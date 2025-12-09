Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA T20I Live: कटक में कौन काटेगा बवाल? पहला टी20 मैच आज, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs South Africa 1st T20I Live: टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें टी20 में टक्कर लेने को तैयार हैं. पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा.

Dec 09, 2025, 05:35 PM IST
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20 लाइव
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20 लाइव
India vs South Africa 1st T20I Live: टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें टी20 में टक्कर लेने को तैयार हैं. पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की लिहाज से देखें तो ये शृंखला सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए काफी अहम है. IND vs SA T20I सीरीज में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या पर फैंस की निगाहें रहेंगी, जो चोट के बाद मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा. 

 

09 December 2025
17:33 PM

IND vs SA 1st T20 Live Updates: हार्दिक-शुभमन पर रहेगी नजर 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया के दो धुरंधर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल पर भारतीय फैंस की निगाहें रहेंगी. हार्दिक एशिया कप 2025 के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं, वहीं शुभमन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए टेस्ट में चोटिल हुए थे. उनकी गर्दन में तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से वो दूसरे टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे.

17:31 PM

IND vs SA 1st T20 Live Updates: साउथ अफ्रीका को हराना नहीं आसान

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में खेले गए टी20 मैचों में साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड टीम इंडिया से बेहतर रहा है. भारतीय टीम ने अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक 12 मुकाबले खेले हैं. 6 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है, जबकि 5 मैच भारत के नाम रहे हैं. एक मुकाबला का नतीजा नहीं निकला था.

17:30 PM

IND vs SA 1st T20 Live Updates: टी20 में किसका पलड़ा भारी?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले हुए हैं. यहां टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. 18 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि प्रोटियाज टीम को 12 जीत से संतोष करना पड़ा है. 

17:28 PM

IND vs SA 1st T20 Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड 

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (WK), एडन मार्करम (C), टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, रीजा हेंड्रिक्स, ओटनील बार्टमैन, डोनोवन फरेरा, क्वेना मफाका, जॉर्ज लिंडे

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

Ind vs SA

