IND vs SA 3rd T20I Live: धर्मशाला में भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, अचानक बुमराह क्यों हुए बाहर?

India vs South Africa 3rd T20I Live Updates: साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव हुए हैं. कप्तान सूर्या ने टॉस के दौरान बताया कि अक्षर पटेल की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से आज नहीं खेल रहे हैं. प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और कुलदीप यादव की एंट्री हुई है. पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. कटक में भारतीय टीम ने 101 रनों से बाजी मारी तो न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए 51 रनों से मुकाबला अपने नाम किया था.
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (डब्ल्यू), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (डब्ल्यू), एडेन मार्कराम (सी), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव
साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव हुए हैं. कप्तान सूर्या ने टॉस के दौरान बताया कि अक्षर पटेल की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से आज नहीं खेल रहे हैं. प्लेइंग इलेवन में हर्षित राणा और कुलदीप यादव की एंट्री हुई है.
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: टॉस जीतकर क्या करना सही?
बता दें कि 2022 में खेले गए आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद से धर्मशाला में 5 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से चार मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. अगर इस आंकड़े की तरफ जाएं तो कल के मैच में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है. वैसे भी इस सीरीज में अभी तक दो मुकाबले खेले गए हैं और दोनों में पहले बैटिंग करने वाली टीम विजय रही है.
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: कैसा रहेगा धर्मशाला की पिच का मिजाज?
धर्मशाला की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है. यहां अच्छी उछाल और गति मिलती है, जिससे शॉट खेलना आसान हो जाता है. ऊंचाई पर स्टेडियम होने के कारण हवाई शॉटों में अतिरिक्त दूरी मिलती है. इसलिए चौकों से ज्यादा बल्लेबाज छक्कों में डील कर सकते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है, लेकिन स्पिनरों को गेंद पर पकड़ बनाने में मुश्किल हो सकती है. यहां पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच पिछला मैच रनों की बारिश वाला था और इस बार भी ऐसा ही हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: गिल ने दोनों मैचों में तोड़ा दिल
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और T20I के उपकप्तान शुभमन गिल ने अब तक हुए दोनों मैचों में भारतीय फैंस का दिल तोड़ा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में वो 4 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद अपने घरेलू मैदान पर भी शुभमन का बल्ला नहीं बोला और वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. शुभमन गिल ने पिछले 17 टी20 इंटरनेशनल में एक बार भी 50 रन का आंकड़ा नहीं छुआ है.
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: सैमसन को मिलेगा मौका?
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. अब तक हुए दोनों मैचों में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को खेलने का मौका नहीं मिला. टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद संजू को लगातार नजरअंदाज करना टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि धर्मशाला में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सैमसन को मौका देते हैं या उन्हें एक बार फिर बेंच पर बैठकर मैच देखना पड़ता है.