IND vs ENG 4th T20 Live: ब्रिस्टल में भी फंसा भारत, वैभव के बाद ईशान लौटे पवेलियन, इंग्लैंड ने कसा शिकंजा

भारत को दूसरा झटका लगा. पारी के 5वें ओवर में जोश टंग की शॉट पिच गेंद को पुल करने के चक्कर में ईशान किशन कैच आउट हो गए. उन्होंने 6 गेंद पर 4 रन बनाए. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. भारत का स्कोर 5 ओवर में 37/2
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. तीसरे ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा. वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर एक बार फिर इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का शिकार बने.
7 - एमएस धोनी (मई 2010 - फरवरी 2012)
6 - विराट कोहली (अगस्त 2019 - दिसंबर 2019)
6* - श्रेयस अय्यर (जून 2026 - जुलाई 2026)
5 - रोहित शर्मा (फरवरी 2020 - फरवरी 2022)
5 - एमएस धोनी (सितंबर 2007)
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भी स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. पहले मुकाबले में वो एक रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया. संजू लगातार तीसरे मैच में बेंच पर बैठ रहे हैं.
इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (डब्ल्यू), हैरी ब्रूक (C), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग्यू
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. कप्तान ने बताया कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चोटिल हैं. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है. इंग्लैंड ने स्पिनर रेहान अहमद को मैदान पर उतारने का फैसला किया है.
बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है. ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे मुकाबले में श्रेयस की कप्तानी में बड़ा दाग लगा. इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से रौंद दिया. टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में रनों के लिहाज से ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार थी. इंग्लैंड की टीम यहां से सीरीज नहीं हार सकती, लेकिन श्रेयस अय्यर एंड कंपनी की नजर सीरीज बराबर करने पर रहेगी.
India vs England 4th T20 Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज (गुरुवार, 9 जुलाई) ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. कप्तान ने बताया कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चोटिल हैं. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है. इंग्लैंड ने स्पिनर रेहान अहमद को मैदान पर उतारने का फैसला किया है.
इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (डब्ल्यू), हैरी ब्रूक (C), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग्यू
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
नीचे देखें भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 मैच का हर लाइव अपडेट्स: