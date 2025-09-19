India vs Oman Score LIVE: अभिषेक-संजू ने शुरू की तूफानी बैटिंग, विकेट खोज रहे ओमान के गेंदबाज

India vs Oman Live Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आखिरी ग्रुप मुकाबला भारत और ओमान के अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. भारतीय टीम दो बदलाव के साथ यह मैच खेल रही है. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है. वहीं, ओमान की टीम ने भी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं.

एक तरफ ओमान की नजर जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई लेने पर होगी तो वहीं सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी. भारतीय टीम दो मैचों में दो जीत के साथ चार अंक लेकर ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है. भारत ने यूएई को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की और फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया. दूसरी ओर, ओमान को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली यह टीम इस मुकाबले को जीतकर एशिया कप से विदा लेना चाहेगी. हालांकि, यह बिलकुल भी आसान नहीं रहने वाला.