IND vs PAK, Asia Cup 2025 LIVE: महामुकाबले का काउंटडाउन शुरू, दुबई में आज भारत और पाक की जंग, सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का
Advertisement
trendingNow12921131
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK, Asia Cup 2025 LIVE: महामुकाबले का काउंटडाउन शुरू, दुबई में आज भारत और पाक की जंग, सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का

IND vs PAK, Asia Cup 2025 LIVE Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार ये दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर होगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 14, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK, Asia Cup 2025 LIVE: महामुकाबले का काउंटडाउन शुरू, दुबई में आज भारत और पाक की जंग, सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का
LIVE Blog

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Cricket Score LIVE Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार ये दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर होगी. इस महामुकाबले में शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी के अलावा सूर्यकुमार यादव बनाम हारिस रऊफ की भिड़ंत देखने को मिलेगी. सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है. लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source
14 September 2025
07:20 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: भारत-पाकिस्तान मैच पर बोले मनोज तिवारी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका है और रविवार को होने वाले मैच में भी भारतीय टीम जीत हासिल करेगी. क्रिकेट न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने और युवाओं में जोश भरने का भी माध्यम है. मनोज तिवारी ने साफ किया कि भारत, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, जैसे विश्व कप और एशिया कप में हिस्सा लेना जारी रखेगा. पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ चुका है.

06:55 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: वरुण चक्रवर्ती का कटेगा Playing XI से पत्ता!

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आज जसप्रीत बुमराह के साथी के तौर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पाकिस्तान की टीम को तहस-नहस कर सकते हैं. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव मजबूरन वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकते हैं. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे.

06:51 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: पाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा ये भारतीय

पाकिस्तान के खिलाफ आज एशिया कप 2025 के मैच में अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरेंगे. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर टीम इंडिया को एक तूफानी शुरुआत देने का जिम्मा होगा. भारतीय टीम का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन विरोधी टीम के गेंदबाजी अटैक को तहस-नहस कर सकता है. अभिषेक शर्मा ने UAE के खिलाफ पिछले मैच में 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. अभिषेक शर्मा जिनका T20I में स्ट्राइक रेट 193.50 का है, वह पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

06:46 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: भारत 8 बार एशिया कप का विजेता रहा

एशिया कप 2025 का फॉर्मेट टी20 रखा गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है. भारत ने 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप जीता था. 2022 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.

06:43 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी

लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है.

 

06:42 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का

सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है.

 

06:41 AM

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: दुबई में आज भारत और पाक की जंग

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार ये दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर होगी. इस महामुकाबले में शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी के अलावा सूर्यकुमार यादव बनाम हारिस रऊफ की भिड़ंत देखने को मिलेगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanIND vs PakAsia CupAsia Cup 2025

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
;