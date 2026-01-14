IND vs NZ 2nd ODI Live: धीमी शुरुआत के बाद रोहित शर्मा ने पकड़ी रफ्तार, न्यूजीलैंड को पहले विकेट की तलाश

IND vs NZ 2nd ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में खेले गए पहले ODI को भारत ने 4 विकेट से जीता था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी और वो 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे. राजकोट में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे ODI के हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ.

