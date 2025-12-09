IND vs SA T20I Live: कटक में कौन काटेगा बवाल? पहला टी20 मैच आज, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs South Africa 1st T20I Live: टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें टी20 में टक्कर लेने को तैयार हैं. पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की लिहाज से देखें तो ये शृंखला सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए काफी अहम है. IND vs SA T20I सीरीज में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या पर फैंस की निगाहें रहेंगी, जो चोट के बाद मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा.

Add Zee News as a Preferred Source