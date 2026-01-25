IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, अर्शदीप फिर बाहर

IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. नागपुर में खेले गए पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 84 रन बनाए थे. भारत ने ब्लैक कैप्स को 48 रन से हराया था. दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा तो शून्य पर आउट हुए, लेकिन नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की सनसनीखेज पारी खेली और भारत की जीत में अहम योगदान दिया. दूसरे मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी लंबे समय बाद फॉर्म में लौटे और 82 रनों की नाबाद पारी खेली. भारत तीसरा मैच जीतकर सीरीज कब्जा करने उतरेगी.

