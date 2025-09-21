IND vs PAK Live Streaming, Asia Cup 2025 Super 4: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की बारी, सुपर-4 में रौंदने उतरेगी टीम इंडिया
Advertisement
trendingNow12930994
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK Live Streaming, Asia Cup 2025 Super 4: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की बारी, सुपर-4 में रौंदने उतरेगी टीम इंडिया

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (21 सितंबर) को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में अपना पहला मैच खेलेगी. उसका मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से होगा. भारत ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK Live Streaming, Asia Cup 2025 Super 4: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की बारी, सुपर-4 में रौंदने उतरेगी टीम इंडिया
LIVE Blog

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match today Live Updates: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (21 सितंबर) को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में अपना पहला मैच खेलेगी. उसका मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से होगा. भारत ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. अब उसकी नजर टूर्नामेंट में सलमान अली आगा की टीम को दूसरी बार बुरी तरह परास्त करने पर होगी. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा.मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. दुबई की पिच से एक बार फिर स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है. कुलदीप यादव ने इस मैदान पर दो मैचों में 7 विकेट लिए हैं.

भारत टूर्नामेंट में अपराजित है और ऐसा लगता है कि उसे कोई भी हरा भी नहीं सकता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. भारत की बल्लेबाजी पूरी ताकत से खेल रही है, जबकि गेंदबाजी में तीन बेहतरीन स्पिनरों और जसप्रीत बुमराह के साथ विपक्षी टीमों को निपटना मुश्किल लग रहा है. अक्षर पटेल के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर कुछ संदेह है. उन्हें ओमान के खिलाफ चोट लग गई थी. अगर अक्षर फिट नहीं होते हैं, तो तीन स्पिनरों और जसप्रीत बुमराह को विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में खिलाने की भारत की रणनीति को झटका लग सकता है क्योंकि भारत के पास कोई स्पिन विकल्प उपलब्ध नहीं है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा.

21 September 2025
12:45 PM

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: T20I में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 14 मैच खेले गए हैं. इसमें 11 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. 3 मैच पाकिस्तान जीता है. बता दें कि एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इस घटना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जमकर किरकिरी हुई थी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदले की आग में जल रही है. भारत को ऐसे में इस टीम से सावधान रहना होगा. टीम इंडिया को एशिया कप के Super Fours में किसी भी टीम को हल्के में लेने से बचना होगा.

12:40 PM

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: भारत का पाकिस्तानी टीम पर दबदबा

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का पाकिस्तानी टीम पर दबदबा रहा है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने सभी आखिरी 3 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में ग्रुप-A मैच (14 सितंबर) के तौर पर अपने आखिरी तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. भारत ने ये तीनों ही मैच जीते हैं.

 

12:35 PM

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने एक मैच जीता है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते. वहीं, पाकिस्तान ने एक मैच जीता है.

 

12:34 PM

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: कब और किस समय शुरू होगा मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप 2025 का Super Fours मुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. इससे पहले मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के ग्रुप-A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से मात दी थी.

 

12:22 PM

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: चौथी जीत पर भारत की नजर

नमस्कार, भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मुकाबले की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. एशिया कप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और वह अपराजित है. उसने पहले मैच में यूएई को हराया और फिर पाकिस्तान को धूल चटाई. उसके बाद ओमान को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. अब उसकी नजर लगातार चौथी जीत पर है.  अब सुपर-4 में वह अपना पहला मुकाबला आज पाकिस्तान से खेलेगा. ​​इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो अपने दिन किसी भी टीम को चौंका सकती है.  हालांकि, यह टीम निश्चित रूप से भारतीय टीम के स्तर के सामने कहीं नहीं ठहरती, इसलिए पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Asia CupIndia vs PakistanIND vs PakSuryakumar YadavSalman Ali Agha

Trending news

‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
PM Modi
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM Modi
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
;