INDU19 32-0 (4), IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी और जॉर्ज ने किया अटैक

India U19 vs Pakistan U19 LIVE Score, World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार (1 फरवरी) को एक बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गया है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत के ओपनर वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज क्रीज पर हैं.

बदला लेने के लिए तैयार भारत

इस मैच के रिजल्ट से टूर्नामेंट के चौथे सेमीफाइनलिस्ट का नाम तय होगा. पांच बार टाइटल जीत चुका भारत U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बेताब है. भारत ने अब तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. इसकी शुरुआत अमेरिका के खिलाफ छह विकेट की शानदार जीत से हुई. इसके बाद ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टीम को जीत मिली. भारत अगर इस मैच को जीत लेता है सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

पाकिस्तान के लिए समीकरण

भारत पर सिर्फ जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं होगी. फरहान यूसुफ और उनकी टीम को रविवार को बुलावायो में भारत को कम से कम 85 रनों से हराना होगा. अगर वे चेज कर रहे हैं, तो उन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 31.5 ओवर से कम में टारगेट पूरा करना होगा.