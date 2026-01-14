IND vs NZ 2nd ODI Live: धीमी शुरुआत के बाद रोहित शर्मा ने पकड़ी रफ्तार, न्यूजीलैंड को पहले विकेट की तलाश

IND vs NZ 2nd ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में खेले गए पहले ODI को भारत ने 4 विकेट से जीता था.
IND vs NZ 2nd ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में खेले गए पहले ODI को भारत ने 4 विकेट से जीता था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और वो 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे. राजकोट में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे ODI के हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ.
IND vs NZ 2nd ODI Live: 7 ओवर में भारत का स्कोर 31/0
7 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 31 रन है. रोहित शर्मा (19 रन) और शुभमन गिल (10 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs NZ 2nd ODI Live: 5 ओवर में भारत का स्कोर 10/0
5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 10/0. रोहित शर्मा (01) और शुभमन गिल (07) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs NZ 2nd ODI Live: एक ओवर में भारत का स्कोर 0/0
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. एक ओवर के बाद भारत का स्कोर रोहित शर्मा (00) और शुभमन गिल (00) क्रीज पर मौजूद हैं.
IND vs NZ 2nd ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, जेडन लेनोक्स, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
IND vs NZ 2nd ODI Live: प्लेइंग इलेवन में नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव हुआ है. वाशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शुभमन गिल ने टॉस के दौरान कहा कि वो वैसे भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे.
IND vs NZ 2nd ODI Live: राजकोट में RO-KO के शतक का इंतजार
राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में वनडे में सबसे ज्यादा रन स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. उन्होंने इस मैदान पर अभी तक 4 ODI खेले हैं. 3 अर्धशतक की मदद से 'किंग' कोहली ने 56.50 की औसत से 226 रन बनाए हैं. हालांकि शतक का ख्वाब अधूरा है. इस ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा अपने साथी विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं. हिटमैन ने निरंजन शाह स्टेडियम में अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 62.66 की औसत से 188 रन बनाए हैं. उन्होंने 2 फिफ्टी जड़े हैं, लेकिन शतक का इंतजार जारी है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शुभमन गिल ने टॉस के दौरान कहा कि वो वैसे भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे.
IND vs NZ 2nd ODI Live: राजकोट में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?
राजकोट के मैदान पर भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. टीम इंडिया ने इस स्टेडियम में अब तक 4 मुकाबले खेले हैं. 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक ही में जीत मिली थी. भारतीय टीम यहां आखिरी बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती थी.
IND vs NZ 2nd ODI Live: सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया
न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे ODI में टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम फिलहाल 3 मैचों की शृंखला में 1-0 से आगे है. रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में खेले गए पहले ODI को भारत ने 4 विकेट से जीता था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और वो 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे.