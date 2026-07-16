Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

India vs England Live Score: टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू, क्रीज पर रोहित और गिल की जोड़ी

India vs England 2nd ODI Live Updates: नमस्कार जी न्यूज हिंदी के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जा रहा है. लाइव स्कोर और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 16, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:31 PM IST
India vs England Live Score: टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू, क्रीज पर रोहित और गिल की जोड़ी
Image Credit: India vs England 2nd ODI Live Updates
16 July 2026 05:18 PM (IST)

India vs England 2nd ODI Live Updates: टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू

टीम इंडिया की बैटिंग शुरू हो गई है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतर चुके हैं. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर फेंका.

 

16 July 2026 05:09 PM (IST)

India vs England 2nd ODI Live Updates: 15 साल से इस मैदान पर नहीं हारा भारत 

कार्डिफ में टीम इंडिया पिछले 15 साल से वनडे नहीं हारी है. टीम को यहां आखिरी हार 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी, इसके बाद उसने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को हराया, जबकि 2014 में इंग्लैंड को 133 रन से मात दी थी. 

16 July 2026 05:07 PM (IST)

India vs England 2nd ODI Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

16 July 2026 05:05 PM (IST)

India vs England 2nd ODI Live Updates: भारत की पहले बैटिंग, राहुल नहीं खेल रहे

दूसरा वनडे आज कार्डिफ में चल रहा है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव हैं. बीमार होने के चलते केएल राहुल आज नहीं खेल रहे, उनकी जगह ईशान किशन की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई है. 

16 July 2026 05:04 PM (IST)

India vs England 2nd ODI Live Updates: लागातर चौथी सीरीज जीतने का मौका

अगर आज टीम इंडिया जीत जाती है तो वो इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चौथी वनडे सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बना देगी. भारत ने 2021 में घर पर 2-1, 2022 में इंग्लैंड में 2-1 और 2025 में भारत में 3-0 से सीरीज अपने नाम की थी.  तीन मैचों की इस सीरीज में पहला वनडे 6 विकेट से जीतकर टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
India vs England

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
India vs England Live Score: इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले भारत की बल्लेबाजी, देखें प्लेइंग 11
India vs England33 min ago
2
dehradun news37 min ago
3
chhattisgarh news40 min ago
4
trade war54 min ago
5
jagannath rathyatra1 hr ago