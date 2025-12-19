India vs South Africa 5th T20I Live: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी पर ब्रेक, भारत को पहला झटका, तिलक की धांसू एंट्री

IND vs SA 5th T20I LIVE Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बिना टॉस के ही कोहरे के चलते रद्द हो गया था. जिसके चलते अफ्रीका की जीत पर ग्रहण लग गया. टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है और अफ्रीका के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं बचा है. अब आखिरी टी20 मैच में अफ्रीका की टीम मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगी. अफ्रीकी टीम ने दूसरे टी20 में जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी, लेकिन धर्मशाला में एक हार ने सब छीन लिया. अब आखिरी टी20 के लिए कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.

