Advertisement
trendingNow13093941
Hindi Newsक्रिकेटINDU19 32-0 (4), IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी और जॉर्ज ने किया अटैक

INDU19 32-0 (4), IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी और जॉर्ज ने किया अटैक

Ind vs Pak LIVE Score, U19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार (1 फरवरी) को एक बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गया है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच के रिजल्ट से टूर्नामेंट के चौथे सेमीफाइनलिस्ट का नाम तय होगा. पांच बार टाइटल जीत चुका भारत U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बेताब होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

INDU19 32-0 (4), IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी और जॉर्ज ने किया अटैक
LIVE Blog

India U19 vs Pakistan U19 LIVE Score, World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप में रविवार (1 फरवरी) को एक बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो गया है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत के ओपनर वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज क्रीज पर हैं.

बदला लेने के लिए तैयार भारत

इस मैच के रिजल्ट से टूर्नामेंट के चौथे सेमीफाइनलिस्ट का नाम तय होगा. पांच बार टाइटल जीत चुका भारत U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बेताब है. भारत ने अब तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. इसकी शुरुआत अमेरिका के खिलाफ छह विकेट की शानदार जीत से हुई. इसके बाद ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टीम को जीत मिली. भारत अगर इस मैच को जीत लेता है सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के लिए समीकरण

भारत पर सिर्फ जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं होगी. फरहान यूसुफ और उनकी टीम को रविवार को बुलावायो में भारत को कम से कम 85 रनों से हराना होगा. अगर वे चेज कर रहे हैं, तो उन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 31.5 ओवर से कम में टारगेट पूरा करना होगा.

01 February 2026
13:10 PM

IND U19 vs PAK U19 Live: भारत की बैटिंग शुरू

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-सिक्स मैच में भारत की बैटिंग शुरू हो गई है. ओपनर वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज क्रीज पर हैं. दोनों के ऊपर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी है. टीम इंडिया ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं. जॉर्ज 7 और वैभव सूर्यवंशी 5 रन बनाकर नाबाद हैं.

12:39 PM

IND U19 vs PAK U19 Live: पाकिस्तान ने जीता टॉस

पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने भारत के खिलाफ टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पाकिस्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है. टीम इंडिया के ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पर अब सबकी नजरें होंगी.य

12:29 PM

IND U19 vs PAK U19 Live: थोड़ी देर में होगा टॉस

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप में सुपर सिक्स राउंड का मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा. टीम इंडिया की जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगी. पाकिस्तान की नजर भी अंतिम-4 पर है, लेकिन उसके लिए समीकरण काफी कठिन है. भारत पर सिर्फ जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं होगी. फरहान यूसुफ और उनकी टीम को रविवार को बुलावायो में भारत को कम से कम 85 रनों से हराना होगा. अगर वे चेज कर रहे हैं, तो उन्हें टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 31.5 ओवर से कम में टारगेट पूरा करना होगा. थोड़ी देर में टॉस होने वाला है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

ICC U19 World Cup 2026India vs Pakistan

Trending news

पहाड़ी क्षेत्रों पर मेहरबान हुई सरकार, किसानों का भी रखा ध्यान, हुई बड़ी घोषणाएं
budget 2026
पहाड़ी क्षेत्रों पर मेहरबान हुई सरकार, किसानों का भी रखा ध्यान, हुई बड़ी घोषणाएं
गुजरात में 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते
Raju Karpada
गुजरात में 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
CM Yogi Adityanath
ये UP नहीं बंगाल है... अब हुमायूं कबीर को हुआ अपने किए पर पछतावा, कही ये बात
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
PMK
PMK में चुनाव चिह्न पर संग्राम, रामदास पहुंचे कोर्ट; 2 फरवरी को अदालत करेगी सुनवाई
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
Maharastra News
BJP जल्दी में क्यों है? सुनेत्रा पवार को डिप्टी CM पद देकर अजित के बेटे पर भी फैसला
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
Stalin
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
cow meat
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?