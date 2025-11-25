IND vs SA 2nd Test Day 4 Live: जडेजा ने दिलाई भारत को पहली सफलता, रिकेल्टन फिफ्टी से चूके, 337 रन से आगे अफ्रीका

India vs South Africa Day 4 Live: पहले टेस्ट में 30 रन की हार के बाद गुवाहाटी में भी टीम इंडिया पर हार के बादल छा चुके हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 314 रन की लीड अफ्रीका ने ले ली. भारतीय टीम को फॉलोआन नहीं मिला और अब भारतीय टीम को किसी चमत्कार का इंतजार है.
Trending Photos
India vs South Africa Day 4 Live: पहले टेस्ट में 30 रन की हार के बाद गुवाहाटी में भी टीम इंडिया पर हार के बादल छा चुके हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 314 रन की लीड अफ्रीका ने ले ली. भारतीय टीम को फॉलोआन नहीं मिला और अब भारतीय टीम को किसी चमत्कार का इंतजार है. साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर खड़ी हुई है. यदि ये मुकाबला भी भारतीय टीम हार जाती है तो गौतम गंभीर पर घरेलू सीरीज में हार का दूसरा दाग होगा. वहीं, अफ्रीका के लिए यह 25 साल बाद बड़ी उपलब्धि होगी.
IND vs SA Day 4 Live: मारक्रम-रिकेल्टन ने गाड़ा खूंटा
साउथ अफ्रीकन ओपनर्स में गुवाहाटी में खूंटा गाड़ लिया है. दोनों चौथे गियर में बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं. भारत की स्पिन और पेस दोनों का जादू फे नजर आ रहा है. ओपनर्स से मिलकर 50 का आंकड़ा पार कर लिया है.
IND vs SA Day 4 Live: अफ्रीका की सूझ-बूझ भरी शुरुआत
साउथ अफ्रीका ने सूझ-बूझ भरी शुरुआत कर दी है. मारक्रम और रिकेल्टन उसी अंदाज में नजर आए. टीम इंडिया के पेसर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज विकेट के लिए संघर्ष करते दिखे.
IND vs SA Day 4 Live: कुछ देर में शुरू होगा मैच
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच कुछ ही देर में शुरू होगा. अफ्रीका का स्कोर 26/0 है. टीम इंडिया को चौथे टेस्ट में विकेटों की तलाश होगी. देखना होगा चौथे दिन पिच कैसा व्यवहार करती है. पेसर्स का डंका बजेगा या फिर स्पिनर्स एक्शन में होंगे.
IND vs SA Day 4 Live: अफ्रीका के पास 314 रन की लीड
गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर मैच पर शिकंजा कस लिया है. साउथ अफ्रीका ने 3 दिन का खेल खत्म होने तक 314 रन की लीड ले ली थी. पहली पारी में अफ्रीका के 489 रन के जवाब में टीम इंडिया महज 201 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. अब टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है.