi Newsक्रिकेट

India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

India vs Bangladesh, Super 4 Asia Cup 2025 Live: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय साबित हुई है. भारतीय टीम ने एक के बाद एक मुकाबले जीते हैं. अब टीम इंडिया की टक्कर सुपर-4 के दूसरे मैच में बांग्लादेश से है. मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs BAN Live
IND vs BAN Live
LIVE Blog

Asia Cup 2025 Super 4, India vs Bangladesh Live: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय साबित हुई है. भारतीय टीम ने एक के बाद एक मुकाबले जीते हैं. अब टीम इंडिया की टक्कर सुपर-4 के दूसरे मैच में बांग्लादेश से  है. मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंदा था जबकि बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को मात देकर सुपर-4 का आगाज किया था. अब फाइनल के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम साबित हो सकता है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
24 September 2025
19:12 PM

India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास पीठ की चोट के चलते भारत के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए हैं. जाकिर अली इस मुकाबले में कप्तान होंगे. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

19:06 PM

India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: संजू सैमसन ने फील्डिंग पर की बात

पिछले मैच में टीम इंडिया की तरफ से शर्मनाक फील्डिंग देखने को मिली थी. भारतीय टीम की तरफ से कई कैच छूटे. अब सुपर-4 के इस मुकाबले से पहले संजू सैमसन ने टीम की फील्डिंग के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि आज फील्डिंग पर टीम का फोकस रहेगा जो पिछले मैच में काफी खराब देखने को मिली थी.

18:39 PM

India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: कुछ देर में टॉस

भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ही देर में टॉस होगा. दोनों टीमों के लिए टॉस काफी अहम हो सकता है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर सभी की नजरें रहेंगी. स्काई की कप्तानी में इस टूर्नामेेंट में अभी तक अजेय रही है.

18:37 PM

India vs Bangladesh Super 4 Live: भारत-बांग्लादेश का कैसा है रिकॉर्ड? 

भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है. बांग्लादेश की टीम ने 17 मुकाबलों में महज 1 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है. एशिया कप में दोनों टीमों के बीच दो बार टक्कर हुई है जिसमें बांग्लादेश को दोनों में हार का सामना करना पड़ा है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs BAN

Trending news

खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
;