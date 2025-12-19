Advertisement
trendingNow13046800
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs South Africa 5th T20I Live: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी पर ब्रेक, भारत को पहला झटका, तिलक की धांसू एंट्री

India vs South Africa 5th T20I Live: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी पर ब्रेक, भारत को पहला झटका, तिलक की धांसू एंट्री

IND vs SA 5th T20I Live Match: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बिना टॉस के ही कोहरे के चलते रद्द हो गया था. जिसके चलते अफ्रीका की जीत पर ग्रहण लग गया. टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है और अफ्रीका के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं बचा है. अब आखिरी टी20 मैच में अफ्रीका की टीम मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. 

 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA
IND vs SA
LIVE Blog

IND vs SA 5th T20I LIVE Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बिना टॉस के ही कोहरे के चलते रद्द हो गया था. जिसके चलते अफ्रीका की जीत पर ग्रहण लग गया. टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है और अफ्रीका के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं बचा है. अब आखिरी टी20 मैच में अफ्रीका की टीम मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगी. अफ्रीकी टीम ने दूसरे टी20 में जीतकर सीरीज 1-1 से  बराबर कर दी थी, लेकिन धर्मशाला में एक हार ने सब छीन लिया. अब आखिरी टी20 के लिए कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. 

 

 

Add Zee News as a Preferred Source
19 December 2025
18:48 PM

Ind vs Sa: भारतीय प्लेइंग11

 अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (W), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह

18:46 PM

Ind vs Sa: दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग 11

 क्विंटन डी कॉक (W), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (C), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

18:21 PM

IND vs SA 5th T20I Live: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका ने पांचवें टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया 3 बदलाव के साथ मैदान में उतरी है. शुभमन गिल चोट के चलते बाहर हैं उनकी जगह संजू सैमसन की एंट्री हो गई है.

18:19 PM

IND vs SA 5th T20I Live: कुछ देर में टॉस

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वें टी20 में कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. चौथा टी20 कोहरे की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद कंफर्म हो गया कि अफ्रीका की टीम अब सीरीज नहीं जीत सकती. अब आखिरी मैच में मेहमान टीम मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग