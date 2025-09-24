India vs Bangladesh, Super 4 LIVE: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला

Asia Cup 2025 Super 4, India vs Bangladesh Live: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय साबित हुई है. भारतीय टीम ने एक के बाद एक मुकाबले जीते हैं. अब टीम इंडिया की टक्कर सुपर-4 के दूसरे मैच में बांग्लादेश से है. मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंदा था जबकि बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका को मात देकर सुपर-4 का आगाज किया था. अब फाइनल के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम साबित हो सकता है.

