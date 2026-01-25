IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, अर्शदीप फिर बाहर

IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है.
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. नागपुर में खेले गए पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 84 रन बनाए थे. भारत ने ब्लैक कैप्स को 48 रन से हराया था. दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा तो शून्य पर आउट हुए, लेकिन नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की सनसनीखेज पारी खेली और भारत की जीत में अहम योगदान दिया. दूसरे मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी लंबे समय बाद फॉर्म में लौटे और 82 रनों की नाबाद पारी खेली. भारत तीसरा मैच जीतकर सीरीज कब्जा करने उतरेगी.
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: दोनों टीम की प्लेइंग XI
भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: डेवन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया है, वहीं जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है.
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, जैकब डफी
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: सैमसन पर रन बनाने का दबाव
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. अभी तक हुए दोनों मैचों में संजू ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है. नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन 10 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रायपुर में 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दोनों बार वो बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए. इस सीरीज के आखिरी दो मैचों में तिलक वर्मा वापसी कर सकते हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को तिलक के लिए एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाना होगा. गंभीर और सूर्या शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को बाहर करने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे. इसकी वजह से संजू सैमसन पर और ज्यादा दबाव होगा.
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: अभिषेक-ईशान फिर मचाएंगे गदर?
नागपुर में खेले गए पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 84 रन बनाए थे. भारत ने ब्लैक कैप्स को 48 रन से हराया था. दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा तो शून्य पर आउट हुए, लेकिन नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की सनसनीखेज पारी खेली और भारत की जीत में अहम योगदान दिया.