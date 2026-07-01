India vs England live score: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता टॉस, पहले टी20 में बैटिंग का किया फैसला, वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं

India (IND) vs England (ENG) 1st T20I live score in Durham: आयरलैंड में चौंकाने वाली 0-2 से हार के बाद भारत अब डरहम में मजबूत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच के लिए तैयार है. डरहम के चेस्टर ले स्ट्रीट में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से मौका नहीं मिला है. उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा.
टॉस के समय भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ''हम पहले बैटिंग करने जा रहे हैं. आयरलैंड इतिहास बन चुका है. यह एक नई सीरीज है. विकेट पर काफी अच्छी घास है. हमने कल भी इसी पर प्रैक्टिस की थी, तो असल में यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि विकेट कैसा खेलेगा, लेकिन पक्का इरादा बहुत अच्छा होगा. हम तीन स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जिसमें अक्षर एक ऑल-राउंडर है और दो सीमर्स हैं.''
इंग्लैंड: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.
भारत: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.