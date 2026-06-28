India vs Ireland Live Score, 2nd T20: आयरलैंड की सलामी जोड़ी लौटी पवेलियन, हर्षित के बाद अर्शदीप को सफलता

IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: आयरलैंड के दोनों ओपनर आउट
आयरलैंड के दोनों ओपनर 21 रनों के अंदर पवेलियन लौट चुके हैं. हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में 17 रनों के स्कोर पर टिम टेक्टर को आउट किया. फिर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने रॉस अडायर को चलता किया. दोनों ओपनर कैच आउट हुए हैं. अब क्रीज पर हैरी टेक्टर का साथ देने के लिए कप्तान लॉर्कन टकर आए हैं, जिन्होंने पहले टी20 आई में 50 रनों की उम्दा पारी खेली थी.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: 17 रनों पर गिरा पहला विकेट
तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में आयरलैंड को बड़ा झटका दिया है. 17 रनों के स्कोर पर उन्होंने ओपनर टिम टेकर को 5 रनों के स्कोर पर चलता किया. अब क्रीज पर हैरी टेक्टर आ चुके हैं.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: अर्शदीप ने पहले ओवर में दिए 13 रन
आयरलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में 13 रन दिए. इस मैच में सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने टी20 आई डेब्यू किया है.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: भारत की पहले बॉलिंग
भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. भारत के लिए प्रिंस यादव और सूर्यांश शेड्गे ने डेब्यू किया है. वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार करना होगा.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग 11
आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदड़ा, मैथ्यू होलार्ड.
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: प्रिंस और सूर्यांश का डेब्यू
तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेड्गे का डेब्यू हुआ है. दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें पहली दफा नेशनल टीम से बुलावा आया. वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में भी डेब्यू का मौका नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि वो अब इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू कर सकते हैं, जहां कुल 5 टी20 आई मैच होना है.
@BCCI) June 28, 2026
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: कैसे और कहां देखें लाइव?
भारत बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप के साथ फैन कोड एप और वेबसाइट पर की जा रही है.
(@BCCI) June 28, 2026
India vs Ireland Live Score, 2nd T20: सीरीज ड्रॉ कराना चाहेगा भारत
भारतीय टीम को आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 34 रन से शर्मनाक शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया था. अब बैक टू बैक 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया पर दूसरा मैच गंवाने का खतरा है. श्रेयस अय्यर की सेना आज हर हाल में मैच जीतने की कोशिश करेगी, ताकि सीरीज ड्रॉ रहे.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: बॉलिंग यूनिट में होगा बदलाव?
पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 30 रन पर 3 विकेट झटककर बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर के कुछ फैसलों ने मैच का पासा पलट दिया. श्रेयस ने वॉशिंगटन सुंदर को 16वें ओवर में पहली बार गेंद थमाई, जबकि क्रीज पर दोनों राइट-हैंड बल्लेबाज थे. उस ओवर में 19 रन आए और उसके ठीक बाद प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 26 रन कूटकर आयरलैंड ने मैच छीन लिया. आज के मैच में वॉशिंगटन सुंदर की जगह यदि सूर्यांश शेडगे पूरी तरह फिट होते हैं, तो उन्हें मौका मिलना तय है. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रिंस यादव को आजमाया जा सकता है.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: पिच से किसे मिलेगी मदद?
यह मैच उसी बेलफास्ट की पिच पर होना है, जहां पहले मैच में टीम इंडिया 148 रनों पर सिमट गई थी. पिच आज भी पहले मैच की तरह ही व्यवहार कर सकती है. विकेट पर अतिरिक्त उछाल और धीमापन रहने की उम्मीद है, जो तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होगा. बल्लेबाजों के लिए सीधे शॉट खेलना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, ऐसे में स्क्वायर एरिया में रन बनाना ज्यादा आसान होगा. मौसम की बात करें तो मैच के दौरान 15% बारिश की संभावना जताई गई है.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर)/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर/सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई/प्रसिद्ध कृष्णा/प्रिंस यादव.
आयरलैंड: टिम टेक्टर, रॉस अडेयर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (कप्तान एवं विकेटकीपर), बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, मैट हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी और जय मूंद्रा.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास?
पहले मैच में वैभव को डेब्यू का मौका नहीं मिला, लेकिन आज ऐसा हो सकता है. अगर वैभव आज अपनी कैप हासिल करते हैं, तो वे भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का 16 साल की उम्र वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा.
वैभव के प्लेइंग 11 में आने से ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वे अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो चुका है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. भारत के लिए प्रिंस यादव और सूर्यांश शेड्गे ने डेब्यू किया है. वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार करना होगा. बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान में हो रहा यह मैच भारतीय टीम के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला है, क्योंकि वह पहला मैच हार चुकी है. श्रेयस अय्यर की सेना आज हर हाल में जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 पर बराबर करना चाहेगी.
IND vs IRE 2nd T20 Match Live Score Updates: नीचे देखिए मैच से जुड़े बड़े अपडेट्स और लाइव स्कोर