Hindi Newsक्रिकेटIndia vs New Zealand LIVE (Final Today): 1 लाख से ज्यादा लोग और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्या इतिहास रच पाएगा भारत?

India vs New Zealand LIVE (Final Today): 1 लाख से ज्यादा लोग और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्या इतिहास रच पाएगा भारत?

T20 World Cup 2026 final NZ vs IND Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का खुमार भारत में पूरी तरह से छा चुका है. आज शाम टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन मिल जाएगा. शाम 6.30 बजे भारत और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेंगे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:08 PM IST
India vs New Zealand Final Live
India vs New Zealand Final Live
LIVE Blog

India Vs New Zealand Final Live ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग के लिए दोनों कप्तान शाम 6.30 बजे टॉस के लिए आएंगे. एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपने पहले खिताब की फिराक में होगी जबकि टीम इंडिया अपनी लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने की सोच रही होगी. न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में दो मुकाबले गंवाए हैं जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. वहीं, टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में महज एक ही मैच में हार झेली है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत- संजू सैमसन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान) अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान) फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, इश सोढ़ी, जैकब डफी.

08 March 2026
11:22 AM

India vs New Zealand Finale LIVE: अहमदाबाद में कैसे हैं आंकड़े?

फाइनल मुकाबले से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पनौती बताया जा रहा है. इस मैदान पर भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी. आईसीसी टूर्नामेंट्स की विनिंग स्ट्रीक भी इसी मैदान पर टूटी. इसी स्टेडियम में टीम इंडिया को 2023 में वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली थी. हालांकि. 10 टी20 मैचों में भारत ने यहां 7 टी20 मुकाबले जीते हैं. 

10:55 AM

India vs New Zealand Finale LIVE: न्यूजीलैंड ने दी कांटे की टक्कर

आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को कांटे की टक्कर दी है. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच में 150 रन भी नहीं बना पाई है. 2007, 2016 और 2021 में टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को शिकस्त दी थी.

10:39 AM

India vs New Zealand Finale LIVE: अहमदाबाद पहुंचे पूर्व कप्तान धोनी

सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत पर धोनी का खुमार छाया हुआ था. एमएस धोनी मुंबई में मौजूद थे. अब धोनी की एंट्री अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले के लिए भी हो चुकी है. सेमीफाइनल में भारत की 7 रन से जीत के बाद 'THALA FOR A REASON' का ट्रेंड देखने को मिला था. अब फाइनल में भी धोनी का खुमार देखने लायक होगा.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

India vs New Zealand finalicc t20 world cup 2026 final

