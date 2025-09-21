IND vs PAK Live Streaming, Asia Cup 2025 Super 4: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की बारी, सुपर-4 में रौंदने उतरेगी टीम इंडिया

India vs Pakistan Super 4 Match Live Score Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (21 सितंबर) को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में अपना पहला मैच खेलेगी. उसका मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से होगा. भारत ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी.
Trending Photos
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match today Live Updates: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (21 सितंबर) को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में अपना पहला मैच खेलेगी. उसका मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान से होगा. भारत ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. अब उसकी नजर टूर्नामेंट में सलमान अली आगा की टीम को दूसरी बार बुरी तरह परास्त करने पर होगी. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा.मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. दुबई की पिच से एक बार फिर स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है. कुलदीप यादव ने इस मैदान पर दो मैचों में 7 विकेट लिए हैं.
भारत टूर्नामेंट में अपराजित है और ऐसा लगता है कि उसे कोई भी हरा भी नहीं सकता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. भारत की बल्लेबाजी पूरी ताकत से खेल रही है, जबकि गेंदबाजी में तीन बेहतरीन स्पिनरों और जसप्रीत बुमराह के साथ विपक्षी टीमों को निपटना मुश्किल लग रहा है. अक्षर पटेल के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर कुछ संदेह है. उन्हें ओमान के खिलाफ चोट लग गई थी. अगर अक्षर फिट नहीं होते हैं, तो तीन स्पिनरों और जसप्रीत बुमराह को विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में खिलाने की भारत की रणनीति को झटका लग सकता है क्योंकि भारत के पास कोई स्पिन विकल्प उपलब्ध नहीं है.
दोनों टीमें इस प्रकार हैं:
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा.
India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: T20I में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 14 मैच खेले गए हैं. इसमें 11 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. 3 मैच पाकिस्तान जीता है. बता दें कि एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इस घटना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जमकर किरकिरी हुई थी. पाकिस्तान क्रिकेट टीम बदले की आग में जल रही है. भारत को ऐसे में इस टीम से सावधान रहना होगा. टीम इंडिया को एशिया कप के Super Fours में किसी भी टीम को हल्के में लेने से बचना होगा.
India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: भारत का पाकिस्तानी टीम पर दबदबा
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का पाकिस्तानी टीम पर दबदबा रहा है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने सभी आखिरी 3 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में ग्रुप-A मैच (14 सितंबर) के तौर पर अपने आखिरी तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. भारत ने ये तीनों ही मैच जीते हैं.
India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने एक मैच जीता है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते. वहीं, पाकिस्तान ने एक मैच जीता है.
India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: कब और किस समय शुरू होगा मुकाबला?
भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप 2025 का Super Fours मुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. इससे पहले मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के ग्रुप-A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से मात दी थी.
India vs Pakistan Super 4 Match Live Score: चौथी जीत पर भारत की नजर
नमस्कार, भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मुकाबले की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. एशिया कप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और वह अपराजित है. उसने पहले मैच में यूएई को हराया और फिर पाकिस्तान को धूल चटाई. उसके बाद ओमान को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. अब उसकी नजर लगातार चौथी जीत पर है. अब सुपर-4 में वह अपना पहला मुकाबला आज पाकिस्तान से खेलेगा. इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो अपने दिन किसी भी टीम को चौंका सकती है. हालांकि, यह टीम निश्चित रूप से भारतीय टीम के स्तर के सामने कहीं नहीं ठहरती, इसलिए पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.