India vs Namibia T20 World Cup 2026 LIVE: टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने नामीबिया की चुनौती, थोड़ी देर में टॉस

T20 World Cup 2026: INDIA vs NAMIBIA Live Score: दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम भारत और नामीबिया के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज अहम मुकाबला खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण का 18वां मैच होगा. ग्रुप ए में भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था. अब उसकी नजर दूसरी जीत पर है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा.

नामीबिया को 10 फरवरी को दिल्ली में ही खेले गए ग्रुप A के मैच में नीदरलैंड्स ने 7 विकेट से हराया था. दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत आगे है. 8 नवंबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 2021 टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल की थी. वह बतौर कप्तान विराट कोहली का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच था.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर.

नामीबिया: लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेट कीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हींगो, मालन क्रूगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल, जान बाल्ट.