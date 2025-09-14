IND vs PAK, Asia Cup 2025 LIVE: महामुकाबले का काउंटडाउन शुरू, दुबई में आज भारत और पाक की जंग, सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Cricket Score LIVE Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार ये दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर होगी. इस महामुकाबले में शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी के अलावा सूर्यकुमार यादव बनाम हारिस रऊफ की भिड़ंत देखने को मिलेगी. सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है. लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था.

