Under 19 Wc India vs England Live Updates: टीम इंडिया ने 6वीं बार रचा इतिहास, इंग्लैंड को हराकर बनी विश्व चैंपियन

India U19 vs England U19 World Cup Final: U19 वर्ल्ड कप 2026 का ब्लॉकबस्टर फाइनल शुक्रवार को हरारे में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 411 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में इंग्लिश टीम 311 रन ही बना सकी. इसी के साथ भारतीय टीम ने 6वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीते, फिर सुपर सिक्स और सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल की थी

भारत ने ये मुकाबला 100 रनों से अपने नाम किया. टीम इंडिया पिछली बार 2022 में यश ढुल की कप्तानी में चैंपियन बनी थी. उससे पहले उसने साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी खिताब जीता था. टीम 2006, 2016, 2020 और 2024 में उपविजेता रही थी. टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए टूर्नामेंट जीताने का काम किया. कैलेब फाल्कनर अकेले डटे रहे और अपनी टीम को जीताने की जीतोड़ कोशिश की,लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे और आखिरी में टीम इंडिया ने बाजी मारी.

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 80 गेंदों की पारी में 15 चौके और 15 छक्के उड़ाए. इस दौरान वैभव का स्ट्राइक रेट 218.75 का रहा. उनके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने 51 गेंद पर 53 रन बनाए. उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के लगाए. सेमीफाइनल में शतक लगाने वाले एरॉन जॉर्ज 9 रन बनाकर आउट हुए. वेदांत त्रिवेदी 32 और विहान मल्होत्रा 30 रन बनाकर आउट हुए. अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंद पर तेजी से 40 रन बनाकर टीम को 350 रन के स्कोर से आगे पहुंचाया. आरएस अंबरीश ने 24 गेंद पर 18 रन बनाए. कनिष्क चौहान ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर तेजी से नाबाद 37 रन बनाकर टीम को 400 रनों के पार पहुंचाया. खिलन पटेल ने 3 और हेनिल पटेल ने 5 रन बनाए.