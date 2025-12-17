Advertisement
IND vs SA 4th T20I Live: लखनऊ में नहीं हो रही बारिश, फिर भी टॉस में देरी क्यों? ये है वजह

IND vs SA 4th T20I Live: लखनऊ में नहीं हो रही बारिश, फिर भी टॉस में देरी क्यों? ये है वजह

IND vs SA 4th T20I Live Cricket Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया 2-1 से आगे है. लखनऊ में सूर्या एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करती है या नहीं. 

Dec 17, 2025, 06:36 PM IST
भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ इकाना स्टेडियम लाइव अपडेट्स
भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ इकाना स्टेडियम लाइव अपडेट्स
LIVE Blog

India vs Sauth Africa Live Cricket Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया 2-1 से आगे है. लखनऊ में सूर्या एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करती है या नहीं. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का फॉर्म चिंता का विषय है. वहीं, संजू सैमसन पिछले तीन मैचों से बेंच पर बैठे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट शुभमन को आराम देकर संजू को मौका देने पर विचार कर सकती है. 

 

17 December 2025
18:36 PM

IND vs SA 4th T20I Live Updates: टॉस में देरी क्यों?

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. ताजा जानकारी के अनुसार टॉस तय समय पर नहीं होगा. रिपोर्ट के अनुसार शाम 6:50 में टॉस किया जाएगा. बता दें कि ये देरी बारिश की वजह से नहीं बल्कि घने कोहरे के चलते हैं. लखनऊ में कोहरे की वजह से मैच समय पर शुरू नहीं होगा और टॉस 20 मिनट बाद यानी 6:50 पर होगा.

18:28 PM

IND vs SA 4th T20I Live Updates: कैसा रहेगा इकाना की पिच का मिजाज?

आईपीएल के दौरान, इकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर घरेलू टीम एलएसजी के अनुकूल तैयार की जाती है, जहां धीमी पिच होने के कारण उनके स्पिनरों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलता है. हालांकि, भारत के पास बेहतरीन तेज और स्पिन गेंदबाजों से युक्त एक संतुलित गेंदबाजी आक्रमण है, इसलिए पिच पर अधिक प्रतिस्पर्धी मुकाबला होने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों को प्रभाव डालने के अवसर मिलेंगे.

18:21 PM

IND vs SA 4th T20I Live Updates: भारत की प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव? 

 

लखनऊ में सूर्या एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करती है या नहीं. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का फॉर्म चिंता का विषय है. वहीं, संजू सैमसन पिछले तीन मैचों से बेंच पर बैठे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट शुभमन को आराम देकर संजू को मौका देने पर विचार कर सकती है.

18:18 PM

IND vs SA 4th T20I Live Updates: लखनऊ में सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सीरीज का चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. 2-1 से आगे चल रही टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. धर्मशाला में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से धूल चटाई थी.

