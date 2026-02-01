INDU19 32-0 (4), IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी और जॉर्ज ने किया अटैक

Ind vs Pak LIVE Score, U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार (1 फरवरी) को एक बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गया है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच के रिजल्ट से टूर्नामेंट के चौथे सेमीफाइनलिस्ट का नाम तय होगा. पांच बार टाइटल जीत चुका भारत U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बेताब होगा.
India U19 vs Pakistan U19 LIVE Score, World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार (1 फरवरी) को एक बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गया है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत के ओपनर वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज क्रीज पर हैं.
बदला लेने के लिए तैयार भारत
इस मैच के रिजल्ट से टूर्नामेंट के चौथे सेमीफाइनलिस्ट का नाम तय होगा. पांच बार टाइटल जीत चुका भारत U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बेताब है. भारत ने अब तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. इसकी शुरुआत अमेरिका के खिलाफ छह विकेट की शानदार जीत से हुई. इसके बाद ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टीम को जीत मिली. भारत अगर इस मैच को जीत लेता है सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.
पाकिस्तान के लिए समीकरण
भारत पर सिर्फ जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं होगी. फरहान यूसुफ और उनकी टीम को रविवार को बुलावायो में भारत को कम से कम 85 रनों से हराना होगा. अगर वे चेज कर रहे हैं, तो उन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 31.5 ओवर से कम में टारगेट पूरा करना होगा.
IND U19 vs PAK U19 Live: भारत की बैटिंग शुरू
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-सिक्स मैच में भारत की बैटिंग शुरू हो गई है. ओपनर वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज क्रीज पर हैं. दोनों के ऊपर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी है. टीम इंडिया ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं. जॉर्ज 7 और वैभव सूर्यवंशी 5 रन बनाकर नाबाद हैं.
IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान ने जीता टॉस
पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने भारत के खिलाफ टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पाकिस्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है. टीम इंडिया के ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पर अब सबकी नजरें होंगी.य
IND U19 vs PAK U19 Live: थोड़ी देर में होगा टॉस
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप में सुपर सिक्स राउंड का मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा. टीम इंडिया की जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगी. पाकिस्तान की नजर भी अंतिम-4 पर है, लेकिन उसके लिए समीकरण काफी कठिन है. भारत पर सिर्फ जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं होगी. फरहान यूसुफ और उनकी टीम को रविवार को बुलावायो में भारत को कम से कम 85 रनों से हराना होगा. अगर वे चेज कर रहे हैं, तो उन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 31.5 ओवर से कम में टारगेट पूरा करना होगा. थोड़ी देर में टॉस होने वाला है.