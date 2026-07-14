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IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीता, बल्लेबाजी का किया फैसला

IND vs ENG 1st ODI Cricket Match Scorecard LIVE: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो गई है. बर्मिंघम में पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 14, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:12 PM IST
IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले वनडे में टॉस जीता, बल्लेबाजी का किया फैसला
Image Credit: भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मैच लाइव स्कोर
14 July 2026 03:12 PM (IST)

IND vs ENG LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

इंग्लैंड: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

14 July 2026 03:06 PM (IST)

IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड ने जीता टॉस

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के समय कहा कि वह पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

14 July 2026 02:32 PM (IST)

IND vs ENG LIVE Score: बड़ी उपलब्धि पर विराट की नजर

विराट कोहली कई माइलस्टोन के करीब हैं. बर्मिंघम में उनकी 300वीं ODI पारी देखने को मिलेगी, जबकि एक और अच्छी सीरीज पूर्व कप्तान को 15,000 ODI रन के पार ले जा सकती है. 2025 की शुरुआत से उन्होंने अपनी पिछली सात ODI पारियों में 123 का शानदार औसत बनाया है.

14 July 2026 02:17 PM (IST)

India vs England LIVE Score: इतिहास रचने के करीब विराट

विराट कोहली और रोहित शर्मा साल की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीय टीम में लौटे हैं, जब भारत ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच खेला था. T20I में 0-4 से हार के बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज में उतरेगा, ऐसे में कोहली टीम की वापसी की योजनाओं के लिए अहम होंगे. यह करिश्माई बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को पछाड़कर ODI में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बनना चाहेगा.

14 July 2026 02:14 PM (IST)

India vs England LIVE Score: भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मैच

नमस्ते! भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले ODI के हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. सभी लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार के बाद टीम इंडिया की नजर वनडे में वापसी करने पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल जैसे दिग्गज मैदान पर दिखेंगे.

 

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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