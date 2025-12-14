IND vs SA 3rd T20I Live: धर्मशाला में भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, अचानक बुमराह क्यों हुए बाहर?

India vs South Africa 3rd T20I Live Updates: साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव हुए हैं. कप्तान सूर्या ने टॉस के दौरान बताया कि अक्षर पटेल की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से आज नहीं खेल रहे हैं. प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और कुलदीप यादव की एंट्री हुई है. पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. कटक में भारतीय टीम ने 101 रनों से बाजी मारी तो न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए 51 रनों से मुकाबला अपने नाम किया था.

Add Zee News as a Preferred Source