Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

India vs England live score: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता टॉस, पहले टी20 में बैटिंग का किया फैसला, वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं

India (IND) vs England (ENG) 1st T20I live score in Durham: आयरलैंड में चौंकाने वाली 0-2 से हार के बाद भारत अब डरहम में मजबूत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के पहले मैच के लिए तैयार है. डरहम के चेस्टर ले स्ट्रीट में भारत ने पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:44 PM IST
India vs England live score: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता टॉस, पहले टी20 में बैटिंग का किया फैसला, वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं
Image Credit: भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच लाइव स्कोर

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ों को चीरते हुए चीन ने दौड़ाई 350 किमी/घंटा की बुलेट ट्रेन, सफर हुआ 6 घंटे छोटा
350 kmph Bullet Train Line54 min ago
2
chhattisgarh news1 hr ago
3
cow slaughter ban1 hr ago
4
Ravichandran Ashwin1 hr ago
5
Science News1 hr ago