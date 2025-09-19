India vs Oman Score LIVE: अभिषेक-संजू ने शुरू की तूफानी बैटिंग, विकेट खोज रहे ओमान के गेंदबाज

India vs Oman Asia Cup 2025 Live Updates: एशिया कप 2025 का आखिरी ग्रुप मुकाबला भारत और ओमान के अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. भारतीय टीम दो बदलाव के साथ यह मैच खेल रही है. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है. वहीं, ओमान की टीम ने भी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं.
एक तरफ ओमान की नजर जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई लेने पर होगी तो वहीं सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी. भारतीय टीम दो मैचों में दो जीत के साथ चार अंक लेकर ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है. भारत ने यूएई को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की और फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया. दूसरी ओर, ओमान को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली यह टीम इस मुकाबले को जीतकर एशिया कप से विदा लेना चाहेगी. हालांकि, यह बिलकुल भी आसान नहीं रहने वाला.
India vs Oman Live Score: सैमसन-अभिषेक की तूफानी बैटिंग, 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30/1
गिल के जल्दी आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने तूफानी बैटिंग शुरू कर दी है. दूसरी और क्रीज पर आए संजू सैमसन की तेज बैटिंग कर रहे हैं. चार ओवर के बाद भारत का स्कोर 30/1 है. सैमसन 9 रन और अभिषेक 5 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं.
India vs Oman Live Score: दूसरे ओवर में भारत को लगा पहला झटका, गिल आउट
टीम इंडिया को दूसरे ही ओवर में पहला झटका लगा है. शुभमन गिल को 28 साल के गेंदबाज शाह फैसल ने चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड मार दिया. गिल 5 रन बनाकर आउट हुए. दो ओवर के बाद भारत का स्कोर 6/1 है. अभिषेक शर्मा का साथ देने संजू सैमसन आए हैं.
India vs Oman Live Score: एक ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6/0
पहले ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान पर 6 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल ने इस ओवर में चौका लगाया. अभिषेक शर्मा की क्रीज पर हैं. भारत की शानदार शुरुआत हुई है.
India vs Oman Playing-11 Update: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.
ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.
India vs Oman Toss Update: भारत ने जीता टॉस, पहले बैटिंग
सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम दो बदलाव के साथ यह मुकाबला खेल रही है. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में मौका मिला.
India vs Oman Live Updates: जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं रेस्ट
सुपर-4 की शुरुआत से पहले ओमान के खिलाफ इस मुकाबले में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह प्लेइंग-11 में अर्शदीप सिंह को शामिल किया जा सकता है. हालांकि, इस रेस में हर्षित राणा भी हैं.
India vs Oman Live Updates: आज भारत की ओमान की टक्कर
टीम इंडिया अपने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान से भिड़ने को तैयार है. शेख जायद स्टेडियम में भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. यह मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा, जबकि इसका टॉस भारतीय समयानुसार 7.30 बजे होगा.
