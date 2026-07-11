India vs England Live Score: इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू, क्रीज पर उतरी बटलर-सॉल्ट की जोड़ी

IND vs ENG 5th T20I Live Updates: क्रीज पर उतरी बटलर-सॉल्ट की जोड़ी
इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतर चुकी है. बटलर-सॉल्ट की यह जोड़ी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहेगी.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: टीम इंडिया में 2 बदलाव
कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए हैं. वैभव की जगह संजू सैमसन, जबकि वाशिंगटन सुंदर की जगह सूर्यांश शेडगे आए हैं..
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटचकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: वैभव बाहर, संजू अंदर
बाएं हाथ के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 से बाहर हैं. उनकी जगह संजू सैमसन की वापसी हुई है. वैभव मौजूदा सीरीज के तीन मैचों में सिर्फ 42 रन (14, 13 और 15) ही बना सके थे.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: क्यों देरी से शुरू हुआ मैच
भारत और इंग्लैंड के बीच साउथैम्प्टन के रोज बाउल स्टेडियम में यह मैच चल रहा है. इंग्लैंड के ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण भारतीय टीम समय पर मैदान नहीं पहुंच सकी, इसी वजह से टॉप में 45 मिनट की देरी हुई है.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: अय्यर बोले हम चुनौती के लिए तैयार
टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. पिच में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. हमने इस सीरीज में सब कुछ देखा है, हम चुनौती के लिए तैयार हैं. मैं बस यही चाहता हूं कि खिलाड़ी निराश होने के बजाय मज़बूत सोच रखें.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: भारत (प्लेइंग इलेवन)
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. इसका मतलब ये है कि इँग्लैंड पहले बोर्ड पर टोटल लगाएगी.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: 7 बजकर 15 मिनट पर होगा टॉस
ताजा अपडेट ये है कि टॉस 7 जबकर 30 मिनट पर होगा, जबकि पहली गेंद ठीक 7 बजकर 30 मिनट पर फेंकी जाएगी. श्रेयस अय्यर अभी-अभी अपने बल्ले और ग्लव्स के साथ मैदान पर उतरे हैं, जिससे साफ है कि टीम इंडिया मैच से पहले कम से कम 30 मिनट या उससे अधिक का एक कड़ा वॉर्म-अप सेशन करने वाली है.विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन आज के मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: स्टेडियम पहुंची टीम इंडिया
टीम इंडिया वेन्यू पहुंच चुकी है. ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसे देर हुई. अब कुछ ही देर में टॉस होने वाला है.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया
बताया जा रहा है कि टॉस में देरी हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम ट्रैफिक में फंसी हुई है.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: संजू की वापसी हो सकती है
टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आज सीनियर बैटर संजू सैमसन की वापसी हो सकती है. उनकी जगह जिन 15 साल के वैभव को मौका दिया गया था. वो अब तक 3 मैचोंम में सिर्फ 42 रन ही बना पाए हैं. उन्होंने क्रमशः 14, 13 और 15 रन की पारियां खेली हैं.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: चैंपियन बनने के बाद सिर्फ हार ही हार
टीम इंडिया इसी साल 8 मार्च को टी-20 वर्ल्ड कप जीती थी. खिताब जीतने के बाद भारत एक भी टी-20 मैच नहीं जीत सका है, टीम लगातार 6 मैचों से जीत का इंतजार कर रही है. आयरलैंड और इंग्लैंड की सरजमीं पर भारतीय टीम पूरी तरह संघर्ष करती दिखी है.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: पहली जीत को तरस श्रेयस अय्यर
आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए कमाल की कप्तानी करने वाले श्रेयस अय्यर पहली जीत को तरस गए हैं. टी20 आई का कप्तान बनने के बाद वो अब तक एक भी टी-20 इंटरनेशनल नहीं जीत सके हैं. हालांकि अय्यर का बल्ला खूब चला है. उन्होंने इस सीरीज में 2 फिफ्टी मारी हैं.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 आई क्रिकेट में दोनों देशों के बीच कुल 34 मैच खेले गए हैं, इनमें इंडिया ने 18 मैच जीते हैं, जबकि 15 मैच हारे हैं. अंग्रेजों के घर में रिकॉर्ड उलटा है. इंग्लैंड में दोनों टीमों ने 13 मैच खेले हैं, इनमें से 8 मेजबानों ने जीते। 4 हारे हैं. टीम इंडिया इस सीरीज में लगातार तीन मैच हार चुकी है. उस पर लगातार चौथा मैच हारने का खतरा है.
IND vs ENG 5th T20I Live Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20I सीरीज आखिरी पड़ाव पर है. सीरीज का आखिरी मुकाबला साउथैम्प्टन के रोज़ बाउल स्टेडियम में खेला जा रहा है. कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. इंग्लैंड ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. पहला मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था. इसके बाद खेले गए तीनों मैच इंग्लिश टीम ने जीते हैं.