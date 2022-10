IND vs NZ : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वॉर्म अप मैच रद्द, ब्रिसबेन में नहीं रुकी बारिश

IND vs NZ Warm Up Match Called Off: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप-2022 का वॉर्म-अप मैच ब्रिसबेन में खेला जाना था लेकिन बारिश के कारण इसे रद्द करना पड़ा. अब सुपर-12 राउंड में भारत और पाकिस्तान 23 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे.