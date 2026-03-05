India vs England LIVE 2nd Semi Final: इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs England LIVE 2nd Semi Final: इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

India vs England Semifinal Match LIVE Updates: भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े में जबरदस्त भिड़ंत है. दोनों ही टीमों की नजर फाइनल में पहुंचकर अपना तीसरा खिताब हासिल करने पर होगी. कुछ ही देर में टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 05, 2026, 06:39 PM IST
Image credit - X/England cricket/ Indiancricketeam
LIVE Blog

India vs England LIVE Updates, T20 World Cup 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े में जोरदार मुकाबला खेला जाएगा. दोनों देश इस हाईवोल्टेज मुकाबले को अपने नाम कर फाइनल में पहुंचने के फिराक में होंगे. खास बात ये है कि बीते दो विश्व कप से लगातार भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल में आमना-सामना होता आ रहा है. जिसमें एक बार टीम इंडिया तो एक बार इंग्लिश टीम ने बाजी मारी है. ऐसे में आज का मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. देखना दिलचस्प होगा इस कांटे की टक्कर में पलड़ा किसका भारी रहेगा. 

भारत के पास खास मौका

भारतीय टीम अगर इंग्लैंड को हरा देती है, तो श्रीलंका के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी होस्ट नेशन बन जाएगी. ऐसे में भारत के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा.

05 March 2026
18:39 PM

Ind vs Eng live: इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

18:38 PM

Ind vs Eng Live: भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह.

18:34 PM

India vs England LIVE 2nd Semi Final: इंग्लैंड ने जीता टॉस

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में टॉस हो चुका है. इंग्लिश टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. 

18:01 PM

Ind vs Eng Live: किसे मिलेगा फाइनल की टिकट?

भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े में जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. थोड़ी देर में टॉस के लिए दोनों देश के कप्तान मैदान पर पहुंचने वाले हैं.

