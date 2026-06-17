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India W vs Netherlands W LIVE Score: टीम इंडिया का बढ़िया आगाज, 4 ओवर के बाद स्कोर 38/0

India Women vs Netherlands Women Live Score: महिला टी20 विश्व कप 2026 का कारवां 10वें मुकाबले तक पहुंच चुका है. लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले पर हर भारतीय फैन की नजर है. मैच से जुड़े तमाम लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 17, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:17 PM IST
India W vs Netherlands W LIVE Score: टीम इंडिया का बढ़िया आगाज, 4 ओवर के बाद स्कोर 38/0
Image Credit: भारत बनाम नीदरलैंड महिला टीम मैच की AI द्वारा जनरेट की गई तस्वीर...
17 June 2026 07:14 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score:​ टीम इंडिया का बढ़िया आगाज, 4 ओवर के बाद स्कोर 38/0

टीम इंडिया के लिए ओपनर शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने बढ़िया शुरुआत दिलाई है. दोनों ने पहले 4 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 35 रन बना लिए हैं. मंधाना 12 बॉल पर 13 जबकि शेफाली 12 बॉल पर 23 रन बनाकर नाबाद हैं.

17 June 2026 06:38 PM (IST)

India W vs Netherlands W LIVE Score: दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 देखिए

भारत: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा.

नीदरलैंड: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (विकेटकीपर/कप्तान), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस ज़विलिंग, मायरथे वैन डेन राड, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स, इसाबेल वोनिंग.

 

17 June 2026 06:37 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score: टॉस हारा भारत

टीम इंडिया टॉस हार चुकी है. नीदरलैंड की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, इसका मतलब है कि हरमनप्रीत कौर की सेना पहले बैटिंग के लिए उतर रही है.

17 June 2026 06:31 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score:  नंदिनी शर्मा को मौका

टीम इंडिया एक बदलाव के साथ उतरी है. तेज गेंजबाज अरुंधति रेड्डी की जगह पेसर नंदिनी शर्मा को मौका दिया गया है. वहीं नीदरलैंड आज एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ मैदान में उतरी है.

17 June 2026 06:31 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score:  नीदरलैंड की 2 सफल खिलाड़ी कौन?

वहीं नीदरलैंड के लिए स्टेर कालिस टीम की प्रमुख बल्लेबाज हैं. उनसे टीम को उम्मीद होगी कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कमाल दिखाएंगे. वो अब तक टी-20 में 65 मैचों में 104.43 की स्ट्राइक रेट से 1953 रन बना चुकी हैं. इस दौरान नाबाद 126 रन उनकी बेस्ट पारी रही है. 

वहीं गेंदबाजी में आइरिस ज्वीलिंग ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. इस बॉलर ने नीदरलैंड के लिए 94 मैचों में 5.21 की किफायती इकोनॉमी से 101 विकेट लिए हैं.बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 रन देकर 3 विकेट रहा है. वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए खतरा हो सकती हैं.

17 June 2026 06:31 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score: भारत की इन 2 सफल खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजर

आज के मैच में टीम इंडिया की 2 सबसे सफल खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है. भारतीय टीम के लिए टी-20 में स्मृति मंधाना सबसे सफल बल्लेबाज रही हैं. उन्होंने 167 मैचों में 124.92 की स्ट्राइक रेट से 4401 रन बनाए हैं,  इस दौरा 112 रन उनका बेस्ट स्कोर है. आज मंधाना एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगी. 

टी20 आई में भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने कमाल किया है, आज टीम उनसे अच्छी बॉलिंग की उम्मीद करेगी. दीप्ति भारत की टॉप विकेट टेकर हैं. उन्होंने 145 मैचों में 6.29 की इकोनॉमी से 166 विकेट चटकाए हैं, उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 10 रन देकर 5 विकेट है, जो उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किया. 

17 June 2026 06:30 PM (IST)

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन:

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी.

नीदरलैंड्स की संभावित प्लेइंग इलेवन:

हीथर सीगर्स, फीबे मोल्केनबोअर, बैबेट डी लीडे (कप्तान, विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडाइक, आइरिस ज्विलिंग, कैरोलिन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वैन डेर वोनिंग.

17 June 2026 06:29 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score: पहली बार भारत और नीदरलैंड के बीच मुकाबला

टी20 इंटरनेशनल में भारत और नीदरलैंड्स के बीच आज पहला मुकाबला होगा और 2000 के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी यह उनकी पहली भिड़ंत होने जा रही है.

17 June 2026 06:28 PM (IST)

India vs Netherlands Women's T20 World Cup Live Score: ​पाक को हरा चुकी है भारतीय टीम

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने बीते रविवार यानी 14 जून को पाकिस्तान को 64 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा खेल दिखाने के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना किया था.

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TAGS:
womens T20 World Cup 2026
cricket

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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