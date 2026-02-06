Under 19 Wc India vs England Live Updates: टीम इंडिया ने 6वीं बार रचा इतिहास, इंग्लैंड को हराकर बनी विश्व चैंपियन

India vs England, U19 World Cup 2026 final: U19 वर्ल्ड कप 2026 का ब्लॉकबस्टर फाइनल शुक्रवार को हरारे में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 410 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में इंग्लिश टीम 311 रन ही बना सकी. इसी के साथ भारतीय टीम ने 6वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.
Trending Photos
India U19 vs England U19 World Cup Final: U19 वर्ल्ड कप 2026 का ब्लॉकबस्टर फाइनल शुक्रवार को हरारे में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 411 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में इंग्लिश टीम 311 रन ही बना सकी. इसी के साथ भारतीय टीम ने 6वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीते, फिर सुपर सिक्स और सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल की थी
भारत ने ये मुकाबला 100 रनों से अपने नाम किया. टीम इंडिया पिछली बार 2022 में यश ढुल की कप्तानी में चैंपियन बनी थी. उससे पहले उसने साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी खिताब जीता था. टीम 2006, 2016, 2020 और 2024 में उपविजेता रही थी. टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए टूर्नामेंट जीताने का काम किया. कैलेब फाल्कनर अकेले डटे रहे और अपनी टीम को जीताने की जीतोड़ कोशिश की,लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे और आखिरी में टीम इंडिया ने बाजी मारी.
इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 80 गेंदों की पारी में 15 चौके और 15 छक्के उड़ाए. इस दौरान वैभव का स्ट्राइक रेट 218.75 का रहा. उनके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने 51 गेंद पर 53 रन बनाए. उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के लगाए. सेमीफाइनल में शतक लगाने वाले एरॉन जॉर्ज 9 रन बनाकर आउट हुए. वेदांत त्रिवेदी 32 और विहान मल्होत्रा 30 रन बनाकर आउट हुए. अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंद पर तेजी से 40 रन बनाकर टीम को 350 रन के स्कोर से आगे पहुंचाया. आरएस अंबरीश ने 24 गेंद पर 18 रन बनाए. कनिष्क चौहान ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर तेजी से नाबाद 37 रन बनाकर टीम को 400 रनों के पार पहुंचाया. खिलन पटेल ने 3 और हेनिल पटेल ने 5 रन बनाए.
Eng vs Ind under 19 wc: भारत ने 6वीं बार रचा इतिहास
भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 100 रनों से बाजी मारी. इसी के साथ भारतीय टीम ने 6वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. कैलेब फॉल्कनर ने अपनी टीम को जीताने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे और आखिर में भारतीय टीम विजयी हुई.
India vs England Live Updates: भारत ने तोड़ी बड़ी साझेदारी
टीम इंडिया ने 36वें ओवर में जेम्स मिंटो को आउट कर बड़ी सफलता हासिल की. मिंटो ने फाल्कनर के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी कर ली थी और भारतीय टीम की टेंशन बढ़ती जा रही थी. आरएस अंबरीश की गेंद पर मोहम्मद एनान ने उनका कैच लिया. मिंटो 41 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड का स्कोर 35.2 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन है. उसे जीत के लिए अभी 88 गेंद पर 143 रन बनाने हैं.
Eng vs Ind Under 19 wc: इंग्लैंड को लगा सातवां झटका
भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की स्थिति एकदम लाचार हो चुकी है. 23 ओवर के बाद इंग्लैंड 7 विकेट पर 183 रन बना चुकी है. अभी भी इंग्लिश टीम को जीत के लिए 200 से ज्यादा रनों की जरूरत है.
Eng vs Ind: Under 19 wc: इंग्लैंड को लगा दूसरा झटका
भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 411 रनों का लक्ष्य रखा है. जवाब में इंग्लिश टीम अभी तक 100 रनों के भीतर 2 विकेट गंवा चुकी है.
Eng vs Ind: Under 19 wc: इंग्लैंड की बेहतरीन शुरुआत
भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 411 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में इंग्लिश टीम ने 12 ओवर में 1 विकेट खोकर 86 रन बना दिए हैं.
India vs England Live Update: 2 ओवर में इंग्लैंड का नहीं खुला खाता
इंग्लैंड ने भारत से मिले 412 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए धीमी शुरुआत की है. टीम 2 ओवरों में खाता भी नहीं खोल पाई है. जोसेफ मूर्स और बेन डॉकिंस क्रीज पर हैं. भारत के लिए आरएस अंबरीश और हेनिल पटेल ने अपने-अपने पहले ओवर में रन नहीं दिए.
India vs England Live Updates: भारत ने खड़ा किया पहाड़ स्कोर
भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 411 रन बनाए. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंद पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए. भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. इससे पहले भारत ने ही नामीबिया के खिलाफ 2016 में 6 विकेट पर 349 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 340 रन ठोके थे.
India vs England Live Updates: 400 रन के करीब भारत
टीम इडिया धीरे-धीरे 400 रनों के करीब पहुंच गई है. उसने अब तक 8 विकेट गंवाए हैं. भारत ने 46.4 ओवरों में 8 विकेट पर 375 रन बना लिए हैं. खिलन पटेल 4 गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हो गए. उनसे पहले आरएस अंबरीश 24 गेंद पर 18 और अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंद पर 40 रन बनाए.
IND vs ENG U19 Final Live Score: भारत की आधी टीम पवेलियन लौटी
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं. वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वह उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. विहान को जेम्स मिंटो ने वीजे डॉकिंस के हाथों कैच कराया. उन्होंने 36 गेंद पर 30 रन बनाए. उनके बाद वेदांत 36 गेंद पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्हें सेबेस्टियन मॉर्गन ने बेन मेयस के हाथों कैच कराया. भारत ने 37 ओवरों में 5 विकेट पर 309 रन बना लिए हैं. आरएस अंबरीश 5 और अभिज्ञान कुंदू 2 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: वेदांत-विहान ने संभाला मोर्चा
वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने मोर्चा संभाल लिया है. भारत ने 32 ओवर में 3 विकेट पर 288 रन बनाए. वेदांत और विहान ने चौथे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी कर ली है. वेदांत 27 और विहान 18 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: वैभव सूर्यवंशी आउट
वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोहरा शतक लगाने से चूक गए. वह 80 गेंद पर 175 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव ने अपनी पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए. उन्होंने 218.75 की स्ट्राइक रेट से रन बरसाए. मैनी लूम्सडेन की गेंद पर उन्होंने थॉमस रियू को कैच दे दिया. भारत ने 27 ओवरों में 3 विकेटपर 255 रन बना लिए हैं. वेदांत त्रिवेदी 12 और विहान मल्होत्रा 2 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: वैभव ने मारे 15 छक्के
वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में अपने 15 छक्के पूरे कर लिए हैं. वह 79 गेंद पर 175 रन बनाकर नाबाद हैं. उन्होंने अब तक अपी पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए हैं. वेदांत त्रिवेदी 9 गेंद पर 9 रन बनाकर नाबाद हैं. भारत ने 25 ओवरों में 2 विकेट पर 250 रन पूरे कर लिए हैं. वैभव धीरे-धीरे अपने दोहरे शतक के करीब पहुंच रहे हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 22 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 213/2
22 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट गंवाकर 213 रन है. वैभव सूर्यवंशी (145 रन) और वेदांत त्रिवेदी (2 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 21 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 186/2
21 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट गंवाकर 186 रन है. वैभव सूर्यवंशी (119 रन) और वेदांत त्रिवेदी (2 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 17 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 149/1
17 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर 149 रन है. वैभव सूर्यवंशी (96 रन) और आयुष म्हात्रे (41 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 15 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 122/1
15 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर 122 रन है. वैभव सूर्यवंशी (71 रन) और आयुष म्हात्रे (39 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 13 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 99/1
13 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर 99 रन है. वैभव सूर्यवंशी (55 रन) और आयुष म्हात्रे (33 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 11 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 89/1
11 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर 89 रन है. वैभव सूर्यवंशी (50 रन) और आयुष म्हात्रे (28 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 9 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 71/1
9 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर 71 रन है. वैभव सूर्यवंशी (42 रन) और आयुष म्हात्रे (18 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 6 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 33/1
6 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट गंवाकर 33 रन है. वैभव सूर्यवंशी (22 रन) और आयुष म्हात्रे (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 3 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 14/0
3 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 14 रन है. वैभव सूर्यवंशी (9 रन) और आरोन जॉर्ज (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: 1 ओवर के बाद भारत U-19 टीम का स्कोर 4/0
1 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 4 रन है. वैभव सूर्यवंशी (0 रन) और आरोन जॉर्ज (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs ENG U19 Final Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
इंग्लैंड: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूरेस, बेन मेयस, थॉमस रेव (विकेटकीपर और कप्तान), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स ग्रीन.
भारत: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन.
"IND vs ENG U19 Final Live Score: भारत ने जीता टॉस
नमस्कार और हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे से भारत और इंग्लैंड के बीच U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. भारत ने फाइनल में टॉस जीत लिया है और उसने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.
ENG vs Ind U19wc : इंग्लैंड को लगा पहला झटका
भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप मुकाबले में इंग्लिश टीम अपना पहला विकेट खो चुकी है. 411 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत खराब रही. देखना दिलचस्प होगा वो लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या नहीं.