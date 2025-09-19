India vs Oman Score LIVE: अभिषेक-संजू ने शुरू की तूफानी बैटिंग, विकेट खोज रहे ओमान के गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12928952
Hindi Newsक्रिकेट

India vs Oman Score LIVE: अभिषेक-संजू ने शुरू की तूफानी बैटिंग, विकेट खोज रहे ओमान के गेंदबाज

India vs Oman Asia Cup 2025 Live Updates: एशिया कप 2025 का आखिरी ग्रुप मुकाबला भारत और ओमान के अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. भारतीय टीम दो बदलाव के साथ यह मैच खेल रही है. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है. वहीं, ओमान की टीम ने भी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Oman Score LIVE: अभिषेक-संजू ने शुरू की तूफानी बैटिंग, विकेट खोज रहे ओमान के गेंदबाज
LIVE Blog

India vs Oman Live Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आखिरी ग्रुप मुकाबला भारत और ओमान के अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. भारतीय टीम दो बदलाव के साथ यह मैच खेल रही है. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिला है. वहीं, ओमान की टीम ने भी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं.

एक तरफ ओमान की नजर जीत के साथ टूर्नामेंट से विदाई लेने पर होगी तो वहीं सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी. भारतीय टीम दो मैचों में दो जीत के साथ चार अंक लेकर ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है. भारत ने यूएई को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की और फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया. दूसरी ओर, ओमान को दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में जतिंदर सिंह की अगुवाई वाली यह टीम इस मुकाबले को जीतकर एशिया कप से विदा लेना चाहेगी. हालांकि, यह बिलकुल भी आसान नहीं रहने वाला.

Add Zee News as a Preferred Source
19 September 2025
20:26 PM

India vs Oman Live Score: सैमसन-अभिषेक की तूफानी बैटिंग, 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30/1

गिल के जल्दी आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने तूफानी बैटिंग शुरू कर दी है. दूसरी और क्रीज पर आए संजू सैमसन की तेज बैटिंग कर रहे हैं. चार ओवर के बाद भारत का स्कोर 30/1 है. सैमसन 9 रन और अभिषेक 5 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं.

20:15 PM

India vs Oman Live Score: दूसरे ओवर में भारत को लगा पहला झटका, गिल आउट

टीम इंडिया को दूसरे ही ओवर में पहला झटका लगा है. शुभमन गिल को 28 साल के गेंदबाज शाह फैसल ने चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड मार दिया. गिल 5 रन बनाकर आउट हुए. दो ओवर के बाद भारत का स्कोर 6/1 है. अभिषेक शर्मा का साथ देने संजू सैमसन आए हैं.

20:10 PM

India vs Oman Live Score: एक ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6/0

पहले ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान पर 6 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल ने इस ओवर में चौका लगाया. अभिषेक शर्मा की क्रीज पर हैं. भारत की शानदार शुरुआत हुई है.

19:40 PM

India vs Oman Playing-11 Update: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

19:32 PM

India vs Oman Toss Update: भारत ने जीता टॉस, पहले बैटिंग

सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम दो बदलाव के साथ यह मुकाबला खेल रही है. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. उनकी जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में मौका मिला.

19:28 PM

India vs Oman Live Updates: जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं रेस्ट

सुपर-4 की शुरुआत से पहले ओमान के खिलाफ इस मुकाबले में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह प्लेइंग-11 में अर्शदीप सिंह को शामिल किया जा सकता है. हालांकि, इस रेस में हर्षित राणा भी हैं.

19:14 PM

India vs Oman Live Updates: ओमान की संभावित प्लेइंग-11 

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

19:08 PM

India vs Oman Live Updates: भारत की संभावित प्लेइंग-11 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती.

18:59 PM

India vs Oman Live Updates: ओमान टीम 

आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, जितेन रामानंदी, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, करण सोनावले, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, जिक्रिया इस्लाम, नदीम खान, सुफियान यूसुफ.

18:55 PM

India vs Oman Live Updates: आज भारत की ओमान की टक्कर

टीम इंडिया अपने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान से भिड़ने को तैयार है. शेख जायद स्टेडियम में भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी. यह मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा, जबकि इसका टॉस भारतीय समयानुसार 7.30 बजे होगा.

18:05 PM

India vs Oman Live Updates: भारतीय टीम 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs OmanAsia Cup 2025india vs oman live score

Trending news

मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
;