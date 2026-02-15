Advertisement
India vs Pakistan T20 World Cup 2026 LIVE: कोलंबो में आज महामुकाबला, टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान में जोरदार टक्कर

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 LIVE: कोलंबो में आज महामुकाबला, टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान में जोरदार टक्कर

IND vs PAK live score, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें अच्छी शुरुआत के बाद इस हाई-प्रेशर मैच में उतरेंगी. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका को हराकर की और फिर नामीबिया को 93 रन से हराया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:16 AM IST
India vs Pakistan T20 World Cup 2026 LIVE: कोलंबो में आज महामुकाबला, टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान में जोरदार टक्कर
T20 World Cup 2026: India vs Pakistan Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें अच्छी शुरुआत के बाद इस हाई-प्रेशर मैच में उतरेंगी. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका को हराकर की और फिर नामीबिया को 93 रन से हराया. दूसरी ओर,पाकिस्तान को नीदरलैंड्स के खिलाफ शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन वह एक रोमांचक जीत हासिल करने में कामयाब रहा. इसके बाद उसने USA पर भी आराम से जीत हासिल की.

क्या आप जानते हैं:

- 2014 से दोनों टीमें टी20 में 11 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 10 गेम चेज करने वाली टीम जीती है. सिर्फ न्यूयॉर्क में 2024 T20 वर्ल्ड कप का गेम एक एक्सेप्शन था.

- आखिरी इंडिया-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच जिसमें रोहित या कोहली नहीं थे, वह 2007 में किंग्समीड में 2007 का ग्रुप गेम था (वह मैच बाउल आउट में खत्म हुआ था). इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी फॉर्मेट में पिछले आठ पूरे हुए मैच जीते हैं.

- साहिबजादा फरहान ने एशिया कप में तीन गेम में बुमराह की 34 गेंदों पर बिना आउट हुए 51 रन बनाए. वह T20I में बुमराह की गेंदों पर तीन छक्के मारने वाले दो बैट्समैन में से एक हैं.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:
भारत: ईशान किशन (विकेट कीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर.

पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, फखर ज़मान, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नफे.

15 February 2026
10:09 AM

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 LIVE: कोलंबो में कितनी बार भिड़े भारत-पाकिस्तान

टी20 फॉर्मेट में कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार टक्कर हुई है. साल 2012 में पिछली बार ये दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. इस दौरान भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम किया था.

T20 World Cup 2026India vs PakistanT20 World Cup

