IND vs PAK Live Streaming, Asia Cup 2025 Super 4: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की बारी, सुपर-4 में रौंदने उतरेगी टीम इंडिया

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match today Live Updates: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (21 सितंबर) को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में अपना पहला मैच खेलेगी. उसका मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से होगा. भारत ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. अब उसकी नजर टूर्नामेंट में सलमान अली आगा की टीम को दूसरी बार बुरी तरह परास्त करने पर होगी. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा.मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. दुबई की पिच से एक बार फिर स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है. कुलदीप यादव ने इस मैदान पर दो मैचों में 7 विकेट लिए हैं.

भारत टूर्नामेंट में अपराजित है और ऐसा लगता है कि उसे कोई भी हरा भी नहीं सकता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. भारत की बल्लेबाजी पूरी ताकत से खेल रही है, जबकि गेंदबाजी में तीन बेहतरीन स्पिनरों और जसप्रीत बुमराह के साथ विपक्षी टीमों को निपटना मुश्किल लग रहा है. अक्षर पटेल के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर कुछ संदेह है. उन्हें ओमान के खिलाफ चोट लग गई थी. अगर अक्षर फिट नहीं होते हैं, तो तीन स्पिनरों और जसप्रीत बुमराह को विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में खिलाने की भारत की रणनीति को झटका लग सकता है क्योंकि भारत के पास कोई स्पिन विकल्प उपलब्ध नहीं है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा.