IND vs ENG Live: वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू कर तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, मैनचेस्टर में भारत ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग

India vs England 2nd T20I Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच आज (4 जुलाई) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. करोड़ों भारतीय फैंस 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया में जगह तो बना ली है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर एक स्पिनर को बाहर कर एक अतिरिक्त पेसर को मैदान पर उतार सकते हैं.