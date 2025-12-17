IND vs SA 4th T20I Live: लखनऊ में नहीं हो रही बारिश, फिर भी टॉस में देरी क्यों? ये है वजह

India vs Sauth Africa Live Cricket Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. 5 मैचों की सीरीज में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया 2-1 से आगे है. लखनऊ में सूर्या एंड कंपनी सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करती है या नहीं. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का फॉर्म चिंता का विषय है. वहीं, संजू सैमसन पिछले तीन मैचों से बेंच पर बैठे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट शुभमन को आराम देकर संजू को मौका देने पर विचार कर सकती है.

