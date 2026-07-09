IND vs ENG 4th T20 Live: ब्रिस्टल में भी फंसा भारत, वैभव के बाद ईशान लौटे पवेलियन, इंग्लैंड ने कसा शिकंजा

IND vs ENG 4th T20 Live Score: श्रेयस की कप्तानी में खुलेगा जीत का खाता?

बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है. ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे मुकाबले में श्रेयस की कप्तानी में बड़ा दाग लगा. इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से रौंद दिया. टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में रनों के लिहाज से ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार थी. इंग्लैंड की टीम यहां से सीरीज नहीं हार सकती, लेकिन श्रेयस अय्यर एंड कंपनी की नजर सीरीज बराबर करने पर रहेगी.