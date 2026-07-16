India vs England Live Score: टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू, क्रीज पर रोहित और गिल की जोड़ी

India vs England 2nd ODI Live Updates: टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू
टीम इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतर चुके हैं. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर फेंका.
India vs England 2nd ODI Live Updates: 15 साल से इस मैदान पर नहीं हारा भारत
कार्डिफ में टीम इंडिया पिछले 15 साल से वनडे नहीं हारी है. टीम को यहां आखिरी हार 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी, इसके बाद उसने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को हराया, जबकि 2014 में इंग्लैंड को 133 रन से मात दी थी.
India vs England 2nd ODI Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.
India vs England 2nd ODI Live Updates: भारत की पहले बैटिंग, राहुल नहीं खेल रहे
दूसरा वनडे आज कार्डिफ में चल रहा है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव हैं. बीमार होने के चलते केएल राहुल आज नहीं खेल रहे, उनकी जगह ईशान किशन की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई है.
India vs England 2nd ODI Live Updates: लागातर चौथी सीरीज जीतने का मौका
अगर आज टीम इंडिया जीत जाती है तो वो इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चौथी वनडे सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बना देगी. भारत ने 2021 में घर पर 2-1, 2022 में इंग्लैंड में 2-1 और 2025 में भारत में 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी. तीन मैचों की इस सीरीज में पहला वनडे 6 विकेट से जीतकर टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है.
India vs England 2nd ODI Live Updates: आज टीम इंडिया के पास वनडे सीरीज को जीतने का मौका है. पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया था. कार्डिफ में खेले जा रहे इस दूसरे मुकाबले को जीतकर टीम सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी, जबकि मेजबान इंग्लैंड की नजर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने की होगी, ताकि आखिरी यानी तीसरा मैच एक फाइनल की तरह खेला जाए.
दूसरे वनडे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इसका मतलब ये है कि टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर एक बड़ा टारगेट लगाने की पूरी कोशिश करेगी.