IND vs ENG Live: वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू कर तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, मैनचेस्टर में भारत ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (डब्ल्यू), हैरी ब्रूक (C), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग
वैभव सूर्यवंशी: 15 साल 99 दिन (टी20आई, बनाम इंग्लैंड, 2026)
शेफाली वर्मा: 15 साल 239 दिन (टी20आई, बनाम साउथ अफ्रीका, 2019)
सचिन तेंदुलकर: 16 साल 205 दिन (टेस्ट, बनाम पाकिस्तान, 1989)
जेमिमा रोड्रिग्स: 17 साल 130 दिन (टी20आई, बनाम साउथ अफ्रीका, 2018)
पार्थिव पटेल: 17 साल 153 दिन (टेस्ट, बनाम इंग्लैंड, 2002)
इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. सबसे बड़ी खबर ये है कि 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी T20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं. उन्हें संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.
इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमकी. उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला है. वैभव 15 साल और 99 दिन की आयु में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं. वो T20I में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.
इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. भारत के 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला है. मैच शुरू होने से पहले तिलक वर्मा ने वैभव को टीम इंडिया की कैप पहनाई. वैभव सूर्यवंशी भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है.
भारत के खिलाफ मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, जबकि पेसर जोश टंग भी अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं.
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. टीम इंडिया ने हल्की बारिश के बीच बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए थे. हालांकि, इनिंग ब्रेक के दौरान बारिश तेज हो गई और खेल दोबारा नहीं शुरू हो सका. पहले मैच में भारत की तरफ अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक 24 गेंदों पर 59 रन बनाए थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अर्धशतक जड़ा था.
भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिलेगा या नहीं? करोड़ों भारतीय फैंस फिलहाल यही सवाल पूछ रहे हैं. थोड़ी देर बाद इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा. अगर वैभव को मौका मिलता है तो संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है. पिछले कुछ मैचों से संजू का बल्ला खामोश रहा है. पिछले मुकाबले में उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया लेकिन सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे.
India vs England 2nd T20I Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच आज (4 जुलाई) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. करोड़ों भारतीय फैंस 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया में जगह तो बना ली है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर एक स्पिनर को बाहर कर एक अतिरिक्त पेसर को मैदान पर उतार सकते हैं.