India vs New Zealand LIVE (Final Today): 1 लाख से ज्यादा लोग और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्या इतिहास रच पाएगा भारत?

India Vs New Zealand Final Live ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग के लिए दोनों कप्तान शाम 6.30 बजे टॉस के लिए आएंगे. एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपने पहले खिताब की फिराक में होगी जबकि टीम इंडिया अपनी लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने की सोच रही होगी. न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में दो मुकाबले गंवाए हैं जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. वहीं, टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में महज एक ही मैच में हार झेली है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत- संजू सैमसन (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान) अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान) फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, इश सोढ़ी, जैकब डफी.