India vs England LIVE 2nd Semi Final: इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

India vs England LIVE Updates, T20 World Cup 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े में जोरदार मुकाबला खेला जाएगा. दोनों देश इस हाईवोल्टेज मुकाबले को अपने नाम कर फाइनल में पहुंचने के फिराक में होंगे. खास बात ये है कि बीते दो विश्व कप से लगातार भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल में आमना-सामना होता आ रहा है. जिसमें एक बार टीम इंडिया तो एक बार इंग्लिश टीम ने बाजी मारी है. ऐसे में आज का मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. देखना दिलचस्प होगा इस कांटे की टक्कर में पलड़ा किसका भारी रहेगा.

भारत के पास खास मौका

भारतीय टीम अगर इंग्लैंड को हरा देती है, तो श्रीलंका के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी होस्ट नेशन बन जाएगी. ऐसे में भारत के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा.