IND vs SA 2nd Test Day 4 Live: जडेजा ने दिलाई भारत को पहली सफलता, रिकेल्टन फिफ्टी से चूके, 337 रन से आगे अफ्रीका

India vs South Africa Day 4 Live: पहले टेस्ट में 30 रन की हार के बाद गुवाहाटी में भी टीम इंडिया पर हार के बादल छा चुके हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 314 रन की लीड अफ्रीका ने ले ली. भारतीय टीम को फॉलोआन नहीं मिला और अब भारतीय टीम को किसी चमत्कार का इंतजार है. साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर खड़ी हुई है. यदि ये मुकाबला भी भारतीय टीम हार जाती है तो गौतम गंभीर पर घरेलू सीरीज में हार का दूसरा दाग होगा. वहीं, अफ्रीका के लिए यह 25 साल बाद बड़ी उपलब्धि होगी.

Add Zee News as a Preferred Source