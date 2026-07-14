IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीता, बल्लेबाजी का किया फैसला

इंग्लैंड: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा कि वह पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.
विराट कोहली कई माइलस्टोन के करीब हैं. बर्मिंघम में उनकी 300वीं ODI पारी देखने को मिलेगी, जबकि एक और अच्छी सीरीज पूर्व कप्तान को 15,000 ODI रन के पार ले जा सकती है. 2025 की शुरुआत से उन्होंने अपनी पिछली सात ODI पारियों में 123 का शानदार औसत बनाया है.
विराट कोहली और रोहित शर्मा साल की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीय टीम में लौटे हैं, जब भारत ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच खेला था. T20I में 0-4 से हार के बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज में उतरेगा, ऐसे में कोहली टीम की वापसी की योजनाओं के लिए अहम होंगे. यह करिश्माई बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को पछाड़कर ODI में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बनना चाहेगा.
नमस्ते! भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले ODI के हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. सभी लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार के बाद टीम इंडिया की नजर वनडे में वापसी करने पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल जैसे दिग्गज मैदान पर दिखेंगे.
IND vs ENG 1st ODI Cricket Match Scorecard LIVE: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो गई है. बर्मिंघम में पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बुरी तरह हारने के बाद मेहमान टीम अब वनडे में वापसी करना चाहेगी. 2027 वर्ल्ड कप के करीब होने के साथ शुभमन गिल एंड कंपनी इंग्लैंड पर जबरदस्त जीत के साथ शानदार प्रैक्टिस करना चाहेगी. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की सीनियर तिकड़ी के टीम में लौटने के साथ भारत टी20 में की गई गलतियों को सुधारकर जीत की राह पर वापस आना चाहेगा.
इंग्लैंड: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.