India vs Namibia T20 World Cup 2026 LIVE: टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने नामीबिया की चुनौती, थोड़ी देर में टॉस

T20 World Cup 2026: INDIA vs NAMIBIA Live Score: दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम भारत और नामीबिया के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज अहम मुकाबला खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण का 18वां मैच होगा. ग्रुप ए में भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था. अब उसकी नजर दूसरी जीत पर है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा.
नामीबिया को 10 फरवरी को दिल्ली में ही खेले गए ग्रुप A के मैच में नीदरलैंड्स ने 7 विकेट से हराया था. दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत आगे है. 8 नवंबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 2021 टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल की थी. वह बतौर कप्तान विराट कोहली का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच था.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं
भारत: ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर.
नामीबिया: लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेट कीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हींगो, मालन क्रूगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल, जान बाल्ट.
India vs Namibia LIVE: थोड़ी देर में टॉस
भारत और नामीबिया मैच में टॉस का वक्त धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है. कुछ ही पलों के बाद टॉस होने वाला है. जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा पिच पर होने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि वह इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं.
India vs Namibia T20 World Cup 2026 LIVE: स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स
आज रात भारत और नामीबिया के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है. भारतीय टीम की नजर शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इस मैच में बड़ी जीत हासिल करने पर होगी.
T20 World Cup 2026 LIVE: अर्शदीप की नजर अश्विन के रिकॉर्ड पर
टीम इंडिया के लिए अब तक खेले गए 15 T20 वर्ल्ड कप मैचों में अर्शदीप सिंह ने 29 विकेट लिए हैं. उन्हें रविचंद्रन अश्विन के 32 विकेटों को पीछे छोड़ने और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनने के लिए चार और विकेट चाहिए.
India vs Namibia T20 World Cup 2026 LIVE: जसप्रीत बुमराह के खेलने की उम्मीद
जसप्रीत बुमराह 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत के पहले ग्रुप A मैच में तेज बुखार के कारण नहीं खेल पाए थे. उन्होंने इस हफ्ते दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग की और आज का मैच खेलने की उम्मीद है.
India vs Namibia T20 World Cup 2026 LIVE: अभिषेक शर्मा का खेलना संदिग्ध
दुनिया के नंबर 1 T20I बैटर अभिषेक शर्मा का आज दिल्ली में भारत और नामीबिया के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप A मैच में खेलना संदिग्ध है. अभिषेक कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती थे. इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वह आज अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे.
20 World Cup 2026 LIVE: भारत के सामने नामीबिया की चुनौती
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच के हमारे लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. यह मैच भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है. टूर्नामेंट में भारत का यह दूसरा मैच है. इससे पहले उसने अमेरिक को हराया था. दूसरी ओर, नामीबिया को इसी मैदान पर अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली में मैच शाम 07:00 बजे शुरू होगा. उससे आधे घंटे पहले टॉस होगा.