IND vs PAK, Asia Cup 2025 LIVE: महामुकाबले का काउंटडाउन शुरू, दुबई में आज भारत और पाक की जंग, सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Cricket Score LIVE Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार ये दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर होगी. इस महामुकाबले में शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी के अलावा सूर्यकुमार यादव बनाम हारिस रऊफ की भिड़ंत देखने को मिलेगी. सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है. लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: भारत-पाकिस्तान मैच पर बोले मनोज तिवारी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका है और रविवार को होने वाले मैच में भी भारतीय टीम जीत हासिल करेगी. क्रिकेट न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने और युवाओं में जोश भरने का भी माध्यम है. मनोज तिवारी ने साफ किया कि भारत, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, जैसे विश्व कप और एशिया कप में हिस्सा लेना जारी रखेगा. पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ चुका है.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: वरुण चक्रवर्ती का कटेगा Playing XI से पत्ता!
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आज जसप्रीत बुमराह के साथी के तौर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पाकिस्तान की टीम को तहस-नहस कर सकते हैं. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव मजबूरन वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर सकते हैं. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: पाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा ये भारतीय
पाकिस्तान के खिलाफ आज एशिया कप 2025 के मैच में अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरेंगे. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर टीम इंडिया को एक तूफानी शुरुआत देने का जिम्मा होगा. भारतीय टीम का ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन विरोधी टीम के गेंदबाजी अटैक को तहस-नहस कर सकता है. अभिषेक शर्मा ने UAE के खिलाफ पिछले मैच में 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. अभिषेक शर्मा जिनका T20I में स्ट्राइक रेट 193.50 का है, वह पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: भारत 8 बार एशिया कप का विजेता रहा
एशिया कप 2025 का फॉर्मेट टी20 रखा गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है. भारत ने 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप जीता था. 2022 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी
लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है. एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: सुपरसंडे को लगेगा रोमांच का तड़का
सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है.
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Live Score: दुबई में आज भारत और पाक की जंग
