India vs South Africa 5th T20I Live: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी पर ब्रेक, भारत को पहला झटका, तिलक की धांसू एंट्री

IND vs SA 5th T20I Live Match: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच बिना टॉस के ही कोहरे के चलते रद्द हो गया था. जिसके चलते अफ्रीका की जीत पर ग्रहण लग गया. टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है और अफ्रीका के पास लाज बचाने के सिवा कुछ नहीं बचा है. अब आखिरी टी20 मैच में अफ्रीका की टीम मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.
IND vs SA 5th T20I LIVE Score: अफ्रीकी टीम ने दूसरे टी20 में जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी, लेकिन धर्मशाला में एक हार ने सब छीन लिया. अब आखिरी टी20 के लिए कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.
Ind vs Sa: भारतीय प्लेइंग11
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (W), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह
Ind vs Sa: दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग 11
क्विंटन डी कॉक (W), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (C), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
IND vs SA 5th T20I Live: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस
साउथ अफ्रीका ने पांचवें टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया 3 बदलाव के साथ मैदान में उतरी है. शुभमन गिल चोट के चलते बाहर हैं उनकी जगह संजू सैमसन की एंट्री हो गई है.
IND vs SA 5th T20I Live: कुछ देर में टॉस
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वें टी20 में कुछ ही देर में टॉस होने वाला है. चौथा टी20 कोहरे की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद कंफर्म हो गया कि अफ्रीका की टीम अब सीरीज नहीं जीत सकती. अब आखिरी मैच में मेहमान टीम मैच जीतकर सीरीज ड्रॉ करना चाहेगी.