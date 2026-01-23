Advertisement
India vs New Zealand 2nd T20 Live: रायपुर में कीवियों को हराने की बारी, होमग्राउंड पर 100वां मैच खेलेगा भारत

IND vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Updates: भारत रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा. वह टी20 फॉर्मेट में अपनी शानदार लय को जारी रखने का लक्ष्य रखेगा. सीरीज का पहला मैच मेजबान टीम के लिए लगभग परफेक्ट था और पिछले हफ्ते 1-2 से वनडे सीरीज हारने के बाद कोच गौतम गंभीर के लिए राहत की बात थी.

Jan 23, 2026
India vs New Zealand 2nd T20 Live: रायपुर में कीवियों को हराने की बारी, होमग्राउंड पर 100वां मैच खेलेगा भारत
India vs New Zealand 2nd T20 Live Cricket Score Updates: भारत रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा. वह टी20 फॉर्मेट में अपनी शानदार लय को जारी रखने का लक्ष्य रखेगा. सीरीज का पहला मैच मेजबान टीम के लिए लगभग परफेक्ट था और पिछले हफ्ते 1-2 से वनडे सीरीज हारने के बाद कोच गौतम गंभीर के लिए राहत की बात थी. जहां अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने बैटिंग इनिंग्स के दोनों छोर पर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं बेहतरीन बॉलिंग यूनिट एक बार फिर कामयाब रही, भले ही मैजिक मैन जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं ले पाए.

सूर्यकुमार, सैमसन और किशन पर नजरें

कप्तान सूर्यकुमार यादव की हिटिंग फॉर्म से होगी. हालांकि उन्हें नागपुर में कुछ रन मिले, लेकिन यह साफ है कि मुंबई का यह खिलाड़ी बल्ले से अपना पुराना टच पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. दो विकेटकीपर संजू सैमसन और ईशान किशन पर भी सबकी नजरें होंगी. उन्होंने पहले मैच में अपनी शुरुआत को भुना नहीं पाया.

भारत बनाम न्यूजीलैंड की टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: संजू सैमसन(विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव(कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकरी फाउल्क्स.

23 January 2026
16:29 PM

India vs New Zealand 2nd T20 Live: नमस्कार और रायपुर से भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे T20I की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले यह आखिरी तैयारी इवेंट है, जिसमें भारत ने पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच जीत लिया है.



Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

India vs New Zealand

